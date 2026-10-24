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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा

गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा

राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पहुंचे. वह यहां सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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त्योहारी सीजन और राजधानी दिल्ली में जारी प्रदर्शन के बीच गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं. वह यहां दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और राजधानी की कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. अमित शाह के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री भी मुख्यालय पहुंची हैं. 

न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि शाह दिल्ली पुलिस की अफसरों के साथ राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करेंगे. कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के मुद्दे पर और काउंटर इंटेलिजेंस मजबूत करने जैसे मुद्दों पर गृह मंत्री दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से ब्रीफिंग लेने के साथ ही अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं.

शाह का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब छात्र संगठन, चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. विपक्षी दलों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 

शुक्रवार को भी निकला मार्च

शुक्रवार को कई वामपंथी दलों और स्टूडेंट लीडर्स ने बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के पास मार्च निकाला. उन्होंने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की. एसआईआर का विरोध किया. बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से जंतर-मंतर की ओर बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की. इसमें दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी दी गई. यात्रियों को सलाह दी कि वे प्रभावित रास्तों से बचें. अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें. विरोध प्रदर्शन अब यूनिवर्सिटी परिसरों तक भी पहुंच गए हैं. 

जामिया मिलिया इस्लामिया में चल रही भूख हड़ताल

इधर, जामिया मिलिया इस्लामिया में पांच स्टूडेंट 13 दिन से भूख हड़ताल पर हैं. इनके मांग है कि जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन को बहाल करने और यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि चीफ प्रॉक्टर ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. भूख हड़ताल पर बैठे जासिम अली खान ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दमनकारी कार्रवाई करने का आरोप लगाया. स्टूडेंट्स से निलंबन को रद्द करने की मांग की है. कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने शनिवार को कहा है कि कांग्रेस और इंडिाय गठबंधन के सहयोगी दल 1 नवंबर को रामलीला मैदान में एक रैली करेंगे. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 24 Oct 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
DELHI POLICE AMIT SHAH
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