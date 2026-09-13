Laptop नहीं है? 3 सस्ती एक्सेसरीज से फोन को बनाएं मिनी कंप्यूटर

फोन को टेबल पर सपाट रखने की जगह स्टैंड पर रखने से स्क्रीन सामने दिखाई देती है और काम करना आसान हो जाता है. मैग्नेटिक अलाइनमेंट वाला स्टैंड फोन को सही जगह पर टिकाने में मदद करता है. ज्यादातर एंड्रॉयड फोन में मैग्नेट नहीं होता, इसलिए मैग्नेटिक कवर या मेटल रिंग की जरूरत पड़ सकती है. रिंग को पुराने कवर के पीछे चिपकाया जा सकता है. कुछ स्टैंड रिंग के साथ भी आते हैं. स्टैंड को 180 डिग्री और बेस को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है. इससे फोन को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रखकर सही एंगल चुना जा सकता है.