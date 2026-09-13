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Laptop नहीं है? 3 सस्ती एक्सेसरीज से फोन को बनाएं मिनी कंप्यूटर
अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आप नया लैपटॉप खरीदने पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो कुछ सस्ती एक्सेसरीज की मदद से फोन को एक छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.
हर छोटे काम के लिए लैपटॉप खरीदना जरूरी नहीं है. अगर आपको वेब ब्राउजिंग, जूम कॉल या आसान डॉक्यूमेंट बनाने जैसे काम करने हैं, तो आपका स्मार्टफोन भी इसमें मदद कर सकता है. बड़े डिस्प्ले वाले फोन इन कामों को आसानी से संभाल सकते हैं. कुछ सस्ती एक्सेसरीज की मदद से आप फोन को लैपटॉप जैसे सेटअप में बदल सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि किन 3 सस्ती एक्सेसरीज से फोन को मिनी कंप्यूटर बनाएं.
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Published at : 13 Sep 2026 10:01 PM (IST)
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