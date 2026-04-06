हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबिना किसी को पता चले कैसे करें कॉल रिकॉर्डिंग? 99% लोग नहीं जानते ये आसान ट्रिक

बिना किसी को पता चले कैसे करें कॉल रिकॉर्डिंग? 99% लोग नहीं जानते ये आसान ट्रिक

How to Record a Call: आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर पहले से ही मौजूद होता है. हालांकि, कई बार यह फीचर सेटिंग्स में छुपा रहता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Apr 2026 07:07 AM (IST)
How to Record a Call: आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर पहले से ही मौजूद होता है. हालांकि, कई बार यह फीचर सेटिंग्स में छुपा रहता है.

आज के डिजिटल दौर में कॉल रिकॉर्डिंग कई लोगों के लिए बेहद काम की चीज बन गई है. चाहे जरूरी बातचीत को सुरक्षित रखना हो, किसी ऑफिस कॉल का रिकॉर्ड चाहिए हो या फिर किसी धोखाधड़ी से बचाव करना हो कॉल रिकॉर्डिंग हर स्थिति में मददगार साबित होती है. लेकिन कई बार लोग यह जानना चाहते हैं कि बिना सामने वाले को पता चले कॉल रिकॉर्ड कैसे की जा सकती है. हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग इस आसान ट्रिक से अब भी अनजान हैं.

1/6
आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर पहले से ही मौजूद होता है. हालांकि, कई बार यह फीचर सेटिंग्स में छुपा रहता है. इसके लिए आपको अपने फोन की डायलर ऐप खोलनी होगी और सेटिंग्स में जाकर Call Recording या Auto Call Recording का विकल्प ढूंढना होगा. यहां से आप सभी कॉल्स को ऑटोमैटिक रिकॉर्ड करने का विकल्प ऑन कर सकते हैं.
आजकल आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर पहले से ही मौजूद होता है. हालांकि, कई बार यह फीचर सेटिंग्स में छुपा रहता है. इसके लिए आपको अपने फोन की डायलर ऐप खोलनी होगी और सेटिंग्स में जाकर Call Recording या Auto Call Recording का विकल्प ढूंढना होगा. यहां से आप सभी कॉल्स को ऑटोमैटिक रिकॉर्ड करने का विकल्प ऑन कर सकते हैं.
2/6
कुछ फोन में यह सुविधा इस तरह काम करती है कि सामने वाले को इसकी जानकारी नहीं दी जाती जबकि कुछ में रिकॉर्डिंग शुरू होने पर एक अलर्ट सुनाई देता है. यह पूरी तरह आपके फोन के ब्रांड और सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है.
कुछ फोन में यह सुविधा इस तरह काम करती है कि सामने वाले को इसकी जानकारी नहीं दी जाती जबकि कुछ में रिकॉर्डिंग शुरू होने पर एक अलर्ट सुनाई देता है. यह पूरी तरह आपके फोन के ब्रांड और सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है.
Published at : 06 Apr 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Call Recording TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone! डिजाइन से लेकर कीमत तक, लॉन्च से पहले जान लें सब कुछ
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone! डिजाइन से लेकर कीमत तक, लॉन्च से पहले जान लें सब कुछ
टेक्नोलॉजी
Twitter का नाम बदलकर X क्यों रखा गया? जानिए Elon Musk के इस बड़े फैसले की पूरी कहानी
Twitter का नाम बदलकर X क्यों रखा गया? जानिए Elon Musk के इस बड़े फैसले की पूरी कहानी
टेक्नोलॉजी
एक ही बॉडी में दो अलग-अलग तरह के डिस्प्ले, यह फोन सच में अनोखा है!
एक ही बॉडी में दो अलग-अलग तरह के डिस्प्ले, यह फोन सच में अनोखा है!
टेक्नोलॉजी
इस कंपनी ने यूजर्स को दे दी टेंशन, एक साथ कम कर दी 2 रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी
इस कंपनी ने यूजर्स को दे दी टेंशन, एक साथ कम कर दी 2 रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: महाजंग में ‘शब्दों का प्रहार’ ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Delhi News: दिल्ली में 1.20 लाख नकली गोलियों का जखीरा बरामद! | Fake Madicine | Operation Health
Iran US Israel War: ईरान पर अमेरिका के बड़े ऑर्डर, अब होगा महायुद्ध शुरू | Mojtaba Khamenei | Hormuz
Janhit: अंतिम चेतावनी, 24 घंटे में तय होगा जंग का भविष्य | Iran US Israel War | Trump | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: जंग से Bharat का बाजार बेहाल, क्या संभलेगी इकोनॉमी? | Iran US Israel War

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
'सब जलने वाला है, जीते-जी नरक...', ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी स्पीकर गालिबफ की चेतावनी
बिहार
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
बिहार मुख्यमंत्री की रेस में विजय सिन्हा हैं या नहीं? डिप्टी सीएम ने खुद कर दिया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
विराट कोहली से शुभमन गिल तक, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है मांसाहारी कौन शाकाहारी, देखिए पूरी लिस्ट
क्रिकेट
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने कर दी चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
19 छक्के और 14 चौके, RCB ने की चौकों-छक्कों की बारिश, बना डाले 250 रन; हर किसी ने CSK को धोया
ओटीटी
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म, एक ने 65 दिनों से जमा रखी है धाक
पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं 5 इंडियन फिल्में, नंबर 1 पर क्राइम थ्रिलर फिल्म
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
दिल्ली में मौसम के तेवर तेज, आज 31 डिग्री तक जाएगा पारा, कल फिर बारिश के आसार
ट्रेंडिंग
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत, वीडियो वायरल
रात तीन बजे अकेले बेंगलुरु पहुंची लड़की, रैपिडो राइडर और बस कंडक्टर ने फरिश्ते की तरह की हिफाजत
नौकरी
Patna High Court Recruitment 2026 : पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
पटना हाईकोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंट पद पर निकली वैकेंसी, 2 मई तक करें आवेदन
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget