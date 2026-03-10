Instagram पर खराब कमेंट्स से मिल जाएगा छुटकारा, करना है बस यह छोटा-सा काम, यहां जान लें तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Instagram Hidden Words: अगर आप कंटेट क्रिएटर हैं या आपका प्रोफाइल पब्लिक है तो आपको लोगों के खराब या गंदे कमेंट्स का सामना करना पड़ सकता है. कमेंट करने से एंगेजमेंट बढ़ती है, लेकिन कई बार लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, जिन्हें हाइड करना जरूरी हो जाता है. राहत की बात यह है कि इंस्टाग्राम में इसके लिए पहले से ही फीचर मौजूद है. इसे ऑन कर लेने से आपकी पोस्ट पर गंदे कमेंट नहीं दिखेंगे. टीन यूजर्स की सेफ्टी के लिए भी यह फीचर बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि इसे कैसे इनेबल किया जा सकता है.

यह फीचर कर देगा सारे काम

अगर आप कमेंट्स और यहां तक कि मैसेज में भी आने वाले खराब कमेंट्स को लेकर परेशान हैं तो 'Hidden Words' नाम का फीचर आपके खूब आएगा. यह फीचर आपको कमेंट और मैसेज फिल्टर करने का ऑप्शन देता है. इसमें आप उन शब्दों और वाक्यों को एड कर सकते हैं, जिन्हें आप कमेंट या मैसेज में नहीं देखना चाहते. अगर कोई यूजर अपने कमेंट या मैसेज में उन शब्दों और वाक्यों को यूज करेगा तो इंस्टाग्राम अपने आप उन्हें हाइड कर देगा. इससे आपकी पोस्ट पर एकदम साफ कमेंट दिखेंगे. ट्रोलिंग से बचाने के साथ-साथ यह फीचर यूजर को इंस्टाग्राम पर एक सेफ एक्सपीरियंस भी देता है.

कैसे करें इनेबल?

इंस्टाग्राम के बाकी फीचर्स की तरह इसे इनेबल करना भी एकदम आसान है. इसके लिए ऐप ओपन कर अपनी प्रोफाइल पर जाएं. अब सेटिंग्स में जाकर 'How others can interact with you' नाम का ऑप्शन देखें. इस पर टैप करने के बाद आपको 'Hidden Words' का ऑप्शन नजर आएगा. इसमें 'Manage custom words and phrases' का ऑप्शन होगा. इसमें आप उन शब्द और वाक्यों को जोड़ सकते हैं, जिन्हें आप कमेंट या मैसेज से हाइड करना चाहते हैं. इन्हें सेव करने के बाद इंस्टाग्राम अपने आप कमेंट और मैसेज से इन शब्दों को हाइड कर देगी.

