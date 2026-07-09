BSNL ने लॉन्च किया लाखों की कीमत वाला सैटेलाइट फोन, खरीदने से पहले लेनी पड़ेगी परमिशन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बीएसएनएल ने नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया, दूरस्थ क्षेत्रों हेतु।

यह फोन स्पष्ट वॉयस कॉल, आपातकालीन समर्थन प्रदान करेगा।

भारत में सैटेलाइट फोन रखने के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य है।

इसकी कीमत ₹1,34,166 है, इसे DoT अनुमति से खरीदें।

BSNL Satellite Phone: देश की एकमात्र सरकारी कंपनी BSNL ने एक नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है. यह उन जगहों पर काम आएगा, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता. जैसा नाम से ही जाहिर है, यह फोन सैटेलाइट से कनेक्ट होकर काम करेगा. BSNL ने बताया कि इस हैंडसेट को ग्लोबल सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर Inmarsat के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है. बता दें कि भारत में सैटेलाइट फोन रखना गैरकानूनी है. अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी. बिना परमिशन फोन खरीदना या रखना आपको कानूनी मुश्किल में डाल सकता है. आइए जानते हैं कि BSNL के इस सैटेलाइट फोन में क्या फीचर्स हैं और इसे किन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है.

BSNL Satellite Phone के फीचर्स

BSNL का कहना है कि इस फोन से सैटेलाइट कनेक्टिविटी के बावजूद एकदम साफ आवाज में वॉइस कॉल की जा सकेगी और यह इमरजेंसी सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ है. फोन को गिरने पर टूटने से बचाने के लिए रग्ड और ड्यूरेबल डिजाइन दिया गया है और इसकी बैटरी लंबी चलती है. BSNL ने अपनी पोस्ट में बताया है कि यह सैटेलाइट फोन डिफेंस, मैरीटाइम, आपदा प्रबंधन, माइनिंग, रिमोट ऑपरेशन और एडवेंचर ट्रैवल आदि के लिए उपयुक्त है. यानी कंपनी भी इसे आम आदमी को बेचने के लिए मार्केट नहीं कर रही है. सरकारी कंपनी के इस सैटेलाइट फोन की कीमत 1,34,166 रुपये रखी गई है. इसे आप अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से खरीद सकते हैं. हालांकि, इसे खरीदने से पहले आपको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी. इसके बिना आप सैटेलाइट फोन नहीं खरीद पाएंगे.

कैसे काम करता है सैटेलाइट फोन?

जैसा नाम से ही पता चलता है, सैटेलाइट फोन सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है. इसे सिग्नल भेजने या रिसीव करने के लिए मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती. यह डायरेक्ट सैटेलाइट को सिग्नल भेजता और वहीं से रिसीव करता है. इस कारण इसे उन जगहों पर भी यूज किया जा सकता है, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होता. यही वजह है कि समुद्री जहाजों आदि पर इसे इस्तेमाल किया जाता है.

सैटेलाइट फोन पॉपुलर क्यों नहीं हो पाए?

परमिशन के झंझट के अलावा कई और भी कारण हैं, जिनकी वजह से सैटेलाइट फोन पॉपुलर नहीं हो पाए हैं. इसकी सबसे बड़ी कमी कॉल लेग की है. यानी आपके बोलने के बाद रिसीवर तक आवाज पहुंचने में थोड़ा समय लगता है. दूसरी दिक्कत लागत को लेकर है. सैटेलाइट फोन खरीदना और इससे कॉल करना काफी महंगा पड़ता है. इसकी लागत प्रति मिनट 100 रुपये से भी ज्यादा रह सकती है. इसके अलावा सैटेलाइट फोन नॉर्मल फोन की तुलना में काफी बड़े और भारी होते हैं.

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