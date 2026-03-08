क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी! सिर्फ 44 में देखें IND Vs NZ Final LIVE, ये हैं सबसे सस्ते स्ट्रीमिंग पैक

अगर आपके पास Bharti Airtel का सिम है तो आप 100 रुपये वाले क्रिकेट पैक के जरिए JioHotstar को एक्टिव कर सकते हैं. इस प्लान के साथ 30 दिनों की वैधता मिलती है और साथ में लगभग 6 जीबी डेटा दिया जाता है. इसके अलावा JioHotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी एक महीने के लिए शामिल होता है जिससे यूजर आसानी से लाइव मैच स्ट्रीम कर सकते हैं.