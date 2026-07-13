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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस, SIT से मांगी रिपोर्ट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस, SIT से मांगी रिपोर्ट

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को जारी किया नोटिस, SIT से मांगी रिपोर्ट

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 13 Jul 2026 01:14 PM (IST)
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अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सोमवार (13 जुलाई) को सुनाई करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है. कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने की. बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित SIT जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा, 'हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं. इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए अगले सोमवार को लिस्ट करें और स्टेटस रिपोर्ट में SIT के गठन की जानकारी भी दें.

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यह भी पढ़ें : तमिलनाडु में गौहत्या पर पूर्ण बैन नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, सरकार को जारी किया नोटिस

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 13 Jul 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
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