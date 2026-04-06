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बिना किसी को पता चले कैसे करें कॉल रिकॉर्डिंग? 99% लोग नहीं जानते ये आसान ट्रिक
How to Record a Call: आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर पहले से ही मौजूद होता है. हालांकि, कई बार यह फीचर सेटिंग्स में छुपा रहता है.
आज के डिजिटल दौर में कॉल रिकॉर्डिंग कई लोगों के लिए बेहद काम की चीज बन गई है. चाहे जरूरी बातचीत को सुरक्षित रखना हो, किसी ऑफिस कॉल का रिकॉर्ड चाहिए हो या फिर किसी धोखाधड़ी से बचाव करना हो कॉल रिकॉर्डिंग हर स्थिति में मददगार साबित होती है. लेकिन कई बार लोग यह जानना चाहते हैं कि बिना सामने वाले को पता चले कॉल रिकॉर्ड कैसे की जा सकती है. हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग इस आसान ट्रिक से अब भी अनजान हैं.
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Published at : 06 Apr 2026 07:07 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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