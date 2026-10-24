कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोन में 2 इंच डिस्प्ले, 1200mAh बैटरी और Type-C पोर्ट है.

आज के दौर में मोबाइल से पेमेंट करना आम बात हो गई है. किराने की दुकान पर सामान खरीदने से लेकर रोजमर्रा के दूसरे छोटे-मोटे लेनदेन तक, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, हालांकि इसके लिए ज्यादातर लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब कीपैड फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है.

Itel ने अपने फीचर फोन Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट देने का ऐलान किया है. इस इंटीग्रेशन के जरिए यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे. खास बात यह है कि इससे 2G नेटवर्क पर निर्भर रहने वाले यूजर्स तक भी UPI आधारित पेमेंट की पहुंच बढ़ाने की कोशिश की गई है.

Itel 2165C के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

Itel 2165C एक फीचर फोन है, जिसमें 2 इंच की डिस्प्ले दी गई है. इसमें 1,200mAh की बैटरी मिलती है. कंपनी ने बैटरी की खपत को मैनेज करने के लिए AI Battery और Super Battery Mode जैसे ऑप्शन भी दिए हैं. कंपनी के मुताबिक, यह फोन एक बार चार्ज करने पर 11.67 घंटे तक का टॉक टाइम और 25 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम दे सकता है, हालांकि बैटरी बैकअप इस्तेमाल और नेटवर्क की स्थिति पर निर्भर करेगा. इसमें 32GB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज की सुविधा दी गई है.

Itel के इस फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI की सुविधा

Itel 2165C में PhonePe का सपोर्ट मिलने से उन लोगों तक डिजिटल पेमेंट की सुविधा पहुंचाने की कोशिश की गई है, जो स्मार्टफोन के बजाय कीपैड फोन इस्तेमाल करते हैं. इस इंटीग्रेशन के जरिए यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे. कंपनी का उद्देश्य 2G नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को भी भारत के UPI आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ना है. कंपनी का कहना है कि वह रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली तकनीक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है.

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PhonePe कैसे होगा एक्टिव? कंपनी ने क्या नहीं बताया?

कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि फोन में इस सुविधा को एक्टिवेट कैसे करना होगा. इसके अलावा कौन-कौन से ट्रांजेक्शन किए जा सकेंगे और इस सर्विस के इस्तेमाल के लिए कोई अतिरिक्त शर्त होगी या नहीं, इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं दी गई है.

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