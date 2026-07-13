एक AC चलाने के लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत? एकदम आसान तरीके से यहां समझें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एक एसी चलाने के लिए 3 किलोवॉट ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम उपयुक्त।

बिल समाप्त करने हेतु 3 kW, पूर्ण स्वतंत्रता को 5 kW चाहिए।

मासिक 600 यूनिट बिजली खपत पर 5 किलोवॉट सिस्टम आवश्यक होता।

Solar Panel for 1 AC: बीते कुछ वर्षों में सोलर एनर्जी का यूज बढ़ा है और अब हर जगह लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. गर्मी के मौसम में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है. अब सोलर पैनल आने के बाद लोग बिजली के बिल की टेंशन लिए बिना एसी चला रहे हैं. अगर आप अपने घर में एक एसी इस्तेमाल करते हैं और सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो सही कैपेसिटी का चुनाव करना जरूरी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक एसी चलाने के लिए आपको कितने किलोवॉट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाना चाहिए.

एसी के हिसाब से कैसे करें कैलकुलेशन?

अगर आप 1.5 टन का एसी लगवा रहे हैं और बिजली के बिल से मुक्ति चाहते हैं तो आपको कम से 3 किलोवॉट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाना चाहिए. 3 किलोवॉट का ऑन-ग्रिड सिस्टम दिन में 12-15 यूनिट बिजली जनरेट कर लेता है. 1.5 टन के एसी और घर के बाकी पंखें और दूसरे अप्लायंसेस मिलकर रोजाना लगभग इतनी ही बिजली की खपत करते हैं. इस तरह नेट मीटरिंग में आपकी खपत और जनरेशन बराबर हो जाएगी और आपको बिल नहीं देना पड़ेगा. अगर आप बिजली का भी झंझट खत्म करना चाहते हैं तो 5 किलोवॉट के ऑफ-ग्रिड सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. ऑफ-ग्रिड सिस्टम में आपके पैनल से जनरेट हुई बिजली बैटरियों में स्टोर हो जाती है और अंधेरे के समय बैटरियों से आपके घर में बिजली सप्लाई होती रहेगी.

अगर आपको एक एसी और घर में पंखे आदि यूज करने हैं तो 3 किलोवॉट का ऑन-ग्रिड सिस्टम या 5 किलोवॉट का ऑफ-ग्रिड सिस्टम सही रहेगा. पहला सिस्टम आपको बिजली के बिल की टेंशन से मुक्त कर देगा, वहीं दूसरा सिस्टम आपको एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देगा. हालांकि, ऑफ-ग्रिड सिस्टम की लागत ज्यादा होती है.

बिजली के बिल से भी लगाया जा सकता है खपत का अंदाजा

आप बिजली के बिल से भी यह पता कर सकते हैं कि आपको कितने किलोवॉट के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. बिजली बिल से आपको यह पता चल जाएगा कि आप हर महीने कितने किलोवॉट बिजली यूज कर रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा खपत वाला महीना चुनें. अगर आपने एक महीने में अधिकतम 600 यूनिट बिजली खपत की है तो आपको घर के लिए कम के कम 5 किलोवॉट का सोलर एनर्जी सिस्टम की जरूरत होगी. यह हर महीने 600-700 यूनिट बिजली जनरेट कर देता है. अगर खपत 300-400 यूनिट के आसपास है तो 3 किलोवॉट वाला सिस्टम भी आपके काम आ सकता है.

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