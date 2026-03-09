इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 21 नई फिल्में-सीरीज

मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर कई नई फ़िल्में और वेब सीरीज़ रिलीज हो रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस हफ्ते अलग- अलग जॉनर का कंटेंट ओटीटी पर धमाल मचाने आ रहा है. यानी सभी के लिए इस बार कुछ न कुछ नया है. तो चलिए देर किस बात की है यहां 9 मार्च से 15 मार्च के बीच ओटीटी पर रिलीज हो रही सभी नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.

द ताज स्टोरी

द ताज स्टोरी को तुषार अमरीश गोयल ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसमें परेश रावल, ज़ाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमित दास और स्नेहा वाघ जैसे कलाकार हैं. ये फिल्म 13 मार्च को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: लायंसगेट प्ले (ओटीटी प्ले प्रीमियम) पर अवेलेबल होगी.

एस्पिरेंट्स सीज़न 3

एस्पिरेंट्स सीज़न 3 आईएएस ऑफिसर अभिलाष के सफ़र पर बेस्ड है, जिसमें उन्हें नई एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियों, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और संदीप भैया के साथ हाई-स्टेक राइवलरी का सामना करना पड़ता है. दीपेश सुमित्रा जगदीश के डायरेक्शन में बने इस नए सीज़न में नए कास्ट मेंबर नवीन कस्तूरिया, सनी हिंदुजा और दूसरे कलाकार हैं, जो अपने पहले के करियर चॉइस के नतीजों पर फोकस करते हैं. ये भी 13 मार्च को ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जा सकती है.

अंधा प्यार 2.0

अंधा प्यार 2.0 एक अनोखा रियलिटी शो है जो ब्लाइंड डेटिंग के बारे में है, जो आज के प्यार से खूबसूरती को खत्म कर देता है. कॉमेडियन विवेक समतानी और कौस्तुभ अग्रवाल इस अनोखे शो के क्रिएटर और होस्ट हैं. इसका आइडिया यह है कि आंखों पर पट्टी बंधी एक औरत को चार आदमियों के साथ रिश्ते बनाने के लिए अपनी समझदारी, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन पर भरोसा करना होगा. निशांत तंवर और अनेरी ठक्कर दो ऐसे डायनैमिक "विंगमैन" कॉमेडियन हैं जो पार्टिसिपेंट्स को रियल टाइम में बातचीत करते देखकर और बुरी कमेंट्री देकर शो में एक और लेवल का क्रेज़ीनेस जोड़ते हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर 14 मार्च से देख सकते हैं.

भरथा महासयुलाकु विग्न्याप्ति

भरथा महासयुलाकु विग्न्याप्ति एक तेलुगु कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे किशोर तिरुमाला ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में रवि तेजा, आशिका रंगनाथ और डिंपल हयाती ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म जी5 पर 13 मार्च से स्ट्रीमिंग की जा सकती है.

मेड इन कोरिया

यह एक तमिल ड्रामा फ़िल्म है जिसमें प्रियंका मोहन ने शेनबा का रोल किया है. शेनबा तमिलनाडु की एक महिला है जिसे कोरियन भाषा और कल्चर बहुत पसंद है और वह सियोल घूमने का सपना देखती है, साथ ही वहां घूमने के लिए पैसे भी बचाती है. इस 12 मार्च से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

नवाब कैफे

डेब्यूटेंट प्रमोद हर्षा की डायरेक्ट की हुई, नवाब कैफे एक इमोशनल तेलुगु फैमिली ड्रामा है जो हैदराबाद के पुराने शहर पर बेस्ड है. यह मॉडर्न ख्वाहिशों और पुराने इतिहास के बीच के टकराव को दिखाती है. फिल्म में शिव कंदुकुरी, राजीव कनकला, तेजू अश्विनी और चैतन्य कृष्ण ने अहम रोल प्ले किया है. नवाब कैफे को 12 मार्च से ईटीवी विन पर देखा जा सकता है.

फंकी

मेटा-कॉमेडी तेलुगु फिल्म फंकी को केवी अनुदीप ने डायरेक्ट किया है. कोमल, जिसका रोल विश्वक सेन ने किया है, एक अजीब फिल्ममेकर बनने की चाह रखने वाली है, जिसकी पहली फीचर फिल्म, फंकी, प्रोडक्शन के दौरान बुरी तरह गड़बड़ा जाती है. फिल्म का बजट 4 करोड़ से बढ़कर हैरान करने वाले 40 करोड़ हो जाता है, और इससे होने वाले स्ट्रेस की वजह से सुदर्शन, जिसका रोल नरश ने किया है, स्ट्रेस से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से जूझने लगता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 13 मार्च से देख सकते हैं.

द फैमिली मैकमुलेन

द फैमिली मैकमुलेन एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जिसे एडवर्ड बर्न्स ने लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है. यह द ब्रदर्स मैकमुलेन (1995) का सीक्वल है. कॉनी ब्रिटन, बर्न्स और माइकल मैकग्लोन ने पहली फिल्म के अपने रोल दोहराए हैं, साथ में ट्रेसी एलिस रॉस, हैल्स्टन सेज, जुलियाना कैनफील्ड, पिको अलेक्जेंडर और ब्रायन डी'आर्सी जेम्स भी हैं. ये जियो हॉटस्टार पर 15 मार्च से स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगी.

वर्जिन रिवर सीज़न 7

यह एक कल्ट क्लासिक रोमांटिक शो है जो नए शादीशुदा जोड़े मेल और जैक पर फोकस करता है, जिनका रोल एलेक्जेंड्रा ब्रेकेनरिज और मार्टिन हेंडरसन ने निभाया है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 12 मार्च, 2026 से एंजॉय कर सकते हैं.

हैरी स्टाइल्स: वन नाइट इन मैनचेस्टर

नेटफ्लिक्स आपके लिए इंटरनेशनल आइकॉन हैरी स्टाइल्स के नए एल्बम, किस ऑल द टाइम, डिस्को, ओकेशनली का पहला लाइव परफॉर्मेंस ला रहा है. यह 9 मार्च को रिलीज़ होगा.

मैड फॉर ईच अदर

मैड फॉर ईच अदर एक आने वाला रियलिटी शो है जो 15 मार्च को जियो हॉट स्टार पर रिलीज़ होने वाला है. इस शो में 10 सेलिब्रिटी कपल अपने प्यार को साबित करते हुए दिखेंगे.

वन पीस सीज़न 2

वन पीस सीज़न 2 के साथ वापस आ गया है. इसकी कहानी लफी और उसके क्रू के बारे में है जो खतरनाक ग्रैंड लाइन में फंस जाते हैं, बारोक वर्क्स सिंडिकेट का सामना करते हैं, टोनी टोनी चॉपर से मिलते हैं, और स्मोकर और क्रोकोडाइल जैसे दुश्मनों से लड़ते हैं. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 10 मार्च से एंजॉय किया जा सकता है.

स्कारपेटा

डेविड गॉर्डन ग्रीन की थ्रिलर में निकोल किडमैन ने डॉ. के स्कारपेटा का रोल किया है, जो एक शानदार फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट हैं और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके भयानक, मुश्किल मर्डर को सुलझाती हैं. वर्जीनिया में सेट, यह सीरीज़ इंटेंस और हाई-स्टेक इन्वेस्टिगेशन को दिखाती है. इसे प्राइम वीडियो पर 11 मार्च से स्ट्रीम किया जा सकता है.

ये भी हो रही हैं रिलीज

इनके अलावा ज़ूटोपिया 2 -13 मार्च को जियो हॉटस्टार पर, सोसाइटी सीजन 2 जियो हॉट स्टार पर 9 मार्च को, जियो हॉटस्टार पर ही 15 मार्च को द मेडिसन, अमेजन मैक्स प्लेयर पर 11 मार्च को संकल्प, जियो हॉट स्टार पर 9 मार्च को रूस्टर, 13 मार्च को जियो हॉटस्टार पर रिजॉर्ट, जी5 पर 13 मार्च को पूकी, 12 मार्च को शेमारूमी पर नानखटाई पर भी रिलीज रही हैं.