ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest: दिल्ली में मोर्चे पर 43 हजार सुरक्षाकर्मी, पुलिस के साथ कौन-कौन तैनात

CJP Protest: दिल्ली में मोर्चे पर 43 हजार सुरक्षाकर्मी, पुलिस के साथ कौन-कौन तैनात

CJP के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है. रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 25 हजार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा कर्मी तैनात हैं. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Oct 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले इस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के हजारों जवान तैनात किए गए हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, राजधानी में करीब 25 हजार पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान सुरक्षा संभाल रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 43000 सुरक्षाकर्मी तैनात है.

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली जिले में फिलहाल करीब 5,000 दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात हैं. जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या 15,000 तक बढ़ाई जा सकती है. इसके साथ ही प्रदर्शन के लिए करीब 11,000 अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की तैयारी की गई थी.अन्य मीडिया रिपोर्टों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 221 कंपनियों, यानी करीब 23,000 जवानों की तैनाती का जिक्र है. हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में पुलिस और केंद्रीय बलों की कुल संख्या में अंतर है, इसलिए 35,000 दिल्ली पुलिसकर्मियों या 226 कंपनियों की तैनाती के दावों को आधिकारिक पुष्टि के बिना अंतिम आंकड़ा मानना सही नहीं होगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Delhi CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन तेज, -योगेंद्र यादव भी शामिल; पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प
LIVE: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन तेज, -योगेंद्र यादव भी शामिल; पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प
इंडिया
दीपके, सौरभ दास और रांका को हिरासत में लेकर कहां ले गई पुलिस? सामने आई बड़ी जानकारी
दीपके, सौरभ दास और रांका को हिरासत में लेकर कहां ले गई पुलिस? सामने आई बड़ी जानकारी
इंडिया
अभिजीत दीपके, रांका, सौरव को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP का पहला बयान - 'आंदोलन...'
अभिजीत दीपके, रांका, सौरव को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP का पहला बयान - 'आंदोलन...'
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट: पुलिस ने वकीलों को हिरासत में लिया तो एक्शन में आए CJI सूर्यकांत, अधिकारियों से की बात
CJP प्रोटेस्ट: पुलिस ने वकीलों को हिरासत में लिया तो एक्शन में आए CJI सूर्यकांत, अधिकारियों से की बात

महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की आशंका को देखते हुए महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती भी बढ़ाई गई है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 450 से 500 अतिरिक्त महिला अर्धसैनिक कर्मियों को बुलाने की योजना बनाई गई थी. सुरक्षा व्यवस्था में महिला कर्मियों की कम से कम पांच कंपनियां भी शामिल होनी थीं.

जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में निगरानी

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर के साथ जनपथ और मध्य दिल्ली के अन्य संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ाई है. पुलिस का कहना है कि इन कदमों का मकसद भीड़ को नियंत्रित करना, यातायात सुचारू रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है. प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो सेवाओं पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं. रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों के प्रवेश और निकास की तरफ से बंद रखने के निर्देश दिए गए थे. यात्रियों को घर से निकलने से पहले मेट्रो और यातायात से जुड़ी ताजा जानकारी जांचने की सलाह दी गई है.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 10 Oct 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar DELHI POLICE CJP Protest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi CJP Protest LIVE: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन तेज, -योगेंद्र यादव भी शामिल; पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प
LIVE: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन तेज, -योगेंद्र यादव भी शामिल; पुलिस-प्रदर्शनकारियों में झड़प
इंडिया
दीपके, सौरभ दास और रांका को हिरासत में लेकर कहां ले गई पुलिस? सामने आई बड़ी जानकारी
दीपके, सौरभ दास और रांका को हिरासत में लेकर कहां ले गई पुलिस? सामने आई बड़ी जानकारी
इंडिया
अभिजीत दीपके, रांका, सौरव को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP का पहला बयान - 'आंदोलन...'
अभिजीत दीपके, रांका, सौरव को हिरासत में लिए जाने के बाद CJP का पहला बयान - 'आंदोलन...'
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट: पुलिस ने वकीलों को हिरासत में लिया तो एक्शन में आए CJI सूर्यकांत, अधिकारियों से की बात
CJP प्रोटेस्ट: पुलिस ने वकीलों को हिरासत में लिया तो एक्शन में आए CJI सूर्यकांत, अधिकारियों से की बात
Advertisement

वीडियोज

वो दरिंदों के जाल में फंस गई थी !
बिना मंजूरी प्रदर्शन से ज्ञानेश का इस्तीफा हो जाएगा?
Delhi में मेट्रो-रेल बंद करने पर SC ने लगाई फटकार
10 अक्टूबर को लेकर दिल्ली में कैसा 'डर' ?
विपक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा ज्ञापन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हिरासत में लिए गए CJP नेता तो शशि थरूर बोले - 'जो सरकार आश्वस्त होती है...'
हिरासत में लिए गए CJP नेता तो शशि थरूर बोले - 'जो सरकार आश्वस्त होती है...'
बिहार
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
'नए अंग्रेजों से जंग', CJP प्रदर्शन के बीच बोले सांसद पप्पू यादव
इंडिया
CJP Protest: दिल्ली में मोर्चे पर 43 हजार सुरक्षाकर्मी, पुलिस के साथ कौन-कौन तैनात
CJP Protest: दिल्ली में मोर्चे पर 43 हजार सुरक्षाकर्मी, पुलिस के साथ कौन-कौन तैनात
क्रिकेट
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
सबसे तेज T20I शतक... शाइ होप ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'शेखर टुनाइट' के फिनाले में गेस्ट थे नाना पाटेकर, अब शेखर सुमन ने कैंसिल किया शो, बोले- 'उनकी जगह कोई नहीं ले सकता'
शेखर सुमन ने कैंसिल किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले, नाना पाटेकर थे गेस्ट
इंडिया
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
'AAP, TMC, योगेंद्र यादव और...' CJP के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट को किन दलों ने दिया समर्थन?
ट्रेंडिंग
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल
हेल्थ
Supreme Court Acid Attack Victim: एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
एसिड अटैक पीड़िता के इलाज पर SC सख्त, अस्पताल को दिए कड़े निर्देश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget