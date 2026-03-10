हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPersian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन

Persian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन

Persian Gulf Hot Water: फारस की खाड़ी में पानी का तापमान काफी ज्यादा होता है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 10 Mar 2026 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

Persian Gulf Hot Water: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पर्शियन गल्फ एक बार फिर से दुनिया भर की नजरों में आ चुका है. वैसे तो इस इलाके पर अक्सर जियोपॉलिटिक्स और तेल के रास्तों की वजह से चर्चा होती ही रहती है लेकिन यहां की एक और काफी अनोखी बात है. यह है इसका काफी गर्म पानी. असल में पर्शियन गल्फ को दुनिया के सबसे गर्म समुद्रों में से एक माना जाता है. आइए जानते हैं आखिर क्यों है इसका पानी इतना गरम.

क्या है इस गर्म पानी के पीछे की वजह? 

पर्शियन गल्फ के इतना गर्म होने की सबसे बड़ी वजह इसकी कम गहराई है. ज्यादातर समुद्र के उलट जो हजारों मीटर गहरे हो सकते हैं पर्शियन गल्फ की एवरेज गहराई सिर्फ लगभग 35 से 50 मीटर है. क्योंकि पानी काफी कम गहरा है इस वजह से सूरज की रोशनी इसे जल्दी गर्म कर सकती है. गर्मी सोखने और बांटने के लिए पानी की कम मात्रा होने की वजह से इसका टेंपरेचर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है. यहां पर पानी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है.

रेगिस्तान से घिरा हुआ 

एक और बड़ी वजह खाड़ी के आसपास की जगह है. समुद्र अरब पेनिनसुला के काफी ज्यादा गर्म रेगिस्तानी इलाकों से घिरा है. गर्मियों के महीनों में रेगिस्तानी इलाकों में हवा का टेंपरेचर अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है. जब यह काफी ज्यादा गर्म हवा समुद्र की सतह के ऊपर से गुजरती है तो यह पानी में गर्मी ट्रांसफर करती है. 

नमी समुद्र के ऊपर गर्मी को रोकती है

पानी को गर्म रखने में एटमोस्फेरिक कंडीशंस काफी बड़ी भूमिका निभाती है. जब उत्तर पश्चिम शामल हवाएं कमजोर हो जाती हैं और भारतीय मानसून से जुड़ी मौसमी हवाएं तेज हो जाती हैं तो इस इलाके में नमी का लेवल बढ़ जाता है. ज्यादा नमी समुद्र के ऊपर एक कंबल की तरह काम करती है. इससे गर्मी आसानी से बाहर नहीं निकल पाती. बस यही वजह है कि गर्म पानी सतह के पास फंसा रह जाता है और टेंपरेचर बढ़ता रहता है.

नमक की ज्यादा मात्रा गर्मी को बनाए रखती है 

फारस की खाड़ी कई दूसरे समुद्रों की तुलना में काफी ज्यादा खारेपन के लिए भी जानी जाती है. इस इलाके में काफी ज्यादा इवैपोरेशन होता है और नदियों से आने वाला ताजा पानी कम आता है. इसी वजह से पानी में नमक का लेवल ज्यादा रहता है. काफी ज्यादा खारा पानी गर्मी को ज्यादा अच्छे से बनाए रखता है.

यह भी पढ़ें:  इस देश में सरकारी कर्मचारी के बच्चे विदेश में नहीं कर सकते पढ़ाई, मिलती है सजा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Persian Gulf US Israel Iran War Persian Gulf Hot Water
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Persian Gulf Hot Water: इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
IAS-IPS को शादी करने से पहले सरकार से लेनी होती है परमीशन, जानें क्यों है ऐसा नियम?
IAS-IPS को शादी करने से पहले सरकार से लेनी होती है परमीशन, जानें क्यों है ऐसा नियम?
जनरल नॉलेज
तुर्किए के 5 सबसे खतरनाक हथियार, जो ईरान को कर सकते हैं तहस-नहस, US भी इनके सामने है कांपता
तुर्किए के 5 सबसे खतरनाक हथियार, जो ईरान को कर सकते हैं तहस-नहस, US भी इनके सामने है कांपता
जनरल नॉलेज
Foreign Study Policy: इस देश में सरकारी कर्मचारी के बच्चे विदेश में नहीं कर सकते पढ़ाई, मिलती है सजा
इस देश में सरकारी कर्मचारी के बच्चे विदेश में नहीं कर सकते पढ़ाई, मिलती है सजा
Advertisement

वीडियोज

Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azamgarh News: 55 साल के पिता की 7वीं शादी पर बेटे ने लगाई रोक की गुहार, थाने में दी तहरीर
आजमगढ़: 55 साल के पिता की 7वीं शादी पर बेटे ने लगाई रोक की गुहार, थाने में दी तहरीर
इंडिया
Weather Forecast: झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'द ताज स्टोरी' से 'एस्पिरेंट्स 3' तक 21 नई फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 21 नई फिल्में-सीरीज
विश्व
'जंग खत्म होने वाली है', डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान को दे डाली आखिरी चेतावनी, जानें क्या कहा?
'जंग खत्म होने वाली है', डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान को दे डाली आखिरी चेतावनी, जानें क्या कहा?
हेल्थ
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
यूटिलिटी
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget