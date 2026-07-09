IND vs ENG के चौथे टी20 में बारिश बनेगी विलेन? जानें मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस

IND vs ENG 4th T20 Weather Forecast: इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला चौथा टी20 भारत के लिए बहुत अहम होगा. दोनों के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच आज यानी गुरुवार (09 जुलाई) को ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा. इंग्लैंड 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. इसके बाद मेजबान इंग्लिश ने बाकी दोनों मैच जीते. अब सवाल यह है कि क्या चौथे टी20 में भी बारिश विलेन बनेगी? तो आइए जानते हैं कि मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस हैं.

उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत में रात में 10 बजे से होगी. उससे आधे घंटे पहले साढ़े 9 बजे टॉस होगा. लिहाजा भारतीय फैंस को मैच देखने के लिए रात में अधिक देर तक जागना पड़ेगा. लोकल टाइम के अनुसार मैच 5:30 बजे से शुरू होगा.

मैच के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के चांस?

एक्यूवेदर के मुताबिक, मैच के दिन ब्रिस्टल में मौसम ठीक रहने की उम्मीद है. बारिश आने के जीरो प्रतिशत चांस हैं. लिहाजा बारिश का कोई अनुमान नहीं हैं. हां इतना जरूर है कि आसमान में बादल छाए रह सकते हैं. तापमान करीब 22 डिग्री के आसपास देखने को मिल सकता है. वहीं करीब 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा मैच के दौरान मौसम कैसा रहता है.

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रिंस यादव।

टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल साल्ट (विकेटकीपर), जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, सैम कुरेन, टॉम बैंटन, विल जैक, जोश टोंग, जेम्स कोल्स, जैकब बेथेल, रेहान अहमद, सोनी बेकर.

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