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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiCloud+ या Apple One! दोनों में क्या होता है अंतर? पैसे खर्च करने से पहले जान लें कौन-सा प्लान है बेहतर

iCloud+ या Apple One! दोनों में क्या होता है अंतर? पैसे खर्च करने से पहले जान लें कौन-सा प्लान है बेहतर

iCloud+ Vs Apple One: Apple One एक बंडल सब्सक्रिप्शन है जिसमें कई Apple सर्विस एक साथ मिलती हैं. इसमें Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade और iCloud+ स्टोरेज शामिल होती है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 16 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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  • आवश्यकतानुसार iCloud+ या Apple One का चुनाव करें, पैसे बचाएँ।

iCloud+ Vs Apple One: आज की इस डिजिटल दुनिया में ज्यादातर काम अब डिजिटली रूप से हो रहे हैं. अब यूजर्स अपने डेटा को भी डिजिटली ही सेव करते हैं जिसके लिए उन्हें स्टोरेज की जरुरत पड़ती है. गूगल अपने एंड्रॉयड यूजर्स को फ्री 15जीबी का क्लाउड स्पेस देती है. वहीं, अगर आप एप्पल के डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो आपको कंपनी दो प्रीमियम स्टोरेज सर्विस ऑफर करती है जिसमें iCloud+ और Apple One शामिल है. पहली नजर में दोनों प्लान एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके फायदे अलग-अलग हैं. ऐसे में सब्सक्रिप्शन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके लिए कौन-सा प्लान ज्यादा फायदे का सौदा है.

Apple One में यूजर्स को क्या मिलता है

आपको बता दें कि Apple One एक बंडल सब्सक्रिप्शन है जिसमें कई Apple सर्विस एक साथ मिलती हैं. इसमें Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade और iCloud+ स्टोरेज शामिल होती है. भारत में Individual और Family प्लान उपलब्ध हैं जिनमें यूजर्स को 50GB और 200GB iCloud+ स्टोरेज शामिल है.

अगर आप पहले से Apple Music या Apple TV+ जैसी सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो Apple One अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की तुलना में सस्ता पड़ सकता है.

क्या है iCloud+

जानकारी के मुताबिक, iCloud+ Apple की प्रीमियम क्लाउड स्टोरेज सर्विस है. इसमें आपको 5GB फ्री स्टोरेज से आगे बढ़कर 50GB, 200GB, 2TB, 6TB और 12TB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है. इसके साथ Hide My Email, Private Relay, Custom Email Domain और HomeKit Secure Video जैसे एक्सट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं. इसके अलावा अगर आपको सिर्फ फोटो, वीडियो, फाइल और iPhone बैकअप को सेफ रखना है तो iCloud+ आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

कैसे बचाएं पैसा

अब अगर आप पहले से Apple Music, Apple TV+ और iCloud+ का अलग-अलग पेमेंट कर रहे हैं तो Apple One लेने से हर महीने अच्छी-खासी बचत हो सकती है. वहीं, अगर आपको केवल स्टोरेज की जरूरत है तो Apple One पर एक्सट्रा पैसे खर्च करने का कोई खास फायदा नहीं होगा.

कौन सा प्लान है बेहतर

अब आपको बता दें कि अगर आपको केवल एक्सट्रा क्लाउड स्टोरेज चाहिए, iPhone का बैकअप समय-समय से लेना चाहते हैं. फोटो और वीडियो सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपके लिए iCloud+ एक बेहतर ऑप्शन साबित होगा.

वहीं, दूसरी ओर, अगर आप Apple Music सुनते हैं, Apple TV+ की वेब सीरीज और फिल्में देखते हैं, Apple Arcade के गेम खेलते हैं तो आपके लिए एप्पल वन ही बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 16 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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