हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWeather Forecast: झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी

Weather Forecast: झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी

Weather Update: देश में मार्च शुरू होते ही गर्मी तेज होने लगी है. दिल्ली-एनसीआर में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी बढ़ने लगी है. यूपी के कई जिलों में तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 Mar 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

देश के कई हिस्सों में मार्च शुरू होते ही गर्मी तेज होने लगी है. महाराष्ट्र के अकोला में तापमान अभी से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. दिल्ली, पटना, लखनऊ, भोपाल और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी गर्मी बढ़ने लगी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक म्यांमार के पास बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन (वायुमंडलीय परिसंचरण) बन गया है. यह सिस्टम धीरे-धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है. इस कारण मौसम में बदलाव देखने को मिंलेगा. 

दिल्ली-एनसीआर में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी बढ़ने लगी है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों तक आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन गर्मी से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. पंजाब और हरियाणा में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है. अगले कुछ दिनों तक यहां किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. दिन में तेज धूप के कारण तापमान धीरे-धीरे बढ़ सकता है. 

यूपी में बढ़ने लगी गर्मी
उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी भीषण होने लगी है. कई जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होती रहेगी.  हालांकि 14 मार्च के बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

इन दिनों दक्षिणी जिलों में दोपहर में धूप तेज हो रही है. कई शहरों में लोग दोपहर के समय घरों से निकलने से बच रहे हैं. सोमवार को बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री अधिक है. 

झांसी में तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस रहा और आगरा में 37.3 डिग्री सेल्सियस, प्रयागराज में 36.2 डिग्री सेल्सियस रहाा. कई जिलों में तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आज 10 मार्च को लखनऊ में अधिकतम तापमान 35-39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20–22 डिग्री सेल्सियस. कानपुर, गाजियाबाद और मेरठ में अधिकतम 38-40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20–23 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

बिहार का मौसम
बिहार में अभी से ही तपिश ने मई जैसी गर्मी का अहसास कराना शुरू कर दिया है. सोमवार (9 मार्च) को राज्य के कई हिस्सों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बक्सर, गया, औरंगाबाद, रोहतास और पटना का बुरा हाल है. यहां लू जैसे हालात बन गए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बुधवार से मौसम में बदलाव दिख सकता है.

ये भी पढ़ें

सपा सांसद बर्क ने कच्चे तेल की कीमतों को लेकर उठाया सवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या दिया जवाब?

Published at : 10 Mar 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Weather IMD DELHI BIHAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast: झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
इंडिया
सपा सांसद बर्क ने कच्चे तेल की कीमतों को लेकर उठाया सवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या दिया जवाब?
सपा सांसद बर्क ने कच्चे तेल की कीमतों को लेकर उठाया सवाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या दिया जवाब?
इंडिया
अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी... राज्यसभा में तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करेंगे ये नेता, निर्विरोध जीते
अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी... राज्यसभा में तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करेंगे ये नेता, निर्विरोध जीते
इंडिया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत में कितने दिनों का पेट्रोल-डीजल और LPG का स्टॉक? सरकार ने बताया
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत में कितने दिनों का पेट्रोल-डीजल और LPG का स्टॉक? सरकार ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Us-Iran War: ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
ईरान के साथ युद्ध में पैसे फूंक रहा अमेरिका, एक दिन का खर्च जान रह जाएंगे सन्न!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश जाने पर रोक! आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
इंडिया
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
नेपाल में RSP की शानदार जीत, PM मोदी ने रबी लामिछाने और बालेन शाह को लगाया फोन, क्या हुई बात?
बॉलीवुड
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
स्लीवलेस गाउन, लहराती जुल्फें, ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या के इस मेकअप वाले लुक ने लूटी लाइमलाइट
क्रिकेट
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
गर्लफ्रेंड नहीं वाइफ कहिए, हार्दिक पांड्या ने खुलेआम कही दिल की बात; पूरी दुनिया को कर दिया हैरान
इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के TMC सांसद कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
T-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी हनुमान मंदिर में लाई गई तो भड़के कीर्ति आजाद, कहा- शेम ऑन टीम इंडिया
हेल्थ
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
यूटिलिटी
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget