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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP

'दिल्ली में आगजनी की साजिश, भारत की कहानी नहीं जंतर-मंतर', CJP प्रोटेस्ट पर BJP

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर हमला किया है. बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में आगजनी की साजिश की गई.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 10 Oct 2026 02:57 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर तंज कसा है. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने शनिवार (10 अक्टूबर) को कहा कि जंतर-मंतर, भारत की कहानी को नहीं बता सकता. संबित पात्रा ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में आगजनी की साजिश की गई थी. अहम बात यह भी है कि प्रदर्शन के दौरान अभी तक कई दिग्गज हिरासत में लिए जा चुके हैं. बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को पुलिस ने डिटेन किया है.

भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'भारत की कहानी जंतर-मंतर की कहानी नहीं है. जंतर-मंतर में जो हो रहा है, टीवी में जो दिख रहा है, सोशल मीडिया पर जंतर-मंतर को दिखाया जा रहा है, वो भारत कहानी नहीं है. भारत शांत है. भारत सुशासन एक साथ चल रहा है. दिल्ली के एक कोने में अराजक तत्व अराजकता कर रहे हैं. आज अराजक तत्वों का फ्लॉप शो हम देख रहे हैं. फ्लॉप शो पूरी तरह से ध्वस्त था.'

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भारत को बंधक बनाने की कोशिश - संबित पात्रा

उन्होंने कहा, 'यह कोशिश थी की भारत को बंधक बनाया जाए. राजधानी को बंधक बनाया जाए. कोशिश थी की यहाँ आगजनी हो. कोशिश थी की यहां मार पिटाई हो. कोशिश यहां सड़कों पर लड़ाई हो. मगर आज भीड़ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है.'

संबित पात्रा ने कहा, 'आज दिल्ली में जिस प्रकार लोकतंत्र ने प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से सारा विषय कंट्रोल में है, तो यही कहूंगा कि अराजकतावादियों का फ्लॉप शो नहीं चलेगा. एक कालखंड में किस प्रकार से भारत में स्तिथियों को बिगाड़ा जाए उसके लिए प्रयास चल रहा है. इसके पीछे की नियत को भी समझना चाहिए.'  

उन्होंने कहा, 'अराजकवादियों के अंदर भी अराजकता है. किसको यह क्रेडिट मिले तो आम आदमी और कांग्रेस में गुत्थम गुत्थी चल रही है. आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोकतंत्र बचाने का ठेका क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ले रखा है. ठेका तो हमने भी ले रखा है. तो हमारी तारिख अलग होगी.' 

यह भी पढ़ें : CJP नेताओं को हिरासत में लिए जाने के कौन करेगा प्रोटेस्ट लीड, अभिजीत दीपके बोले - 'अब...'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 10 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Sambit Patra BJP India Breaking News Abp News Abhijeet Dipke CJP Protest
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