ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Duo के लिए बजट की टेंशन खत्म, 40 हजार रुपए से शुरू ये फोल्डेबल फोन

iPhone Duo के लिए बजट की टेंशन खत्म, 40 हजार रुपए से शुरू ये फोल्डेबल फोन

iPhone Duo की करीब 3 लाख रुपये की कीमत देखकर अगर आपका फोल्डेबल फोन खरीदने का सपना बजट से बाहर हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत में कुछ फोल्डेबल फोन काफी कम कीमत में मिलते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Sep 2026 08:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5 भी लिस्ट में शामिल.

फोल्डेबल फोन अब सिर्फ महंगे प्रीमियम डिवाइस तक सीमित नहीं रह गए हैं. Apple ने अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo करीब 3 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ पेश किया है. यह कीमत कई यूजर्स के बजट से काफी बाहर हो सकती है. हालांकि अगर आपको भी फोल्ड होने वाला फोन पसंद है और आप इसके लिए इतना बड़ा बजट नहीं रखना चाहते, तो भारत में कुछ सस्ते ऑप्शन मौजूद हैं. Tecno, Ai+, Motorola और Samsung के कई फोल्डेबल फोन कम कीमत में क्लैमशेल डिजाइन, AMOLED डिस्प्ले और कवर स्क्रीन जैसे फीचर्स देते हैं. इनमें कुछ मॉडल करीब 40 हजार रुपये से शुरू होते हैं. तो आइए जानते हैं कि 40 हजार रुपए से शुरू फोल्डेबल फोन कौन-से हैं. 

Tecno Phantom V Flip

करीब 40 हजार रुपये के बजट में Tecno Phantom V Flip एक ऑप्शन हो सकता है. इसमें 6.9 इंच का FHD+ Foldable AMOLED डिस्प्ले है, जो LTPO टेक्नोलॉजी के साथ 10Hz से 120Hz तक अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. बाहर 1.32 इंच की AMOLED कवर स्क्रीन दी गई है. फोन का वजन 194 ग्राम है और इसमें MediaTek Dimensity 8050 चिपसेट, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है.  कैमरे में 64MP मेन और 13MP अल्ट्रावाइड कैमरा है. सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. मेन कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है. फोन में 4,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.

Ai+ NovaFlip 5

Ai+ NovaFlip 5G की ऑफिशियल लिस्टिंग में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 49,999 रुपये है. इसमें 6.9 इंच का FHD+ AMOLED मेन डिस्प्ले और 3 इंच की AMOLED कवर स्क्रीन मिलती है. फोन में 2.5GHz तक की प्राइमरी क्लॉक-स्पीड वाला MediaTek ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Android 15 दिया गया है. इसमें 50MP + 2MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप, 32MP फ्रंट कैमरा और 4,325mAh बैटरी मिलती है. फोन 5G, NFC और Bluetooth 5.4 सपोर्ट करता है.

यह भी पढ़ें - Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 में 6.9 इंच की pOLED मुख्य स्क्रीन और बाहर एक बड़ी कवर स्क्रीन दी गई है. इससे फोन खोले बिना कई छोटे काम किए जा सकते हैं. इसमें MediaTek Dimensity 7300X चिपसेट, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. फोन में 4,200mAh बैटरी है, जो 30W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. Motorola की भारतीय वेबसाइट पर इसका 8GB+256GB मॉडल 44,999 रुपये है. 

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 में 6.7 इंच की Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. बाहर 3.4 इंच की कवर स्क्रीन मिलती है. फोन Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट, 8GB RAM और 256GB या 512GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है. इसमें 12MP + 12MP का रियर कैमरा सेटअप, 10MP सेल्फी कैमरा और 3,700mAh बैटरी दी गई है. फोन 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. 

यह भी पढ़ें - क्या Gen AI बच्चों की क्रिएटिविटी पर लगा रहा ब्रेक? स्कूलों में बैन पर बहस

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPhone Duo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह
Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह
टेक्नोलॉजी
क्या Gen AI बच्चों की क्रिएटिविटी पर लगा रहा ब्रेक? स्कूलों में बैन पर बहस
क्या Gen AI बच्चों की क्रिएटिविटी पर लगा रहा ब्रेक? स्कूलों में बैन पर बहस
टेक्नोलॉजी
NASA ने दिखाया कैसे बिना GPS के भी सैटेलाइट कर सकता है नेविगेट! जानें टेक्नोलॉजी
NASA ने दिखाया कैसे बिना GPS के भी सैटेलाइट कर सकता है नेविगेट! जानें टेक्नोलॉजी
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan के Banswara में भीषण सड़क हादसा, CCTV में कैद भयावह मंजर। ABP Report। Viral News
Mahadangal : गेमचेंजर हिंदुस्तान, विपक्ष परेशान! | PM Modi | Rahul Gandhi | BRICS Summit 2026
BRICS Summit 2026 Update: गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, पाकिस्तान पर प्रहार! | PM Modi | Xi Jinping
Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सुपरपावर...', BRICS में व्लादिमीर पुतिन की सेल्फी से चिढ़ जाएंगे ट्रंप
सुपरपावर...', BRICS में व्लादिमीर पुतिन की सेल्फी से चिढ़ जाएंगे ट्रंप
मध्य प्रदेश
'मैं MP के CM पद से इस्तीफा देता हूं', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ऐसा पोस्ट? जानें
'मैं MP के CM पद से इस्तीफा देता हूं', अभिजीत दीपके ने क्यों किया ऐसा पोस्ट? जानें
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, 'धमाल 4' समेत 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, 'धमाल 4' समेत 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
UCC पर अमित शाह ने सेट कर दिया गोल, राज्यों के लिए बड़ा ऐलान
UCC पर अमित शाह ने सेट कर दिया गोल, राज्यों के लिए बड़ा ऐलान
स्पोर्ट्स
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
विश्व
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर किया ऑफर का ऐलान, ये तो अलग ही स्कीम है!
शिक्षा
मार्कशीट खोने का टेंशन खत्म! MP के छात्रों को मिलेगी डिजिटल 'अपार ID'
मार्कशीट खोने का टेंशन खत्म! MP के छात्रों को मिलेगी डिजिटल 'अपार ID'
टेक्नोलॉजी
Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?
Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget