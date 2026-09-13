बाथरूम में बार बार दिखता है कनखजूरा? मिनटों में ऐसे भगाएं

बारिश और नमी के मौसम में बाथरूम में छोटे कीड़े मकौड़े ज्यादा दिखाई देने लगते हैं. कनखजूरा भी ऐसी ही नम और अंधेरी जगहों में नजर आ सकता है. घर में इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे की वजह पर ध्यान देना जरूरी है. कनखजूरे आमतौर पर नम जगहों और ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहां उन्हें छोटे कीड़े खाने के लिए मिल सके. इसलिए बाथरूम में पानी जमा रहना, लगातार नमी बने रहना या दरारों और छेदों का होना इनके आने की संभावना बढ़ जाता है.

ऐसे कनखजूरा भी कम आएगा

बाथरूम को इस्तेमाल के बाद जितना हो सके सूखा रखें. फर्श पर पानी जमा न रहने दें और हवा आने जाने की व्यवस्था रखें. नहाने के बाद फर्श और कोनों में जमा पानी साफ कर दें. अगर बाथरूम में लगातार सीलन रहती है तो केवल कनखजूरे को भगाना काफी नहीं होगा. नमी का स्रोत ढूंढकर उसे ठीक करना ज्यादा असरदार उपाय है. घर में नमी और सीलन को नियंत्रित करने को अहम माना जाता है, क्योंकि ज्यादा नमी कई तरह के जीवों और फफूंद के लिए मुनासिब वातावरण बना सकती है.

यह भी पढ़ें: Stainless Steel: बर्तन सूखते ही क्यों पड़ जाते हैं सफेद निशान? 2 मिनट में ऐसे चमकाएं

दरवाजे और पाइप के आसपास की जगह देखें

बाथरूम के दरवाजे के नीचे खाली जगह, पाइप के आसपास के छेद और दीवार या फर्श की दरारों को ध्यान से देखें. ऐसी जगहें छोटे जीवों के अंदर आने का रास्ता बन सकती हैं. जहां संभव हो, सीलिंग से इन रास्तों को बंद करें. बाथरूम के आसपास पड़े पुराने डिब्बे, गीले कपड़े या ऐसी चीजें भी हटा दें जिनमें नमी बनी रहती है. मुनासिब सफाई से छोटे कीड़ों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे कनखूजे को मिलने वाला भोजन भी कम होगा.

तुरंत दिख जाए तो बिना हाथ लगाए हटाएं

अगर कनखूजा अचानक दिखाई दे तो उसे नंगे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें. झाड़ू या किसी उपयुक्त साधन की मदद से उसे सुरक्षित तरीके से बाहर कर सकते हैं. बच्चों को ऐसे जीवों से दूर रखना भी बेहतर है. अगर बाथरूम में लगातार बहुत ज्यादा कनखजूरे दिखाई दे रहे हैं, तो घर में नमी, दरारों और छोटे कीड़ों की मौजूदगी की जांच करें. ध्यान रखें, सिर्फ कोई तेज गंध वाला घरेलू पदार्थ छिड़कने से समस्या का समाधान जरूरी नहीं माना जा सकता है. नमी कम करना, सफाई रखना और अंदर आने के रास्ते बंद करना बेहद कारगर तरीका माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Monsoon Home Tips: बरसात में बढ़ गया है मक्खी-चींटी का आतंक? पोंछे में मिलाएं 1 चीज