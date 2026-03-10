बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर

शादियों में आपने बैंड-बाजा, डीजे, घोड़ी और डांस करती बरात तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी बरात में भूतों को नाचते देखा है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब हंस भी रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग भूत और अजीबोगरीब किरदारों का मेकअप करके बरात में नाचते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो को देखकर कई लोग मजाक में दावा कर रहे हैं कि अब बरात में भी भूत किराए पर मिलने लगे हैं जो बैंड-बाजे की धुन पर जमकर डांस करेंगे. यह अनोखा नजारा लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं.

बरात में भूतों का अनोखा डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बरात के बीच कुछ लोग भूत जैसे अजीब मेकअप और अलग-अलग कॉस्ट्यूम पहनकर नाच रहे हैं. किसी ने अपने शरीर पर कंकाल जैसा पेंट किया हुआ है, तो कोई हरे रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है. बैंड-बाजे की तेज धुन बज रही है और इन भूत बने कलाकारों का डांस देखकर आसपास खड़े लोग भी हंसते हुए उनका वीडियो बना रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने लिखा कि अब शादी-ब्याह में एंटरटेनमेंट का लेवल ही बदल गया है. कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि अब डीजे और डांसर के साथ-साथ भूत भी किराए पर बुलाए जाएंगे जो बरात में माहौल बना देंगे. वीडियो को @DineshRedBull नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

शादी में एंटरटेनमेंट का नया ट्रेंड

आजकल शादियों को यादगार बनाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के आइडिया अपनाते हैं. कहीं दूल्हा हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है तो कहीं बरात में अनोखे डांसर्स बुलाए जाते हैं. ऐसे में इस तरह के भूत जैसे किरदारों का डांस भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इससे बरात में मौजूद मेहमानों का मनोरंजन होता है और शादी का माहौल और भी मजेदार बन जाता है.

लोग बोले- ऐसी बरात तो पहली बार देखी

वीडियो देखने के बाद कई लोग यह कह रहे हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसी बरात नहीं देखी. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर बरात में ऐसे मजेदार किरदार हों तो शादी का मजा कई गुना बढ़ सकता है.हालांकि कई लोग इसे सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह शायद किसी कलाकारों की टीम होगी जो लोगों का मनोरंजन करने के लिए इस तरह का मेकअप करती है.

