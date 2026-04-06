बिना किसी को पता चले कैसे करें कॉल रिकॉर्डिंग? 99% लोग नहीं जानते ये आसान ट्रिक

आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर पहले से ही मौजूद होता है. हालांकि, कई बार यह फीचर सेटिंग्स में छुपा रहता है. इसके लिए आपको अपने फोन की डायलर ऐप खोलनी होगी और सेटिंग्स में जाकर Call Recording या Auto Call Recording का विकल्प ढूंढना होगा. यहां से आप सभी कॉल्स को ऑटोमैटिक रिकॉर्ड करने का विकल्प ऑन कर सकते हैं.