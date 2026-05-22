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गर्मियों में आपका फोन भी हो रहा है Overheat? इन आसान तरीकों से बचाएं अपना Smartphone
Tech Tips: आज के स्मार्टफोन छोटे कंप्यूटर की तरह काम करते हैं. गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, चार्जिंग और GPS इस्तेमाल करते समय इनमें स्वाभाविक रूप से गर्मी पैदा होती है.
भारत के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कई यूजर्स को फोन जल्दी गर्म होने, बैटरी तेजी से खत्म होने, स्क्रीन डिम होने या अचानक फोन बंद होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लगातार गर्म होने वाला फोन धीरे-धीरे अंदर से खराब भी हो सकता है.
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Published at : 22 May 2026 03:32 PM (IST)
Tags :Smartphone Tech Tips TECH NEWS HINDI
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