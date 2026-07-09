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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या बारिश में इस्तेमाल करना चाहिए एसी? जानिए मानसून में एसी यूज करने का सही तरीका

क्या बारिश में इस्तेमाल करना चाहिए एसी? जानिए मानसून में एसी यूज करने का सही तरीका

How To Use AC in Monsoon: मानसून के सीजन में टेंपरेचर उतना परेशान नहीं करता, जितना उमस करती है. इस कारण एसी को चलाने का तरीका बदलना पड़ता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 09 Jul 2026 02:39 PM (IST)
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  • बारिश में एसी सुरक्षित है, पर वोल्टेज, बिजली का ध्यान रखें।
  • मानसून में 'ड्राई मोड' कमरे की नमी दूर करता है।
  • खिड़की हो तो वेंटिलेशन करें, एसी में बंद रखें।
  • तूफान-बिजली में एसी बंद करें, तापमान 24-26° पर रखें।

How To Use AC in Monsoon: बारिश का सीजन आ गया है और देश के कई शहरों में बादल जमकर बरस रहे हैं. बारिश आने से टेंपरेचर के साथ-साथ गर्मी भी कम हो गई है. ठंडी हवाएं चलने के कारण कई बार एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन यह मौसम अपने साथ उमस भी लेकर आता है. हवा में नमी बढ़ने के कारण टेंपरेचर कम होने पर शरीर को आराम नहीं मिलता. कमरा ठंडा होने के बाद भी उसमें सोना मुश्किल हो जाता है. क्या ऐसी स्थिति में एसी को यूज करना सही फैसला होता है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानसून में एसी को कैसे और किस मोड पर यूज करना चाहिए.

क्या बारिश में एसी यूज किया जा सकता है?

पहला सवाल यह उठता है कि क्या एसी को बारिश में यूज किया जा सकता है? इसका जवाब है कि बारिश के समय एसी को यूज करना पूरी तरह सेफ है. एसी को हर तरह के मौसम को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है. इसलिए आउटडोर यूनिट पर बारिश या तेज धूप से कोई असर नहीं पड़ता. हालांकि, बारिश के मौसम में वॉल्टेज कम होने, पावर कट और बिजली गिरने आदि का खतरा रहता है, जिसका ध्यान रखना चाहिए.

किस मोड पर यूज करें एसी?

गर्मी में कमरे को ठंडा करने के लिए एसी का कूलिंग मोड काम आता है. यह तुरंत कमरे की गर्म हवा को खींचकर उसे ठंडा कर देता है. मानसून में आपको यह मोड बदलना पड़ेगा. मानसून में उमस के कारण यह मोड एफिशिएंटली काम नहीं करता. इसलिए ड्राई मोड का यूज करना चाहिए. यह कमरे की हवा से नमी को बाहर खींच लेता है, जिससे आपको कंफर्टेबल महसूस होता है. रात को सोने से करीब घंटे भर पहले एसी को ड्राई मोड में चलाकर छोड़ दें. यह कमरे से एक्स्ट्रा नमी बाहर चली जाएगी. बारिश के समय भी ड्राई मोड को यूज किया जा सकता है.

कमरे में खिड़की होने या न होने पर एसी कैसे यूज करें?

अगर आपके कमरे में खिड़की नहीं है तो नमी वाली हवा का बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस कारण कमरा चिपचिपा हो जाता है. इसी तरह अगर आपका मकान चारों तरफ से घिरा हुआ है तो हवा का आना मुश्किल हो जाता है. ऐसे घरों और कमरों के लिए एसी का यूज करना जरूरी हो जाता है. वहीं अगर आपके कमरे में खिड़कियां हैं तो एसी यूज करने से पहले उन्हें खोला जा सकता है. वेंटिलेशन के कारण कमरे में ज्यादा नमी नहीं रहती और एसी को भी नमी बाहर खींचने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन अगर आप एसी यूज कर रहे हैं तो खिड़कियों और दरवाजे को पूरी तरह बंद कर लें. इससे एसी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा.

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • पूरी रात ड्राई मोड में एसी चलाने के बाद आप सुबह के समय फैन मोड यूज कर सकते हैं. ड्राई मोड से पहले फैन मोड को यूज न करें.
  • तूफान और बिजली चमकने के समय एसी को बंद रखें.
  • आउटडोर यूनिट के पास पानी जमा न होने दें. अगर यह ठहरे हुए पानी के संपर्क में आ जाता है तो इसे तुरंत बंद कर दें.
  • अगर बार-बार बिजली आ-जा रही है तो कुछ देर के लिए एसी को बंद रखें.
  • मानसून के दौरान एसी का टेंपरेचर 24-26 डिग्री पर सेट रखें.
  • एसी के साथ-साथ सीलिंग फैन को भी यूज करें. इससे पूरे कमरे में एक समान हवा लगेगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Jul 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
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