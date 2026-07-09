क्या बारिश में इस्तेमाल करना चाहिए एसी? जानिए मानसून में एसी यूज करने का सही तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बारिश में एसी सुरक्षित है, पर वोल्टेज, बिजली का ध्यान रखें।

मानसून में 'ड्राई मोड' कमरे की नमी दूर करता है।

खिड़की हो तो वेंटिलेशन करें, एसी में बंद रखें।

तूफान-बिजली में एसी बंद करें, तापमान 24-26° पर रखें।

How To Use AC in Monsoon: बारिश का सीजन आ गया है और देश के कई शहरों में बादल जमकर बरस रहे हैं. बारिश आने से टेंपरेचर के साथ-साथ गर्मी भी कम हो गई है. ठंडी हवाएं चलने के कारण कई बार एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन यह मौसम अपने साथ उमस भी लेकर आता है. हवा में नमी बढ़ने के कारण टेंपरेचर कम होने पर शरीर को आराम नहीं मिलता. कमरा ठंडा होने के बाद भी उसमें सोना मुश्किल हो जाता है. क्या ऐसी स्थिति में एसी को यूज करना सही फैसला होता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानसून में एसी को कैसे और किस मोड पर यूज करना चाहिए.

क्या बारिश में एसी यूज किया जा सकता है?

पहला सवाल यह उठता है कि क्या एसी को बारिश में यूज किया जा सकता है? इसका जवाब है कि बारिश के समय एसी को यूज करना पूरी तरह सेफ है. एसी को हर तरह के मौसम को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है. इसलिए आउटडोर यूनिट पर बारिश या तेज धूप से कोई असर नहीं पड़ता. हालांकि, बारिश के मौसम में वॉल्टेज कम होने, पावर कट और बिजली गिरने आदि का खतरा रहता है, जिसका ध्यान रखना चाहिए.

किस मोड पर यूज करें एसी?

गर्मी में कमरे को ठंडा करने के लिए एसी का कूलिंग मोड काम आता है. यह तुरंत कमरे की गर्म हवा को खींचकर उसे ठंडा कर देता है. मानसून में आपको यह मोड बदलना पड़ेगा. मानसून में उमस के कारण यह मोड एफिशिएंटली काम नहीं करता. इसलिए ड्राई मोड का यूज करना चाहिए. यह कमरे की हवा से नमी को बाहर खींच लेता है, जिससे आपको कंफर्टेबल महसूस होता है. रात को सोने से करीब घंटे भर पहले एसी को ड्राई मोड में चलाकर छोड़ दें. यह कमरे से एक्स्ट्रा नमी बाहर चली जाएगी. बारिश के समय भी ड्राई मोड को यूज किया जा सकता है.

कमरे में खिड़की होने या न होने पर एसी कैसे यूज करें?

अगर आपके कमरे में खिड़की नहीं है तो नमी वाली हवा का बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस कारण कमरा चिपचिपा हो जाता है. इसी तरह अगर आपका मकान चारों तरफ से घिरा हुआ है तो हवा का आना मुश्किल हो जाता है. ऐसे घरों और कमरों के लिए एसी का यूज करना जरूरी हो जाता है. वहीं अगर आपके कमरे में खिड़कियां हैं तो एसी यूज करने से पहले उन्हें खोला जा सकता है. वेंटिलेशन के कारण कमरे में ज्यादा नमी नहीं रहती और एसी को भी नमी बाहर खींचने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप एसी यूज कर रहे हैं तो खिड़कियों और दरवाजे को पूरी तरह बंद कर लें. इससे एसी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा.

इन बातों का भी रखें ध्यान

पूरी रात ड्राई मोड में एसी चलाने के बाद आप सुबह के समय फैन मोड यूज कर सकते हैं. ड्राई मोड से पहले फैन मोड को यूज न करें.

तूफान और बिजली चमकने के समय एसी को बंद रखें.

आउटडोर यूनिट के पास पानी जमा न होने दें. अगर यह ठहरे हुए पानी के संपर्क में आ जाता है तो इसे तुरंत बंद कर दें.

अगर बार-बार बिजली आ-जा रही है तो कुछ देर के लिए एसी को बंद रखें.

मानसून के दौरान एसी का टेंपरेचर 24-26 डिग्री पर सेट रखें.

एसी के साथ-साथ सीलिंग फैन को भी यूज करें. इससे पूरे कमरे में एक समान हवा लगेगी.

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