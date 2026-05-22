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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीगर्मियों में आपका फोन भी हो रहा है Overheat? इन आसान तरीकों से बचाएं अपना Smartphone

गर्मियों में आपका फोन भी हो रहा है Overheat? इन आसान तरीकों से बचाएं अपना Smartphone

Tech Tips: आज के स्मार्टफोन छोटे कंप्यूटर की तरह काम करते हैं. गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, चार्जिंग और GPS इस्तेमाल करते समय इनमें स्वाभाविक रूप से गर्मी पैदा होती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 May 2026 03:32 PM (IST)
Tech Tips: आज के स्मार्टफोन छोटे कंप्यूटर की तरह काम करते हैं. गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, चार्जिंग और GPS इस्तेमाल करते समय इनमें स्वाभाविक रूप से गर्मी पैदा होती है.

भारत के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कई यूजर्स को फोन जल्दी गर्म होने, बैटरी तेजी से खत्म होने, स्क्रीन डिम होने या अचानक फोन बंद होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लगातार गर्म होने वाला फोन धीरे-धीरे अंदर से खराब भी हो सकता है.

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आज के स्मार्टफोन छोटे कंप्यूटर की तरह काम करते हैं. गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, चार्जिंग और GPS इस्तेमाल करते समय इनमें स्वाभाविक रूप से गर्मी पैदा होती है. ऊपर से अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो तो फोन का कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता. यही वजह है कि कंपनियां भी फोन को सीमित तापमान में इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. हालांकि कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने फोन को गर्मियों में सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी बैटरी लाइफ भी बेहतर बनाए रख सकते हैं.
आज के स्मार्टफोन छोटे कंप्यूटर की तरह काम करते हैं. गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, चार्जिंग और GPS इस्तेमाल करते समय इनमें स्वाभाविक रूप से गर्मी पैदा होती है. ऊपर से अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो तो फोन का कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता. यही वजह है कि कंपनियां भी फोन को सीमित तापमान में इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. हालांकि कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने फोन को गर्मियों में सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी बैटरी लाइफ भी बेहतर बनाए रख सकते हैं.
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फोन को तेज धूप में छोड़ना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. कार के डैशबोर्ड पर फोन रखना, धूप में टाइट पॉकेट में रखना या खिड़की के पास छोड़ देना फोन के तापमान को तेजी से बढ़ा देता है. कोशिश करें कि फोन हमेशा छांव या हवादार जगह पर रहे. खासतौर पर बंद कार में फोन छोड़ना बेहद नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
फोन को तेज धूप में छोड़ना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. कार के डैशबोर्ड पर फोन रखना, धूप में टाइट पॉकेट में रखना या खिड़की के पास छोड़ देना फोन के तापमान को तेजी से बढ़ा देता है. कोशिश करें कि फोन हमेशा छांव या हवादार जगह पर रहे. खासतौर पर बंद कार में फोन छोड़ना बेहद नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि अंदर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
Published at : 22 May 2026 03:32 PM (IST)
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