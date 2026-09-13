WhatsApp की स्टोरेज हो रही फुल? बिना चैट डिलीट किए ऐसे बनाएं जगह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऑटो-डाउनलोड बंद कर क्लाउड बैकअप कम करने में सहायक.

WhatsApp पर आने वाली फोटो, वीडियो और फाइलें धीरे-धीरे फोन की स्टोरेज भर देती हैं. इससे Storage is Full का मैसेज दिख सकता है और चैट बैकअप भी फेल हो सकता है. हालांकि, स्टोरेज खाली करने के लिए पूरी चैट डिलीट करने की जरूरत नहीं है. WhatsApp में मौजूद एक यूजफुल टूल की मदद से गैर-जरूरी फोटो, वीडियो और फाइलों को चुनकर हटाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि बिना चैट डिलीट किए WhatsApp में कैसे जगह बनाएं.

WhatsApp का कौन-सा टूल करेगा मदद?

WhatsApp में Manage Storage नाम का एक टूल मिलता है. इसे यूज करने के लिए WhatsApp Settings में जाएं और Storage and Data सेक्शन खोलें. यहां आपको Manage Storage का ऑप्शन दिखाई देगा. यह टूल बताता है कि WhatsApp और उसमें सेव मीडिया फाइलें कितनी स्टोरेज यूज कर रही हैं. साथ ही, फोन में कितनी जगह खाली है, इसकी जानकारी भी मिलती है.

इसमें आप 5MB से बड़ी फाइलों को अलग से देख सकते हैं. इसके अलावा, बार-बार फॉरवर्ड की गई फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और ऑडियो फाइलें भी दिखाई देती हैं. कई बार अलग-अलग ग्रुप में एक ही तरह की फाइलें बार-बार आने से फोन में डुप्लीकेट फाइलें जमा हो जाती हैं. Storage Manager की मदद से इन्हें पहचान कर हटाया जा सकता है.

बिना चैट डिलीट किए WhatsApp में कैसे जगह बनाएं?

1. सबसे पहले WhatsApp खोलें. iPhone में नीचे दिए गए You मेन्यू पर टैप करें. Android में ऊपर दाईं ओर मौजूद तीन डॉट वाले मेन्यू को खोलें.

2. अब Settings में Manage Storage पर जाएं, यहां आपको WhatsApp में स्टोरेज यूज होने की जानकारी मिलेगी.

3. Larger than 5MB सेक्शन खोलें. इसमें 5MB से बड़ी फाइलों की लिस्ट दिखाई देगी. किसी फाइल को हटाने के लिए उस पर टैप करके होल्ड करें. सभी फाइलें चुनने के लिए Select All का ऑप्शन यूज कर सकते हैं.

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4. इसके बाद वापस Manage Storage पेज पर जाएं और Forwarded many times सेक्शन खोलें. यहां मौजूद गैर-जरूरी फॉरवर्डेड फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और ऑडियो फाइलों को चुनकर डिलीट करें.

5. अगर फिर भी स्टोरेज खाली नहीं होती है, तो अलग-अलग पर्सनल चैट या ग्रुप चैट खोलें. वहां मौजूद बड़ी या गैर-जरूरी मीडिया फाइलों को चुनकर हटाया जा सकता है.

6. WhatsApp से गैर-जरूरी मीडिया हटाने पर क्लाउड बैकअप का साइज कम हो सकता है. इससे दूसरे फोन पर स्विच करते समय बैकअप से जुड़ी परेशानियां भी कम हो सकती हैं.

इन सेटिंग्स से भी बचा सकते हैं स्टोरेज

WhatsApp में Media Auto-Download को बंद करना भी यूजफुल हो सकता है. इससे हर फोटो या वीडियो अपने आप डाउनलोड नहीं होगा और आपको जरूरत के हिसाब से फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी. जिन ग्रुप्स को आप अक्सर चेक नहीं करते, उनमें Disappearing Messages का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

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