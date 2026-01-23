एक्सप्लोरर
गलती से भी Google पर ये चीजें सर्च कीं तो फंस सकते हैं मुसीबत में! कानूनी पचड़े का बड़ा खतरा
Google Search: आज की जिंदगी में इंटरनेट, सर्च इंजन और AI हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं.
आज की जिंदगी में इंटरनेट, सर्च इंजन और AI हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं. लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि ऑनलाइन की गई हर सर्च का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है. जरूरत पड़ने पर एजेंसियां इन जानकारियों को ट्रैक कर सकती हैं, खासकर तब जब कोई संदिग्ध या गैरकानूनी चीज सर्च की जाती है.
Published at : 23 Jan 2026 02:39 PM (IST)
