Donald Trump Statement: मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा है कि यह जंग अब लगभग खत्म होने की स्थिति में है. साथ ही उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी भी दी है कि वह कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश न करे. सोमवार को सीबीएस न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है.

दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर सैन्य हमला किया था. यह संयुक्त सैन्य कार्रवाई धीरे धीरे बड़े टकराव में बदल गई. इसके बाद मिडिल ईस्ट के कई देश क्षेत्रीय युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे. सीबीएस न्यूज के रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब यह लड़ाई काफी हद तक खत्म हो चुकी है.

'ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म'

ट्रंप ने कहा कि ईरान की सैन्य क्षमता को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा, “उनके पास अब नेवी नहीं बची है. उनका संचार तंत्र खत्म हो गया है और उनकी वायुसेना भी लगभग खत्म हो चुकी है. उनके मिसाइल तंत्र बिखर गए हैं. उनके ड्रोन हर जगह गिराए जा रहे हैं और ड्रोन बनाने वाली उनकी फैक्ट्रियां भी नष्ट कर दी गई हैं.” ट्रंप ने दावा किया कि सैन्य ताकत के मामले में तेहरान के पास अब लगभग कुछ भी नहीं बचा है.

जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब ट्रंप ने कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई कम से कम चार से पांच हफ्ते तक चलेगी. लेकिन सोमवार को उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी तय समय सीमा से काफी आगे निकल चुका है और यह संघर्ष अब जल्द खत्म हो सकता है.