'अंगूर खट्टे हैं', CJP प्रोटेस्ट के बीच ऐसा क्यों बोलीं कंगना रनौत?

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेता पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस की चुनावी हार का जिक्र करते हुए तंज कसा कि राहुल गांधी का हिसाब ‘अंगूर खट्टे हैं’ वाला है और देश उन पर हंस रहा है. कंगना ने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर देश को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि लोग आए दिन देश बंद करने की कोशिशों से परेशान हैं.

कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रपति से मिलकर अपनी समस्याएं रखने का अधिकार है. हालांकि, इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनकी क्लास में भी जो विद्यार्थी फेल हो जाते थे, उन्हें लगता था कि शिक्षक ने उनके साथ अन्याय किया है या उन्हें दूसरा प्रश्नपत्र दे दिया गया. उपचुनावों से लेकर छात्र चुनावों तक बीेजेपी को जीत मिल रही है. राहुल गांधी का अंगूर खट्टे हैं वाला हाल है.

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प्रदर्शन को बताया देश को रोकने की कोशिश

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर कंगना ने आरोप लगाया कि देशविरोधी और आतंकी ताकतें तथा अंतरराष्ट्रीय साजिशें भारत के लिए गंभीर समस्या बन गई हैं. उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग बहानों से देश और उसके नागरिकों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है. देश को रोकने की कोशिश हो रही है.

Lucknow, Uttar Pradesh: On CJP’s call for a protest at Jantar Mantar in Delhi, BJP MP Kangana Ranaut says, "Anti-national elements, terrorist forces, and international conspiracies have become a serious concern for our country at this time. Various conspiracies are underway to cause inconvenience to the country and its citizens under one pretext or another..." — IANS (@ians_india) October 10, 2026

‘जनता ही मारकर भगाने वाली है’

कंगना ने प्रदर्शनकारियों को लेकर कहा कि लोग उनसे परेशान हैं और पुलिस को छोड़िए, जनता ही उन्हें मारकर भगाने वाली है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग आए दिन देश बंद करने में लगे रहते हैं

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