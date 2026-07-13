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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMouse और Keyboard किस USB Port में लगाने चाहिए? 99% लोग करते हैं ये बड़ी गलती

Mouse और Keyboard किस USB Port में लगाने चाहिए? 99% लोग करते हैं ये बड़ी गलती

Tech Tips: अगर आप माउस या कीबोर्ड को USB 3.0 पोर्ट में लगाते हैं तो आमतौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होता.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 13 Jul 2026 03:02 PM (IST)
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  • USB 3.0 से वायरलेस डिवाइस में इंटरफेरेंस हो सकता है।

Tech Tips: टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज कंप्यूटर और लैपटॉप भी लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं. वर्क फ्रॉम होम में लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में एक बेहतरीन वर्क सेटअप के लिए लोग माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को इन दोनों डिवाइस को किस पोर्ट में लगाना चाहिए इसके बारे में जानकारी नहीं होती है.

Mouse और Keyboard के लिए कौन-सा पोर्ट सही है

अगर आपके कंप्यूटर में USB 2.0 और USB 3.0 दोनों मौजूद हैं तो माउस और कीबोर्ड को USB 2.0 पोर्ट में लगाना बेहतर माना जाता है. इसकी वजह ये है कि इन दोनों डिवाइस को बहुत ज्यादा डेटा स्पीड की जरूरत नहीं होती. USB 2.0 की स्पीड इनके लिए पूरी तरह पर्याप्त होती है.

ऐसा करने से USB 3.0 या USB 3.2 जैसे हाई-स्पीड पोर्ट खाली रहते हैं जिन्हें आप एक्सटर्नल SSD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या अन्य हाई-स्पीड डिवाइस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्या USB 3.0 में लगाने से होता है नुकसान

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप माउस या कीबोर्ड को USB 3.0 पोर्ट में लगाते हैं तो आमतौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होता. ये डिवाइस नॉर्मली काम करेंगे. हालांकि, इससे हाई-स्पीड पोर्ट का बेमलतब का इस्तेमाल होता है जिसे आप फास्ट डेटा ट्रांसफर वाले डिवाइस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. किया जा सकता है.

कुछ मामलों में वायरलेस माउस या कीबोर्ड के USB रिसीवर को USB 3.0 पोर्ट के पास लगाने से इंटरफेरेंस की समस्या भी देखी गई है, जिससे सिग्नल कमजोर हो सकता है. ऐसे में USB 2.0 पोर्ट बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

क्या सभी USB पोर्ट एक जैसे होते हैं

आपको बता दें कि ऐसा नहीं है. कंप्यूटर में अलग-अलग टाइप के USB पोर्ट होते हैं जिसमें USB 2.0, USB 3.0, USB 3.2 और USB-C शामिल है. इनमें USB 3.0 और उसके नए वर्जन की डेटा ट्रांसफर स्पीड USB 2.0 की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है. आमतौर पर USB 3.0 पोर्ट के अंदर का रंग नीला होता है जबकि USB 2.0 पोर्ट काले या सफेद रंग के होते हैं.

कैसे चुनें सही पोर्ट

अगर आपके सिस्टम में USB 2.0 और USB 3.0 दोनों मौजूद हैं तो माउस और कीबोर्ड को USB 2.0 पोर्ट में लगाएं और USB 3.0/3.2 पोर्ट को तेज डेटा ट्रांसफर वाले डिवाइस के लिए सुरक्षित रखें. इससे आपके सिस्टम के सभी USB पोर्ट का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा और आपको बेहतर एक्सपीरिएंस भी मिलेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jul 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
USB Tech Tips TECH NEWS HINDI
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