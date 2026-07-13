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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघंटों तक चलाते हैं Washing Machine! जानिए कितनी बिजली होती है खपत और किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

घंटों तक चलाते हैं Washing Machine! जानिए कितनी बिजली होती है खपत और किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

Washing Machine: नॉर्मली घर में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन की पावर 400 वॉट से लेकर 2,000 वॉट तक होती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 13 Jul 2026 02:02 PM (IST)
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Washing Machine: आज वाशिंग मशीन ज्यादातर घरों में देखने को मिल जाती है. जल्दी कपड़े धोने से लेकर फटाफट कपड़े सूखने तक का काम आज वाशिंग मशीन के जरिए हो जाता है. इतना ही नहीं, आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है फुल ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन भी आ चुकी हैं जो आपका काम बहुत आसान बना देती हैं. लेकिन कई बार देखा गया है कि लोग घंटों तक वाशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे मशीन पर ज्यादा लोड पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घंटों तक वाशिंग मशीन चलाने पर कितनी बिजली की खपत होती है.

कितनी बिजली खर्च करती है वॉशिंग मशीन

आपकी बता दें कि नॉर्मली घर में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन की पावर 400 वॉट से लेकर 2,000 वॉट तक होती है. वहीं, सेमी-ऑटोमैटिक मशीनें आमतौर पर कम बिजली खर्च करती हैं जबकि फ्रंट लोड और हीटर वाले मॉडल ज्यादा बिजली लेते हैं. ऐसे में अगर किसी मशीन की क्षमता 500 वॉट है और वह एक घंटे तक चलती है तो लगभग 0.5 यूनिट बिजली की खपत होगी. वहीं, अगर मशीन में पानी गर्म करने का फीचर ऑन है तो मशीन ज्यादा बिजली खर्च करती है. 

कैसे बढ़ती है बिजली की खपत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वॉशिंग मशीन में गर्म पानी का इस्तेमाल, लंबे वॉश साइकिल, बार-बार छोटे-छोटे लोड में कपड़े धोना और मशीन में ज्यादा पानी भरना भी बिजली की खपत को बढ़ा देते हैं. इसके अलावा, पुरानी या कम एफिशिएंसी वाली मशीनें भी नए मॉडल के मुकाबले ज्यादा बिजली खर्च करती हैं.

कैसे बचाएं बिजली 

अब अगर आप भी वाशिंग मशीन इस्तेमाल करने के साथ कम बिजली खर्च करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. हमेशा मशीन में उतना ही पानी भरें जितनी उसकी क्षमता है. इसके अलावा बहुत कम कपड़ों के लिए मशीन चलाने से बचें. साथ ही जहां संभव हो, गर्म पानी की बजाय नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें. साथ की कपड़ों के अनुसार ही मशीन में मोड इस्तेमाल करना चाहिए. अगर आपकी मशीन में Eco Mode है तो उसका इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

इसके अलावा कुछ और चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है. वॉशिंग मशीन को हमेशा समतल जगह पर रखें जिससे मशीन में कम वाइब्रेशन हो. इसके साथ ही सही मात्रा में ही डिटर्जेंट डालें क्योंकि ज्यादा झाग बनने से मशीन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है. मशीन के प्लग, वायर और सॉकेट की स्थिति भी समय-समय पर चेक करते रहें. अगर मशीन से अजीब आवाज या कंपन आए तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत टेक्नीशियन से चेक करना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 13 Jul 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
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