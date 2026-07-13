अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सोमवार (13 जुलाई) को सुनाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है. कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की. बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित SIT जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा, 'हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं. इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सोमवार को लिस्ट करें और स्टेटस रिपोर्ट में SIT के गठन की जानकारी भी दें.

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