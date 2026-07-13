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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं

सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं

Salman Khan New Look Viral: सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपने नए लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया, जहां वो काउबॉय लुक में नजर आएं

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान फिल्मों के साथ-साथ अपने लुक्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. इसी बीच अब उनका नया लुक फिर लोगों का ध्यान खींच रहा है. हाल ही में सलमान को मुंबई के बांद्रा स्थित एक डबिंग स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वो काउबॉय-इंस्पायर्ड लुक में नजर आए. उनके इस स्टाइलिश अंदाज के फैंस दीवाने हो गए हैं.

सलमान खान का नया लुक
सलमान खान ने इस दौरान लाइट कलर की शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे. उन्होंने इसे डिस्ट्रेस्ड लाइट ब्लू डेनिम जींस और ग्रे कलर की टेक्सचर्ड काउबॉय हैट के साथ स्टाइल किया. उनके लुक को ब्लैक लेदर बेल्ट, गोल्ड वॉच और ब्लैक शूज ने और भी खास बना दिया.

 
 
 
 
 
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सलमान खान ने अपने लुक को और भी खास बनाते हुए सिल्वर चेन के साथ बड़ा सा स्टोन वाला पेंडेंट पहना, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका ये नया स्टाइल फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

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फैंस कर रहे तारीफ
सलमान खान के इस नए काउबॉय लुक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस उनके स्टाइल और फैशन सेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, सर इतनी ऐज में होने के बाद भी हटशन में रहते हैं.' दूसरे ने लिखा, 'क्या बात है सर.' इसके अवाला कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में हार्ट और फायर इमोजी शेयर किए. 

 
 
 
 
 
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सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 
वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. ये एक वॉर-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं. फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म के 2026 में रिलीज होने की उम्मीद है, हालांकि इसकी आधिकारिक रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं किया गया है.

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इसके अलावा, सलमान खान के पास वंशी पैडीपल्ली की अगली फिल्म 'SVC 63' भी है. इस फिल्म में उनके साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 13 Jul 2026 02:05 PM (IST)
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