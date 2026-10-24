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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram की पसंदीदा Reels अब WhatsApp पर भेजना होगा आसान, जानें कैसे

Instagram की पसंदीदा Reels अब WhatsApp पर भेजना होगा आसान, जानें कैसे

Instagram पर पसंद आई Reel अब WhatsApp पर शेयर करना होगा आसान. WhatsApp एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिसमें चैट के अटैचमेंट मेन्यू में Reels का अलग बटन मिलेगा. जानें यह फीचर कैसे काम करेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Oct 2026 02:26 PM (IST)
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  • व्हाट्सएप इंस्टाग्राम रील्स साझा करने हेतु नया फीचर ला रहा है.
  • चैट के अटैचमेंट मेन्यू में अलग रील्स बटन मिलेगा.
  • हाल देखी, सेव या पसंद की रील्स आसानी से मिलेंगी.
  • फीचर के लिए मेटा अकाउंट्स सेंटर से व्हाट्सएप लिंक करें.

सोशल मीडिया पर कोई मजेदार वीडियो दिख जाए, तो उसे दोस्तों के साथ शेयर करने का मन जरूर करता है. कई बार Instagram पर देखते हुए कोई Reel पसंद आ जाती है, लेकिन उसे WhatsApp पर भेजने के लिए अलग से ऑप्शन ढूंढना पड़ता है. अब इसी काम को आसान बनाने के लिए WhatsApp एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. इसके तहत यूजर्स को चैट के अटैचमेंट मेन्यू में ही Instagram Reels के लिए अलग बटन मिल सकता है.

इससे पसंदीदा वीडियो खोजने और उन्हें दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करने में कम स्टेप्स लगेंगे, फिलहाल यह फीचर कुछ Android बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है. WhatsApp ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि इसे सभी यूजर्स के लिए कब उपलब्ध कराया जाएगा. 

WhatsApp चैट में मिलेगा Reels का अलग बटन

रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.42.9 में Reels शेयर करने के लिए नए शॉर्टकट की जानकारी मिली है. यह अपडेट Google Play Store पर उपलब्ध है और कुछ बीटा टेस्टर्स को इसका इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है.इस फीचर के आने के बाद यूजर्स को किसी चैट में फोटो या वीडियो शेयर करने के लिए अटैचमेंट मेन्यू खोलने पर Reels का अलग ऑप्शन  दिखाई देगा. इस पर टैप करके Instagram पर देखे गए वीडियो खोजे जा सकेंगे. इससे यूजर्स को सामान्य मीडिया पिकर में जाकर Instagram कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं होगी. 

Instagram Reels शेयर करने के लिए मिलेंगे तीन ऑप्शन

नए शॉर्टकट में यूजर्स को तीन अलग-अलग टैब मिलेंगे. इनमें Recents, Saved और Liked शामिल हैं. Recents में हाल ही में Instagram पर देखी गई Reels दिखाई देंगी. Saved टैब में वे वीडियो मिलेंगे जिन्हें यूजर ने सेव किया है, जबकि Liked सेक्शन में पसंद की गई Reels देखी जा सकेंगी. यूजर्स इन तीनों सेक्शन में जाकर अपनी पसंद का वीडियो चुन सकेंगे और सीधे WhatsApp चैट में भेज सकेंगे. इससे पहले देखी गई किसी Reel को दोबारा खोजने में भी आसानी हो सकती है. 

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फीचर यूज करने के लिए लिंक करने होंगे अकाउंट

इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपना WhatsApp अकाउंट Meta के Accounts Center से लिंक करना होगा. इसके जरिए WhatsApp, Instagram और Facebook के बीच कंटेंट शेयर करने की सुविधा मिलती है, हालांकि अकाउंट लिंक करना जरूरी नहीं है, जो लोग अपने WhatsApp को Instagram और Facebook से अलग रखना चाहते हैं, वे पहले की तरह ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नया Reels शॉर्टकट नहीं दिखाई देगा. 

सभी यूजर्स के लिए कब आएगा फीचर?

अभी यह सुविधा कुछ Android बीटा टेस्टर्स तक सीमित है. compatible वर्जन इस्तेमाल करने वाले हर यूजर को भी यह ऑप्शन तुरंत नहीं मिलेगा. WhatsApp ने अभी इसके व्यापक रोलआउट की तारीख घोषित नहीं की है. iPhone यूजर्स के लिए इसकी उपलब्धता को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 24 Oct 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI WhatsApp Instagram Reels
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