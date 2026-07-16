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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश

NEET में 5 लाख की डील, 111 सवाल और कोचिंग कनेक्शन... CBI ने खोली परत-दर-परत साजिश

NEET Paper Leak: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने स्पेशल कोर्ट को बताया है कि लातूर के एक कोचिंग सेंटर संचालक ने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपये दिए थे.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 16 Jul 2026 10:43 AM (IST)
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NEET Paper Leak: NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ा खुलासा किया है. एजेंसी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र के लातूर स्थित एक कोचिंग सेंटर के संचालक ने परीक्षा से पहले केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपये दिए थे. CBI का दावा है कि यह पूरा मामला सुनियोजित साजिश का हिस्सा था और इसमें कई लोग शामिल थे.

कोचिंग संचालक पर गंभीर आरोप

CBI के मुताबिक, लातूर के कोचिंग सेंटर संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर परीक्षा से पहले लीक हुए केमिस्ट्री के सवाल हासिल किए. एजेंसी ने कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि इसके बदले कथित तौर पर 5 लाख रुपये का भुगतान किया गया था.

NTA पैनल से जुड़े व्यक्ति से मिले सवाल

जांच एजेंसी का आरोप है कि मोटेगांवकर को ये सवाल पी.वी. कुलकर्णी से मिले थे, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के उस पैनल का हिस्सा थे जिसने NEET-UG 2026 का प्रश्नपत्र तैयार किया था. CBI ने यह भी बताया कि मोटेगांवकर का बेटा कुलकर्णी की केमिस्ट्री ट्यूशन क्लास में पढ़ता था और वहीं से कथित तौर पर ये सवाल उपलब्ध कराए गए.

यह भी पढ़ें : कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स

मोबाइल से मिले हाथ से लिखे सवाल

जांच के दौरान CBI ने मोटेगांवकर का मोबाइल फोन जब्त किया. एजेंसी के अनुसार, फोन में 36 तस्वीरें मिलीं, जिनमें पांच डुप्लिकेट थीं. इन तस्वीरों में हाथ से लिखे केमिस्ट्री के 132 सवाल दर्ज थे. CBI का दावा है कि इनमें से 111 सवाल NTA द्वारा तैयार किए गए NEET-UG 2026 के मास्टर क्वेशन सेट से मेल खाते हैं. एजेंसी का कहना है कि ये नोट्स कथित तौर पर कुलकर्णी की केमिस्ट्री क्लास में दिए गए सवालों के आधार पर तैयार किए गए थे.

जमानत का किया विरोध

CBI ने स्पेशल कोर्ट में मोटेगांवकर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्य इस मामले में उनकी भूमिका की ओर इशारा करते हैं. इसलिए उन्हें जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है.

क्या है पूरा मामला?

NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी. पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद 12 मई को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द कर दी थी. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. फिलहाल CBI इस मामले में कई पहलुओं की जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश में जुटी है.

Published at : 16 Jul 2026 10:43 AM (IST)
Tags :
CBI NEET Paper Leak NEET UG 2026
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