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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अंगूर खट्टे हैं', CJP प्रोटेस्ट के बीच ऐसा क्यों बोलीं कंगना रनौत?

'अंगूर खट्टे हैं', CJP प्रोटेस्ट के बीच ऐसा क्यों बोलीं कंगना रनौत?

कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की चुनावी हार के बाद उनका रवैया ‘अंगूर खट्टे हैं’ जैसा है. उन्होंने दिल्ली में CJP प्रदर्शन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Oct 2026 02:16 PM (IST)
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बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर कांग्रेस नेता पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस की चुनावी हार का जिक्र करते हुए तंज कसा कि राहुल गांधी का हिसाब ‘अंगूर खट्टे हैं’ वाला है और देश उन पर हंस रहा है. कंगना ने प्रदर्शन में शामिल लोगों पर देश को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि लोग आए दिन देश बंद करने की कोशिशों से परेशान हैं.

कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रपति से मिलकर अपनी समस्याएं रखने का अधिकार है. हालांकि, इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उनकी क्लास में भी जो विद्यार्थी फेल हो जाते थे, उन्हें लगता था कि शिक्षक ने उनके साथ अन्याय किया है या उन्हें दूसरा प्रश्नपत्र दे दिया गया. उपचुनावों से लेकर छात्र चुनावों तक बीेजेपी को जीत मिल रही है.  राहुल गांधी का अंगूर खट्टे हैं वाला हाल है.

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प्रदर्शन को बताया देश को रोकने की कोशिश

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर कंगना ने आरोप लगाया कि देशविरोधी और आतंकी ताकतें तथा अंतरराष्ट्रीय साजिशें भारत के लिए गंभीर समस्या बन गई हैं. उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग बहानों से देश और उसके नागरिकों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है. देश को रोकने की कोशिश हो रही है.

‘जनता ही मारकर भगाने वाली है’

कंगना ने प्रदर्शनकारियों को लेकर कहा कि लोग उनसे परेशान हैं और पुलिस को छोड़िए, जनता ही उन्हें मारकर भगाने वाली है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग आए दिन देश बंद करने में लगे रहते हैं

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 10 Oct 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut UP NEWS LUCKNOW NEWS
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