इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन

Persian Gulf Hot Water: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पर्शियन गल्फ एक बार फिर से दुनिया भर की नजरों में आ चुका है. वैसे तो इस इलाके पर अक्सर जियोपॉलिटिक्स और तेल के रास्तों की वजह से चर्चा होती ही रहती है लेकिन यहां की एक और काफी अनोखी बात है. यह है इसका काफी गर्म पानी. असल में पर्शियन गल्फ को दुनिया के सबसे गर्म समुद्रों में से एक माना जाता है. आइए जानते हैं आखिर क्यों है इसका पानी इतना गरम.

क्या है इस गर्म पानी के पीछे की वजह?

पर्शियन गल्फ के इतना गर्म होने की सबसे बड़ी वजह इसकी कम गहराई है. ज्यादातर समुद्र के उलट जो हजारों मीटर गहरे हो सकते हैं पर्शियन गल्फ की एवरेज गहराई सिर्फ लगभग 35 से 50 मीटर है. क्योंकि पानी काफी कम गहरा है इस वजह से सूरज की रोशनी इसे जल्दी गर्म कर सकती है. गर्मी सोखने और बांटने के लिए पानी की कम मात्रा होने की वजह से इसका टेंपरेचर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है. यहां पर पानी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है.

रेगिस्तान से घिरा हुआ

एक और बड़ी वजह खाड़ी के आसपास की जगह है. समुद्र अरब पेनिनसुला के काफी ज्यादा गर्म रेगिस्तानी इलाकों से घिरा है. गर्मियों के महीनों में रेगिस्तानी इलाकों में हवा का टेंपरेचर अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है. जब यह काफी ज्यादा गर्म हवा समुद्र की सतह के ऊपर से गुजरती है तो यह पानी में गर्मी ट्रांसफर करती है.

नमी समुद्र के ऊपर गर्मी को रोकती है

पानी को गर्म रखने में एटमोस्फेरिक कंडीशंस काफी बड़ी भूमिका निभाती है. जब उत्तर पश्चिम शामल हवाएं कमजोर हो जाती हैं और भारतीय मानसून से जुड़ी मौसमी हवाएं तेज हो जाती हैं तो इस इलाके में नमी का लेवल बढ़ जाता है. ज्यादा नमी समुद्र के ऊपर एक कंबल की तरह काम करती है. इससे गर्मी आसानी से बाहर नहीं निकल पाती. बस यही वजह है कि गर्म पानी सतह के पास फंसा रह जाता है और टेंपरेचर बढ़ता रहता है.

नमक की ज्यादा मात्रा गर्मी को बनाए रखती है

फारस की खाड़ी कई दूसरे समुद्रों की तुलना में काफी ज्यादा खारेपन के लिए भी जानी जाती है. इस इलाके में काफी ज्यादा इवैपोरेशन होता है और नदियों से आने वाला ताजा पानी कम आता है. इसी वजह से पानी में नमक का लेवल ज्यादा रहता है. काफी ज्यादा खारा पानी गर्मी को ज्यादा अच्छे से बनाए रखता है.

यह भी पढ़ें: इस देश में सरकारी कर्मचारी के बच्चे विदेश में नहीं कर सकते पढ़ाई, मिलती है सजा