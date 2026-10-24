फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'

जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान सामने आया है. धारा 370 पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "वह बिल्कुल खुदमुख्तार (स्वतंत्र) हैं. जब मैंने वह कागज़ देखे तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या आप यह उम्मीद करेंगे कि वह आपके लिए इंसाफ करेंगे?

उन्होंने आगे कहा, "हिम्मत रखो मुकाबला करने की, हिम्मत नहीं रखोगे तो मिट जाओगे, नाम और निशान मिट जाएगा. यह आज चुप हैं क्योंकि दुनिया में जोर है." पाकिस्तान का नाम लिए बिना फारूक अब्दुल्ला ने कहा, "हमारा पड़ोसी इनके पीछे लगा हुआ है. वह हर जगह पहुंच जाता है कि कश्मीर का फैसला नहीं हुआ है. वह हमें बचा रहा है, नहीं तो इनके इरादे नेक नहीं."

370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान

बता दें कि फारूक अब्दुल्ला धारा 370 को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. इसी को लेकर उन्होंने विवादित बयान देते हुए कह दिया है कि पाकिस्तान हमें बचा रहा है. अब उनके इस बयान से सियासी विवाद शुरू होने की पूरी आशंका है.

बारामुला में फारूक अब्दुल्ला ने दिया ये बयान

बारामुला में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान कई जगहों पर जा रहा है और कश्मीरियों के बारे में बात कर रहा है. इसी वजह से जम्मू-कश्मीर के लोग बच रहे हैं. नहीं तो कश्मीरियों के प्रति भारत के इरादे सही नहीं हैं.

इसी कार्यक्रम में फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा प्रशासन पर भी निशाना साधा. उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में पढ़ने वाले छात्रों को दो साल तक अस्पतालों में सेवा देनी होती है और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें राज्य को 40 लाख रुपए देने होते हैं.

उपराज्यपाल को लेकर क्या बोले फारूक अब्दुल्ला?

उन्होंने कहा कि यह इकलौता राज्य है जहां इस संबंध में फाइल पिछले एक साल से उपराज्यपाल के पास पड़ी है और कोई फैसला नहीं किया गया है. मेडिकल संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल संस्थान के निदेशक और समिति तय करते थे कि कौन से उपकरण लाने हैं और किन डॉक्टरों को नियुक्त करना है.

उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था ने वो सारी शक्तियां खत्म कर दी हैं. फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि आपने स्वायत्तता खत्म कर दी है, तो उन्होंने मेरे सामने ही इस बात को मान लिया.

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