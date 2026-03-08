हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी! सिर्फ 44 में देखें IND Vs NZ Final LIVE, ये हैं सबसे सस्ते स्ट्रीमिंग पैक

क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी! सिर्फ 44 में देखें IND Vs NZ Final LIVE, ये हैं सबसे सस्ते स्ट्रीमिंग पैक

IND Vs NZ T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 08 Mar 2026 11:40 AM (IST)
IND Vs NZ T20 World Cup 2026 Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होने वाला है. इस बार खिताबी मुकाबले में India national cricket team और New Zealand national cricket team आमने-सामने होंगे. भारत में इस मैच को मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर ऑनलाइन देखने के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन जरूरी है. हाल ही में इस प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमतों में बदलाव हुआ है लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सस्ते रिचार्ज मौजूद हैं जिनकी मदद से आप कम खर्च में फाइनल मैच लाइव देख सकते हैं.

Reliance Jio के यूजर्स के लिए भी JioHotstar देखने का विकल्प मौजूद है. कंपनी का 100 रुपये का प्लान 30 दिन की वैधता के साथ आता है और इसमें लगभग 5 जीबी डेटा दिया जाता है. इस पैक के जरिए यूजर JioHotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर सकते हैं और फाइनल मैच समेत अन्य क्रिकेट कंटेंट का आनंद ले सकते हैं.
Reliance Jio के यूजर्स के लिए भी JioHotstar देखने का विकल्प मौजूद है. कंपनी का 100 रुपये का प्लान 30 दिन की वैधता के साथ आता है और इसमें लगभग 5 जीबी डेटा दिया जाता है. इस पैक के जरिए यूजर JioHotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर सकते हैं और फाइनल मैच समेत अन्य क्रिकेट कंटेंट का आनंद ले सकते हैं.
अगर आपके पास Bharti Airtel का सिम है तो आप 100 रुपये वाले क्रिकेट पैक के जरिए JioHotstar को एक्टिव कर सकते हैं. इस प्लान के साथ 30 दिनों की वैधता मिलती है और साथ में लगभग 6 जीबी डेटा दिया जाता है. इसके अलावा JioHotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी एक महीने के लिए शामिल होता है जिससे यूजर आसानी से लाइव मैच स्ट्रीम कर सकते हैं.
अगर आपके पास Bharti Airtel का सिम है तो आप 100 रुपये वाले क्रिकेट पैक के जरिए JioHotstar को एक्टिव कर सकते हैं. इस प्लान के साथ 30 दिनों की वैधता मिलती है और साथ में लगभग 6 जीबी डेटा दिया जाता है. इसके अलावा JioHotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी एक महीने के लिए शामिल होता है जिससे यूजर आसानी से लाइव मैच स्ट्रीम कर सकते हैं.
Published at : 08 Mar 2026 11:40 AM (IST)
