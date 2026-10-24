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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना

'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना

ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया गया है. ताजरीश स्क्वायर के ऊपर एक बड़े होर्डिंग पर नकली जेल की कोठरी बनाई गई है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 02:01 PM (IST)
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ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध जताने के लिए एक अनोखा प्रदर्शन किया गया है. यहां एक बड़े होर्डिंग के ऊपर बनाई गई नकली जेल की कोठरी में ट्रंप की वेशभूषा में एक व्यक्ति को बंद दिखाया गया है. यह प्रदर्शन दक्षिणी ईरान के कुहेस्ताक कस्बे में पिछले महीने एक शादी समारोह पर हुए घातक हमले को लेकर अमेरिका के खिलाफ संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है. इस अनोखी झांकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं. राहगीर रुककर अपने मोबाइल फोन से इसकी तस्वीरें और वीडियो बना रहे हैं.

नकली जेल में बिस्तर, शौचालय और सिंक भी

यह इंस्टॉलेशन तेहरान के व्यस्त परिवहन केंद्रों में से एक ताजरीश स्क्वायर के ऊपर लगाया गया है. इसमें ट्रंप का मुखौटा और विग पहने एक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया है. नकली जेल की कोठरी में बिस्तर, शौचालय और सिंक भी बनाए गए हैं. प्रदर्शन के दौरान ट्रंप की वेशभूषा में मौजूद व्यक्ति कभी सलाखों को हिलाता दिखाई देता है, तो कभी बिस्तर पर लेटकर झपकी लेता नजर आता है. इस दृश्य ने लोगों का ध्यान खींचा है और वहां से गुजरने वाले लोग रुककर इसे अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं.

बिलबोर्ड पर शादी समारोह पर हमले की तस्वीरें

जेल की कोठरी के पीछे लगे इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर दक्षिणी ईरान के कुहेस्ताक कस्बे में पिछले महीने एक शादी समारोह पर हुए अमेरिकी हमले से जुड़ी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं. इंस्टॉलेशन में घटनास्थल से जुड़ी तस्वीरों को भी शामिल किया गया है. इसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है.

ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, तेहरान नगर निगम के अधीन काम करने वाले तेहरान ब्यूटीफिकेशन ऑर्गनाइजेशन ने मंगलवार को इस प्रदर्शन का उद्घाटन किया. यह इंस्टॉलेशन शादी समारोह पर हुए हमले को केंद्र में रखकर चलाए जा रहे 15 दिवसीय अभियान का हिस्सा प्रतीत होता है.

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा हुआ है तनाव

यह प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आया है, जब फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है. इस दौरान तेहरान में अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक संदेश देने के लिए सार्वजनिक होर्डिंग और बिलबोर्ड का इस्तेमाल बढ़ा है.

इससे पहले भी तेहरान में एक इंस्टॉलेशन के जरिए ट्रंप को भित्तिचित्रों से ढके ताबूत के भीतर लेटा हुआ दिखाया गया था. इसके अलावा, ईरानी अधिकारी और उनके समर्थक संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया पर ट्रंप और उनके प्रशासन का मजाक उड़ाने वाले मीम और वीडियो भी साझा करते रहे हैं.

शादी समारोह पर हमला बना विरोध अभियान का प्रमुख मुद्दा

शादी समारोह पर हुआ हमला ईरान के मौजूदा विरोध अभियान का प्रमुख मुद्दा बन गया है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस घटना को लेकर ईरान की ओर से सामने आई रिपोर्टों की जानकारी होने की बात कही है. साथ ही, अमेरिकी पक्ष ने कहा है कि उसकी सेनाएं आम नागरिकों को निशाना नहीं बनातीं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 24 Oct 2026 02:01 PM (IST)
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