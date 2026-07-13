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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक AC चलाने के लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत? एकदम आसान तरीके से यहां समझें

एक AC चलाने के लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत? एकदम आसान तरीके से यहां समझें

Solar Panel for 1 AC: अगर आप घर में एक एसी यूज कर रहे हैं और उसके लिए सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो 3 किलोवॉट का सिस्टम काफी रहेगा. यह आपको बिजली बिल की टेंशन से मुक्ति दे देगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 13 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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  • एक एसी चलाने के लिए 3 किलोवॉट ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम उपयुक्त।
  • बिल समाप्त करने हेतु 3 kW, पूर्ण स्वतंत्रता को 5 kW चाहिए।
  • मासिक 600 यूनिट बिजली खपत पर 5 किलोवॉट सिस्टम आवश्यक होता।

Solar Panel for 1 AC: बीते कुछ वर्षों में सोलर एनर्जी का यूज बढ़ा है और अब हर जगह लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. गर्मी के मौसम में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है. अब सोलर पैनल आने के बाद लोग बिजली के बिल की टेंशन लिए बिना एसी चला रहे हैं. अगर आप अपने घर में एक एसी इस्तेमाल करते हैं और सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो सही कैपेसिटी का चुनाव करना जरूरी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक एसी चलाने के लिए आपको कितने किलोवॉट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाना चाहिए.

एसी के हिसाब से कैसे करें कैलकुलेशन?

अगर आप 1.5 टन का एसी लगवा रहे हैं और बिजली के बिल से मुक्ति चाहते हैं तो आपको कम से 3 किलोवॉट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाना चाहिए. 3 किलोवॉट का ऑन-ग्रिड सिस्टम दिन में 12-15 यूनिट बिजली जनरेट कर लेता है. 1.5 टन के एसी और घर के बाकी पंखें और दूसरे अप्लायंसेस मिलकर रोजाना लगभग इतनी ही बिजली की खपत करते हैं. इस तरह नेट मीटरिंग में आपकी खपत और जनरेशन बराबर हो जाएगी और आपको बिल नहीं देना पड़ेगा. अगर आप बिजली का भी झंझट खत्म करना चाहते हैं तो 5 किलोवॉट के ऑफ-ग्रिड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. ऑफ-ग्रिड सिस्टम में आपके पैनल से जनरेट हुई बिजली बैटरियों में स्टोर हो जाती है और अंधेरे के समय बैटरियों से आपके घर में बिजली सप्लाई होती रहेगी. 

अगर आपको एक एसी और घर में पंखे आदि यूज करने हैं तो 3 किलोवॉट का ऑन-ग्रिड सिस्टम या 5 किलोवॉट का ऑफ-ग्रिड सिस्टम सही रहेगा. पहला सिस्टम आपको बिजली के बिल की टेंशन से मुक्त कर देगा, वहीं दूसरा सिस्टम आपको एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देगा. हालांकि, ऑफ-ग्रिड सिस्टम की लागत ज्यादा होती है.

बिजली के बिल से भी लगाया जा सकता है खपत का अंदाजा

आप बिजली के बिल से भी यह पता कर सकते हैं कि आपको कितने किलोवॉट के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. बिजली बिल से आपको यह पता चल जाएगा कि आप हर महीने कितने किलोवॉट बिजली यूज कर रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा खपत वाला महीना चुनें. अगर आपने एक महीने में अधिकतम 600 यूनिट बिजली खपत की है तो आपको घर के लिए कम के कम 5 किलोवॉट का सोलर एनर्जी सिस्टम की जरूरत होगी. यह हर महीने 600-700 यूनिट बिजली जनरेट कर देता है. अगर खपत 300-400 यूनिट के आसपास है तो 3 किलोवॉट वाला सिस्टम भी आपके काम आ सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 13 Jul 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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