गलती से भी Google पर ये चीजें सर्च कीं तो फंस सकते हैं मुसीबत में! कानूनी पचड़े का बड़ा खतरा

भारत में IT एक्ट, IPC और UAPA जैसे कानून ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं. कई मामलों में सिर्फ गलत जानकारी सर्च करना भी शक के दायरे में ला सकता है, भले ही आपने कोई गैरकानूनी काम न किया हो.