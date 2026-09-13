ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीटैबलेट खरीदने का प्लान है? Lenovo और Samsung के इन मॉडल्स पर डालें नजर

टैबलेट खरीदने का प्लान है? Lenovo और Samsung के इन मॉडल्स पर डालें नजर

बाजार में मौजूद कई मॉडल्स में से अपने लिए सही टैबलेट चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर आप भी नया टैबलेट लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो Lenovo और Samsung के कुछ मॉडल्स पर नजर डाल सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 13 Sep 2026 10:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कम बजट में सैमसंग, लेनोवो के कई सस्ते मॉडल.

टैबलेट खरीदते समय बड़ी स्क्रीन या ज्यादा स्टोरेज देखना काफी नहीं होता है. लंबे समय तक स्क्रीन इस्तेमाल करने के लिए अलग-अलग फीचर्स काम आते हैं. ऐसे में बाजार में मौजूद कई मॉडल्स में से अपने लिए सही टैबलेट चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर आप भी नया टैबलेट लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो Lenovo और Samsung के कुछ मॉडल्स पर नजर डाल सकते हैं. इन टैबलेट्स में अलग-अलग स्क्रीन, प्रोसेसर, बैटरी और स्टोरेज ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे जरूरत के हिसाब से चुनाव किया जा सकता है. 

Samsung के इन मॉडल्स पर डालें नजर

1. Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G - इसकी कीमत 1,29,999 रुपए है. इसमें 14.6 इंच का 120Hz Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है.टैबलेट में 12GB RAM, 512GB स्टोरेज और 11,600mAh की बड़ी बैटरी दी गई है.  

2. Samsung Galaxy Tab S11 - इसकी कीमत 67,498 रुपए  है. इसमें 11 इंच का 120Hz Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 12GB RAM के साथ 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है. 

3. Samsung Galaxy Tab S10 Plus - इसकी कीमत 79,999 रुपए है. इसमें 12.4 इंच का 120Hz Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. टैबलेट में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दी गई है. 

4. Samsung Galaxy Tab S10 Lite 5G - इसकी कीमत 38,999 रुपए  है. इसमें 10.9 इंच का 90Hz TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 6GB या 8GB RAM और 128GB या 256GB स्टोरेज का ऑप्शन है. 

Lenovo के बेस्ट टैबलेट

1. Lenovo Yoga Tab Plus 512GB - इसकी कीमत 63,999 रुपए है. इसमें 12.7 इंच का 144Hz डिस्प्ले मिलता है. टैबलेट में 16GB RAM और 512GB तक स्टोरेज दी गई है. 

2. Lenovo Idea Tab Pro 256GB - इसकी कीमत 41,999 रुपए है. इसमें 12.7 इंच का 144Hz LCD डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 8GB या 12GB RAM और 256GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है. 

यह भी पढ़ें - क्या Gen AI बच्चों की क्रिएटिविटी पर लगा रहा ब्रेक? स्कूलों में बैन पर बहस

3. Lenovo Idea Tab Plus - इसकी कीमत 36,999 रुपए है. इसमें 12.1 इंच का 90Hz LCD डिस्प्ले मिलता है. टैबलेट में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज दी गई है, जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. 

4. Lenovo Tab Plus 256GB - इसकी कीमत 23,999 रुपए है. इसमें 11.5 इंच का 90Hz LCD डिस्प्ले दिया गया है. टैबलेट में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है. 

कम कीमत में ये मॉडल भी देख सकते हैं

कम बजट में Samsung का Galaxy Tab A11 LTE आपको 14,999 रुपए कीमत और Galaxy Tab A11  वाला टेब 15,999 रुपए कीमत से मिल रहा है. Lenovo की तरफ से Tab M11 WiFi + Cellular भी 13,999 रुपए कीमत, Tab M10 (3rd Gen) 13,399 रुपए कीमत और Tab M9 LTE 9,799 रुपए कीमत में कम बजट वाले ऑप्शन शामिल हैं. इनमें स्क्रीन और बैटरी का साइज अलग-अलग है, इसलिए बजट के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुना जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
Samsung Lenovo Tablets TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
WhatsApp की स्टोरेज हो रही फुल? बिना चैट डिलीट किए ऐसे बनाएं जगह
WhatsApp की स्टोरेज हो रही फुल? बिना चैट डिलीट किए ऐसे बनाएं जगह
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo के लिए बजट की टेंशन खत्म, 40 हजार रुपए से शुरू ये फोल्डेबल फोन
iPhone Duo के लिए बजट की टेंशन खत्म, 40 हजार रुपए से शुरू ये फोल्डेबल फोन
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह
Wi-Fi Router में क्यों लगे होते हैं इतनी सारे Antenna? सामने आ गई वजह
Advertisement

वीडियोज

BRICS Summit 2026 | Sandeep Chaudhary: BRICS देशों की दोस्ती का सटीक विश्लेषण! | Donald Trump | Modi
Rajasthan के Banswara में भीषण सड़क हादसा, CCTV में कैद भयावह मंजर। ABP Report। Viral News
Mahadangal : गेमचेंजर हिंदुस्तान, विपक्ष परेशान! | PM Modi | Rahul Gandhi | BRICS Summit 2026
BRICS Summit 2026 Update: गृहमंत्री अमित शाह की हुंकार, पाकिस्तान पर प्रहार! | PM Modi | Xi Jinping
Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अस्वीकार्य है', ओमान में जहाज पर हुआ हमला तो बोला भारत, इंडियन के लिए सर्च जारी
'अस्वीकार्य है', ओमान में जहाज पर हुआ हमला तो बोला भारत, इंडियन के लिए सर्च जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा विनोद साहनी हत्याकांड: चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका, हुआ हंगामा
गोंडा विनोद साहनी हत्याकांड: चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका, हुआ हंगामा
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, 'धमाल 4' समेत 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी 2026 की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, 'धमाल 4' समेत 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
मंधाना-शेफाली की विस्फोटक पारी, एशिया कप फाइनल में भारत ने बनाए 183 रन
मंधाना-शेफाली की विस्फोटक पारी, एशिया कप फाइनल में भारत ने बनाए 183 रन
विश्व
AI को लेकर ट्रंप ने साफ कर दिया रुख, बोले - 'किसी हाल में चीन को...'
AI को लेकर ट्रंप ने साफ कर दिया रुख, बोले - 'किसी हाल में चीन को...'
इंडिया
UCC पर अमित शाह ने सेट कर दिया गोल, राज्यों के लिए बड़ा ऐलान
UCC पर अमित शाह ने सेट कर दिया गोल, राज्यों के लिए बड़ा ऐलान
शिक्षा
मार्कशीट खोने का टेंशन खत्म! MP के छात्रों को मिलेगी डिजिटल 'अपार ID'
मार्कशीट खोने का टेंशन खत्म! MP के छात्रों को मिलेगी डिजिटल 'अपार ID'
टेक्नोलॉजी
Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?
Bluetooth Mouse और Wireless Mouse में क्या है अंतर! जानें कौन सा होता है बेहतर?
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget