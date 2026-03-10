हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर

Video: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर

वीडियो को देखकर कई लोग मजाक में दावा कर रहे हैं कि अब बरात में भी भूत किराए पर मिलने लगे हैं जो बैंड-बाजे की धुन पर जमकर डांस करेंगे. यह अनोखा नजारा लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 10 Mar 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

शादियों में आपने बैंड-बाजा, डीजे, घोड़ी और डांस करती बरात तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी बरात में भूतों को नाचते देखा है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब हंस भी रहे हैं. वीडियो में कुछ लोग भूत और अजीबोगरीब किरदारों का मेकअप करके बरात में नाचते दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो को देखकर कई लोग मजाक में दावा कर रहे हैं कि अब बरात में भी भूत किराए पर मिलने लगे हैं जो बैंड-बाजे की धुन पर जमकर डांस करेंगे. यह अनोखा नजारा लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं.

बरात में भूतों का अनोखा डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बरात के बीच कुछ लोग भूत जैसे अजीब मेकअप और अलग-अलग कॉस्ट्यूम पहनकर नाच रहे हैं. किसी ने अपने शरीर पर कंकाल जैसा पेंट किया हुआ है, तो कोई हरे रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है. बैंड-बाजे की तेज धुन बज रही है और इन भूत बने कलाकारों का डांस देखकर आसपास खड़े लोग भी हंसते हुए उनका वीडियो बना रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने लिखा कि अब शादी-ब्याह में एंटरटेनमेंट का लेवल ही बदल गया है. कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा कि अब डीजे और डांसर के साथ-साथ भूत भी किराए पर बुलाए जाएंगे जो बरात में माहौल बना देंगे. वीडियो को @DineshRedBull नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

शादी में एंटरटेनमेंट का नया ट्रेंड

आजकल शादियों को यादगार बनाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के आइडिया अपनाते हैं. कहीं दूल्हा हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है तो कहीं बरात में अनोखे डांसर्स बुलाए जाते हैं. ऐसे में इस तरह के भूत जैसे किरदारों का डांस भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इससे बरात में मौजूद मेहमानों का मनोरंजन होता है और शादी का माहौल और भी मजेदार बन जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई जमीन पर एयरबेस के डिजाइन बना रहे ईरानी? देखें अमेरिका को धोखा देने वाले वायरल वीडियो

लोग बोले- ऐसी बरात तो पहली बार देखी

वीडियो देखने के बाद कई लोग यह कह रहे हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसी बरात नहीं देखी. कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर बरात में ऐसे मजेदार किरदार हों तो शादी का मजा कई गुना बढ़ सकता है.हालांकि कई लोग इसे सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह शायद किसी कलाकारों की टीम होगी जो लोगों का मनोरंजन करने के लिए इस तरह का मेकअप करती है.

यह भी पढ़ें: Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

Published at : 10 Mar 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
बरात में जाने के लिए रेंट पर मिल रहे भूत, वीडियो वायरल होते ही यूजर्स मांगने लगे नंबर
ट्रेंडिंग
'आसान नहीं मुंबई में रहना' छोटे से फ्लैट का एक लाख रुपये किराया चुका रही यह लड़की, देखें वीडियो
'आसान नहीं मुंबई में रहना' छोटे से फ्लैट का एक लाख रुपये किराया चुका रही यह लड़की, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन है या डांस स्टूडियो? एसी कोच में 30 लोगों ने जमकर किया हंगामा, देसी गानों पर लगाए ठुमके
ट्रेन है या डांस स्टूडियो? एसी कोच में 30 लोगों ने जमकर किया हंगामा, देसी गानों पर लगाए ठुमके
ट्रेंडिंग
वर्ल्डकप था या गर्लफ्रेंड दिखाने का कंपटीशन, हार्दिक पांड्या से लेकर ईशान किशन तक को ट्रोल कर रहे यूजर्स
वर्ल्डकप था या गर्लफ्रेंड दिखाने का कंपटीशन, हार्दिक पांड्या से लेकर ईशान किशन तक को ट्रोल कर रहे यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Chitra Tripathi: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका | Iran Israel War | Breaking | Janhit
Bharat Ki Baat: महायुद्ध का आपकी जेब से जुड़ा विश्लेषण | Iran Israel War | Netanyahu | Khamenei
Sandeep Chaudhary: चर्चा से क्यों भाग रही सरकार? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल! | Iran Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए! खामेनेई की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट, अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azamgarh News: 55 साल के पिता की 7वीं शादी पर बेटे ने लगाई रोक की गुहार, थाने में दी तहरीर
आजमगढ़: 55 साल के पिता की 7वीं शादी पर बेटे ने लगाई रोक की गुहार, थाने में दी तहरीर
इंडिया
Weather Forecast: झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
झुलसाने वाली गर्मी, पारा 40 पार, जानें दिल्ली-यूपी और बिहार को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी
क्रिकेट
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
‘शर्म करो टीम इंडिया…’ जय शाह और सूर्यकुमार यादव पर क्यों भड़के कीर्ति आजाद, जानकर चौंक जाएंगे
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'द ताज स्टोरी' से 'एस्पिरेंट्स 3' तक 21 नई फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही 21 नई फिल्में-सीरीज
विश्व
'जंग खत्म होने वाली है', डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान को दे डाली आखिरी चेतावनी, जानें क्या कहा?
'जंग खत्म होने वाली है', डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, ईरान को दे डाली आखिरी चेतावनी, जानें क्या कहा?
हेल्थ
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
क्या RO का पानी सेहत के लिए होता है खतरनाक, जानें डॉक्टरों ने क्या बताया इसके पीछे का सच?
यूटिलिटी
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
गांव में महज 10 हजार रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, देते हैं बंपर प्रॉफिट
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget