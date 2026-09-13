ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp की स्टोरेज हो रही फुल? बिना चैट डिलीट किए ऐसे बनाएं जगह

WhatsApp की स्टोरेज हो रही फुल? बिना चैट डिलीट किए ऐसे बनाएं जगह

WhatsApp पर लगातार आने वाले फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट फोन की स्टोरेज तेजी से भर सकते हैं. कई बार इसका असर चैट बैकअप पर भी पड़ता है और Storage is Full जैसी परेशानी सामने आने लगती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Sep 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऑटो-डाउनलोड बंद कर क्लाउड बैकअप कम करने में सहायक.

WhatsApp पर आने वाली फोटो, वीडियो और फाइलें धीरे-धीरे फोन की स्टोरेज भर देती हैं. इससे Storage is Full का मैसेज दिख सकता है और चैट बैकअप भी फेल हो सकता है. हालांकि, स्टोरेज खाली करने के लिए पूरी चैट डिलीट करने की जरूरत नहीं है. WhatsApp में मौजूद एक यूजफुल टूल की मदद से गैर-जरूरी फोटो, वीडियो और फाइलों को चुनकर हटाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि बिना चैट डिलीट किए WhatsApp में कैसे जगह बनाएं. 

WhatsApp का कौन-सा टूल करेगा मदद?

WhatsApp में Manage Storage नाम का एक टूल मिलता है. इसे यूज करने के लिए WhatsApp Settings में जाएं और Storage and Data सेक्शन खोलें. यहां आपको Manage Storage का ऑप्शन दिखाई देगा. यह टूल बताता है कि WhatsApp और उसमें सेव मीडिया फाइलें कितनी स्टोरेज यूज कर रही हैं. साथ ही, फोन में कितनी जगह खाली है, इसकी जानकारी भी मिलती है.

इसमें आप 5MB से बड़ी फाइलों को अलग से देख सकते हैं. इसके अलावा, बार-बार फॉरवर्ड की गई फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और ऑडियो फाइलें भी दिखाई देती हैं. कई बार अलग-अलग ग्रुप में एक ही तरह की फाइलें बार-बार आने से फोन में डुप्लीकेट फाइलें जमा हो जाती हैं. Storage Manager की मदद से इन्हें पहचान कर हटाया जा सकता है. 

बिना चैट डिलीट किए WhatsApp में कैसे जगह बनाएं?

1. सबसे पहले WhatsApp खोलें. iPhone में नीचे दिए गए You मेन्यू पर टैप करें. Android में ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट वाले मेन्यू को खोलें. 

2.  अब Settings में Manage Storage पर जाएं, यहां आपको WhatsApp में स्टोरेज यूज होने की जानकारी मिलेगी. 

3. Larger than 5MB सेक्शन खोलें. इसमें 5MB से बड़ी फाइलों की लिस्ट दिखाई देगी. किसी फाइल को हटाने के लिए उस पर टैप करके होल्ड करें. सभी फाइलें चुनने के लिए Select All का ऑप्शन यूज कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - 80s लुक वाली AI फोटो का खुला राज! जानें अपलोड करते ही इमेज के साथ क्या होता है?

4. इसके बाद वापस Manage Storage पेज पर जाएं और Forwarded many times सेक्शन खोलें. यहां मौजूद गैर-जरूरी फॉरवर्डेड फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और ऑडियो फाइलों को चुनकर डिलीट करें. 

5. अगर फिर भी स्टोरेज खाली नहीं होती है, तो अलग-अलग पर्सनल चैट या ग्रुप चैट खोलें. वहां मौजूद बड़ी या गैर-जरूरी मीडिया फाइलों को चुनकर हटाया जा सकता है. 

6. WhatsApp से गैर-जरूरी मीडिया हटाने पर क्लाउड बैकअप का साइज कम हो सकता है. इससे दूसरे फोन पर स्विच करते समय बैकअप से जुड़ी परेशानियां भी कम हो सकती हैं. 

इन सेटिंग्स से भी बचा सकते हैं स्टोरेज

WhatsApp में Media Auto-Download को बंद करना भी यूजफुल हो सकता है. इससे हर फोटो या वीडियो अपने आप डाउनलोड नहीं होगा और आपको जरूरत के हिसाब से फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी. जिन ग्रुप्स को आप अक्सर चेक नहीं करते, उनमें Disappearing Messages का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - iPhone Duo सबसे सस्ता कहां? जानें US और Dubai में भारत से कितना फर्क

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI WhatsApp Storage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone Duo के लिए बजट की टेंशन खत्म, 40 हजार रुपए से शुरू ये फोल्डेबल फोन
iPhone Duo के लिए बजट की टेंशन खत्म, 40 हजार रुपए से शुरू ये फोल्डेबल फोन
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह
Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह
टेक्नोलॉजी
क्या Gen AI बच्चों की क्रिएटिविटी पर लगा रहा ब्रेक? स्कूलों में बैन पर बहस
क्या Gen AI बच्चों की क्रिएटिविटी पर लगा रहा ब्रेक? स्कूलों में बैन पर बहस
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 | Sandeep Chaudhary: BRICS देशों की दोस्ती का सटीक विश्लेषण! | Donald Trump | Modi
Rajasthan के Banswara में भीषण सड़क हादसा, CCTV में कैद भयावह मंजर। ABP Report। Viral News
Mahadangal : गेमचेंजर हिंदुस्तान, विपक्ष परेशान! | PM Modi | Rahul Gandhi | BRICS Summit 2026
BRICS Summit 2026 Update: गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, पाकिस्तान पर प्रहार! | PM Modi | Xi Jinping
Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अस्वीकार्य है', ओमान में जहाज पर हुआ हमला तो बोला भारत, इंडियन के लिए सर्च जारी
'अस्वीकार्य है', ओमान में जहाज पर हुआ हमला तो बोला भारत, इंडियन के लिए सर्च जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा विनोद साहनी हत्याकांड: चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका, हुआ हंगामा
गोंडा विनोद साहनी हत्याकांड: चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका, हुआ हंगामा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, 'धमाल 4' समेत 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, 'धमाल 4' समेत 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
मंधाना-शेफाली की विस्फोटक पारी, एशिया कप फाइनल में भारत ने बनाए 183 रन
मंधाना-शेफाली की विस्फोटक पारी, एशिया कप फाइनल में भारत ने बनाए 183 रन
विश्व
AI को लेकर ट्रंप ने साफ कर दिया रुख, बोले - 'किसी हाल में चीन को...'
AI को लेकर ट्रंप ने साफ कर दिया रुख, बोले - 'किसी हाल में चीन को...'
इंडिया
UCC पर अमित शाह ने सेट कर दिया गोल, राज्यों के लिए बड़ा ऐलान
UCC पर अमित शाह ने सेट कर दिया गोल, राज्यों के लिए बड़ा ऐलान
शिक्षा
मार्कशीट खोने का टेंशन खत्म! MP के छात्रों को मिलेगी डिजिटल 'अपार ID'
मार्कशीट खोने का टेंशन खत्म! MP के छात्रों को मिलेगी डिजिटल 'अपार ID'
टेक्नोलॉजी
Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?
Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget