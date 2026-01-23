हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीगलती से भी Google पर ये चीजें सर्च कीं तो फंस सकते हैं मुसीबत में! कानूनी पचड़े का बड़ा खतरा

गलती से भी Google पर ये चीजें सर्च कीं तो फंस सकते हैं मुसीबत में! कानूनी पचड़े का बड़ा खतरा

Google Search: आज की जिंदगी में इंटरनेट, सर्च इंजन और AI हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 02:39 PM (IST)
आज की जिंदगी में इंटरनेट, सर्च इंजन और AI हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं. लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि ऑनलाइन की गई हर सर्च का डिजिटल रिकॉर्ड बनता है. जरूरत पड़ने पर एजेंसियां इन जानकारियों को ट्रैक कर सकती हैं, खासकर तब जब कोई संदिग्ध या गैरकानूनी चीज सर्च की जाती है.

भारत में IT एक्ट, IPC और UAPA जैसे कानून ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हैं. कई मामलों में सिर्फ गलत जानकारी सर्च करना भी शक के दायरे में ला सकता है, भले ही आपने कोई गैरकानूनी काम न किया हो.
आतंकी संगठनों, उनके प्रचार, भर्ती प्रक्रिया या विचारधारा से जुड़ी चीजें सर्च करना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और UAPA जैसे गंभीर कानून लग सकते हैं.
