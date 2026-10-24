IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 

हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 

तिलक वर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत को हारा हुआ मैच जिताया. मैच के बाद तिलक ने बताया कि असंभव से दिखने वाले चेज के लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया था.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 24 Oct 2026 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

तिलक वर्मा ने चेज के दौरान 26 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्का लगाकर नाबाद 51 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब दिया गया. शनिवार (24 अक्टूबर) को टीम इंडिया ने क्राइस्टचर्च में मेजबान न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया. 180 रनों का पीछा करते हुए भारत को आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 46 रनों की दरकार थी. 6 विकेट गिर चुके थे. तिलक वर्मा 13 गेंद में 17 रन पर और नितीश रेड्डी 9 गेंद में 16 रन पर थे. इसके बाद तिलक का ऐसा तूफान आया कि उन्होंने फिफ्टी पूरी करते हुए भारत को 1 गेंद पहले ही जीत दिला दी. इस जीत के बाद तिलक ने बताया कि चेज के लिए उनका क्या प्लान था. 

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में तिलक से पूछा गया कि चेज के दौरान 5 विकेट गिर जाने के बाद आपकी मानसिकता क्या थी? इसके जवाब में तिलक ने कहा, "उस स्टेज पर मैं सिर्फ अंत तक खेलने के बारे में सोच रहा था. आज मैच से पहले, मैं कोच गौतम सर और सितांशु कोटक सर से बात कर रहा था. उन दोनों से बातचीत के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जिस पर हम सभी को यकीन है और पूरा भारत भी आप पर भरोसा करता है. अगर आप अंत तक टिके रहे, तो आप हमारे लिए मैच जिता देंगे. बस यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी."

'खुद पर गर्व है'

तिलक ने आगे कहा, "मैं खेल को जहां तक संभव हो सके अंत तक ले जाना चाहता था और आखिर में, वही हुआ जिस पर सबने भरोसा किया था. इसलिए मुझे खुद पर गर्व है."

नमन धीर के साथ पार्टनरशिप पर क्या बोले तिलक?

तिलक ने कहा, "मैं नमन से कह रहा था कि हम अंत रहेंगे. आज विकेट पिछले मैच के मुकाबले थोड़ा धीमा था, इसलिए मैंने नमन से कहा कि जब स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हों, तो हमें रन के लिए तेजी से दौड़ना चाहिए. यही हमारी प्लान था और हमने ऐसा ही किया, लेकिन बदकिस्मती से मिचेल सैंटनर के आखिरी ओवर में नमन आउट हो गया. वरना, मुझे लगता है कि हम 18वें ओवर में ही मैच खत्म कर देते. इसका क्रेडिट नमन को भी जाता है, उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. उसके बाद, आज हैदराबाद के लड़कों (नीतीश रेड्डी और मैंने) ने कमाल दिखाया, और हमें बहुत खुशी है कि हम मैच को जीत तक ले गए."

 

यह भी पढ़ें: IPL 2027 के लिए सभी 10 टीमों के हेड कोच, एक क्लिक में जानें नाम

Published at : 24 Oct 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Tilak Varma IND Vs NZ 2nd T20I INDIA VS NEW ZEALAND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
18 में चाहिए थे 46, तिलक और नितीश ने भारत को जिताया दूसरा टी20; NZ के जबड़े से छीनी जीत
18 में चाहिए थे 46, तिलक और नितीश ने भारत को जिताया दूसरा टी20; NZ के जबड़े से छीनी जीत
क्रिकेट
Highlights: भारत ने दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त
भारत ने दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, सीरीज में 2-0 की बढ़त
क्रिकेट
IND vs NZ 2nd T20I: 41 पर 3 विकेट, फिर न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 181 का लक्ष्य; फिलिप्स-जैकब्स चमके
41 पर 3 विकेट, फिर न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 180 का लक्ष्य; फिलिप्स-जैकब्स चमके
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नीला ड्रम केस: फांसी के फैसले को चुनौती, HC पहुंचे मुस्कान और साहिल
नीला ड्रम केस: फांसी के फैसले को चुनौती, HC पहुंचे मुस्कान और साहिल
बॉलीवुड
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
स्पोर्ट्स
तिलक वर्मा ने टी20 में सबसे ज्यादा कैच लेने का बनाया रिकॉर्ड, कई दिग्गज पिछड़े
तिलक वर्मा ने टी20 में सबसे ज्यादा कैच लेने का बनाया रिकॉर्ड, कई दिग्गज पिछड़े
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
विश्व
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
ऑटो
Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च
Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च
शिक्षा
यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 
यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget