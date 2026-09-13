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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsबाथरूम में बार बार दिखता है कनखजूरा? मिनटों में ऐसे भगाएं

बाथरूम में बार बार दिखता है कनखजूरा? मिनटों में ऐसे भगाएं

बाथरूम में बार बार कनखजूरा दिखने की वजह नमी और अंधेरी जगहें हो सकती हैं. कुछ आसान सफाई जैसे नमी, दरार और छोटे कीड़ों की मौजूदगी जांचें. बाथरूम सूखा रखें और अंदर आने के रास्ते बंद करें.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Sep 2026 10:05 PM (IST)
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बारिश और नमी के मौसम में बाथरूम में छोटे कीड़े मकौड़े ज्यादा दिखाई देने लगते हैं. कनखजूरा भी ऐसी ही नम और अंधेरी जगहों में नजर आ सकता है. घर में इसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे की वजह पर ध्यान देना जरूरी है. कनखजूरे आमतौर पर नम जगहों और ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहां उन्हें छोटे कीड़े खाने के लिए मिल सके. इसलिए बाथरूम में पानी जमा रहना, लगातार नमी बने रहना या दरारों और छेदों का होना इनके आने की संभावना बढ़ जाता है.

ऐसे कनखजूरा भी कम आएगा

बाथरूम को इस्तेमाल के बाद जितना हो सके सूखा रखें. फर्श पर पानी जमा न रहने दें और हवा आने जाने की व्यवस्था रखें. नहाने के बाद फर्श और कोनों में जमा पानी साफ कर दें. अगर बाथरूम में लगातार सीलन रहती है तो केवल कनखजूरे को भगाना काफी नहीं होगा. नमी का स्रोत ढूंढकर उसे ठीक करना ज्यादा असरदार उपाय है. घर में नमी और सीलन को नियंत्रित करने को अहम माना जाता है, क्योंकि ज्यादा नमी कई तरह के जीवों और फफूंद के लिए मुनासिब वातावरण बना सकती है. 

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दरवाजे और पाइप के आसपास की जगह देखें

बाथरूम के दरवाजे के नीचे खाली जगह, पाइप के आसपास के छेद और दीवार या फर्श की दरारों को ध्यान से देखें. ऐसी जगहें छोटे जीवों के अंदर आने का रास्ता बन सकती हैं. जहां संभव हो,  सीलिंग से इन रास्तों को बंद करें. बाथरूम के आसपास पड़े पुराने डिब्बे, गीले कपड़े या ऐसी चीजें भी हटा दें जिनमें नमी बनी रहती है. मुनासिब सफाई से छोटे कीड़ों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे कनखूजे को मिलने वाला भोजन भी कम होगा.

तुरंत दिख जाए तो बिना हाथ लगाए हटाएं

अगर कनखूजा अचानक दिखाई दे तो उसे नंगे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें. झाड़ू या किसी उपयुक्त साधन की मदद से उसे सुरक्षित तरीके से बाहर कर सकते हैं. बच्चों को ऐसे जीवों से दूर रखना भी बेहतर है. अगर बाथरूम में लगातार बहुत ज्यादा कनखजूरे दिखाई दे रहे हैं, तो घर में नमी, दरारों और छोटे कीड़ों की मौजूदगी की जांच करें. ध्यान रखें, सिर्फ कोई तेज गंध वाला घरेलू पदार्थ छिड़कने से समस्या का समाधान जरूरी नहीं माना जा सकता है. नमी कम करना, सफाई रखना और अंदर आने के रास्ते बंद करना बेहद कारगर तरीका माना जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 10:05 PM (IST)
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