हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइल के चार्जर पर न लगाएं कवर, खतरनाक हो सकता है अंजाम, आग लगने तक का खतरा

मोबाइल के चार्जर पर न लगाएं कवर, खतरनाक हो सकता है अंजाम, आग लगने तक का खतरा

Mobile Charger Cover Risk: अगर आप चार्जर पर कवर यूज करते हैं तो ऐसा करना आज ही बंद कर दें. इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mobile Charger Cover Risk: कुछ लोग मोबाइल के साथ-साथ उसके चार्जर पर भी कवर रखते हैं. मोबाइल पूरे दिन हाथ में रहता है और उस पर स्क्रैच होने या टूटने से गिरने का खतरा रहता है. ऐसे में फोन का कवर उसकी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन चार्जर पर कवर की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग सजावटी कवर का खूब इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग तो केबल को भी पूरा कवर कर लेते हैं. आपको बता दें कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और इससे आग लगने का भी खतरा रहता है.

चार्जर पर कवर लगाने की न करें गलती

चार्जर को जब यूज किया जाता है तो इसमें हीट जनरेट होती है. फोन की तरह इसमें हीट को बाहर निकलने के लिए कोई वेंट्स या दूसरा तरीका नहीं होता. यह पहले से पूरी तरह पैक होता है. ऐसे में अगर इसे कवर कर दिया जाए तो यह हीट लगातार बढ़ती रहेगी. अगर लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो चार्जर की कैपेबिलिटी पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा. ओवरहीट होने के कारण यह चार्जिंग स्पीड को कम कर देगा. अगर कवर के साथ चार्जर को रातभर यूज किया जाए तो इससे आग लगने का भी खतरा रहता है.

फोन पर भी पड़ता है असर

अगर चार्जर ओवरहीट हो रहा है तो इसका सीधा असर चार्जिंग पर पड़ेगा. यह ठीक तरीके से फोन को चार्ज नहीं कर पाएगा. इससे चार्जिंग में ज्यादा समय लगेगा और फोन के ओवरहीट होने का भी डर रहता है. 

क्या है समाधान?

चार्जर और केबल को बिना कवर के ही यूज करना चाहिए. चार्जर मजबूत प्लास्टिक से बने होते हैं और गिरने पर इनके टूटने का खतरा नहीं रहता. साथ ही इनमें फोन की तरह डिस्प्ले जैसी नाजुक चीजें भी नहीं लगी होती हैं. इसलिए चार्जर या चार्जिंग केबल, दोनों पर ही कवर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

सर्विस सेंटर में फोन देने से पहले यह काम करना है जरूरी, भूल गए तो बड़ा खतरा, हो जाएगा भयंकर नुकसान

Published at : 10 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks Phone Charger TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
मोबाइल के चार्जर पर न लगाएं कवर, खतरनाक हो सकता है अंजाम, आग लगने तक का खतरा
मोबाइल के चार्जर पर न लगाएं कवर, खतरनाक हो सकता है अंजाम, आग लगने तक का खतरा
टेक्नोलॉजी
AI का साइड इफेक्ट! ज्यादा इस्तेमाल से दिमाग की सोचने की ताकत हो सकती है कम, हार्वर्ड स्टडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
AI का साइड इफेक्ट! ज्यादा इस्तेमाल से दिमाग की सोचने की ताकत हो सकती है कम, हार्वर्ड स्टडी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
सर्विस सेंटर में फोन देने से पहले यह काम करना है जरूरी, भूल गए तो बड़ा खतरा, हो जाएगा भयंकर नुकसान
सर्विस सेंटर में फोन देने से पहले यह काम करना है जरूरी, भूल गए तो बड़ा खतरा, हो जाएगा भयंकर नुकसान
टेक्नोलॉजी
चेहरा दिखाए बिना YouTube से कमाई? जानिए कैसे लोग घर बैठे कमा रहे हजारों-लाखों रुपये
चेहरा दिखाए बिना YouTube से कमाई? जानिए कैसे लोग घर बैठे कमा रहे हजारों-लाखों रुपये
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
शिक्षा
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
CBSE ने गल्फ देशों में स्थगित की बोर्ड परीक्षा, जानें अब आगे क्या होगा?
यूटिलिटी
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
गर्मियों में ऐसी खरीदने का बना रहे हैं प्लान, जानें आपके कमरे के हिसाब से कितने टन वाले एसी की होगी जरूरत?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget