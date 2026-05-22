गर्मियों में आपका फोन भी हो रहा है Overheat? इन आसान तरीकों से बचाएं अपना Smartphone

आज के स्मार्टफोन छोटे कंप्यूटर की तरह काम करते हैं. गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, चार्जिंग और GPS इस्तेमाल करते समय इनमें स्वाभाविक रूप से गर्मी पैदा होती है. ऊपर से अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो तो फोन का कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता. यही वजह है कि कंपनियां भी फोन को सीमित तापमान में इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. हालांकि कुछ छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर आप अपने फोन को गर्मियों में सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी बैटरी लाइफ भी बेहतर बनाए रख सकते हैं.