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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च

Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च

मारुति सुजुकी विक्टोरिस का नया औरम एडिशन भारत में लॉन्च हुआ. जानिए 22,990 रुपये की इस किट में मिलने वाले कॉपर-क्रोम फीचर्स, माइलेज और पूरी डिटेल्स.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Oct 2026 04:08 PM (IST)
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इंडिया में मारुती सुजुकी कंपनी का क्रेज बहुत ही ज्यादा है और मार्केट में इस कंपनी की लगभग हर कार बिकती है. पिछले साल मारुती सुजुकी ने विक्टोरिस लॉन्च की थी और यह गाड़ी ग्राहकों को खूब पसंद आई थी. जबकि अब कंपनी ने गाड़ी के डिमांड को देखते हुए विक्टोरिस का नया मॉडल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. जिसके चलते अब ऑटोमोबाइल मार्केट में इस गाड़ी की ही हर तरफ चर्चा हो रही है.

कंपनी ने विक्टोरिस को 1 साल पूरा होने पर उसके नए मॉडल को मार्केट में लॉन्च किया है. बता दें कि इस नए एडिशन में प्रीमियम कॉपर डिटेल्स और क्रोम गार्निश का बेहतरीन तड़का लगाया गया है. जो एसयूवी को सड़क पर बेहद लग्जरी और अलग लुक देता है. चलिए जानते हैं कि इस नए एडिशन में क्या-क्या खास फीचर्स जोड़े गए हैं और इसकी प्राइस क्या रखी गई है.

लुक में हुआ थोड़ा बहुत बदलाव

बता दें कि मारुति सुजुकी विक्टोरिस औरम एडिशन के बाहरी लुक में कई प्रीमियम और कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिला है. इस स्पेशल एडिशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसमें दिए गए कॉपर-कलर के एलिमेंट्स हैं. कार के फ्रंट, साइड और रियर स्किड प्लेट्स के साथ-साथ व्हील आर्च पर प्रीमियम कॉपर एक्सेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. जो बॉडी कलर के साथ शानदार कंट्रास्ट लुक देते हैं.

जबकि इसके अलावा गाड़ी के एक्सटीरियर को और अधिक चमकदार बनाने के लिए क्रोम एक्सेसरीज का भरपूर इस्तेमाल हुआ है. वहीं कार की फ्रंट ग्रिल, फेंडर्स, आगे और पीछे के बंपर, बॉडी-साइड मोल्डिंग्स और डोर वाइज़र्स पर चमचमाती क्रोम फिनिश दी गई है. कॉपर और क्रोम का यह अनोखा कॉम्बिनेशन इस एसयूवी को स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी फील देता है.

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केबिन भी हुआ अपग्रेड

वहीं बाहरी लुक में बड़े बदलावों के साथ-साथ कंपनी ने औरम एडिशन के केबिन को अधिक व्यावहारिक और सुरक्षित बनाने के लिए इंटीरियर एक्सेसरीज भी शामिल की हैं. गाड़ी के अंदर अब ऑल-वेदर 3D फ्लोर मैट्स दिए गए हैं. जो हर मौसम में गाड़ी के फर्श को गंदगी और नमी से बचाते हैं.

जबकि इसके अलावा बूट स्पेस के लिए एक विशेष 3D लगेज कंपार्टमेंट मैट और रियर ट्रंक सिल गार्ड भी इस किट का हिस्सा हैं. यह सिल गार्ड सामान चढ़ाते या उतारते समय बूट एरिया के पेंट और बॉडी को स्क्रैच से सेफ रखता है. हालांकि डैशबोर्ड लेआउट और मुख्य केबिन फीचर्स को पहले की तरह ही रखा गया है. जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं.

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दमदार इंजन और शानदार माइलेज

बता दें कि मारुति सुजुकी ने विक्टोरिस औरम एडिशन के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है. यह स्पेशल औरम एडिशन पैकेज मुख्य रूप से विक्टोरिस के स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. इसमें 1.5-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और लिथियम-आयन बैटरी पैक का कॉम्बिनेशन मिलता है.

यह स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम मिलकर लगभग 116 PS की कंबाइंड पावर जनरेट करता है. जो e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. माइलेज के मामले में यह एसयूवी अपने सेगमेंट में सबसे आगे है. मारुति सुजुकी का दावा है कि इसका स्ट्रांग हाइब्रिड मॉडल 28.65 किमी प्रति लीटर का जबरदस्त माइलेज देता है.

कीमत क्या रखी गई है?

अब बात करें अगर कीमत की तो मारुति सुजुकी ने औरम एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत 22,990 रुपये रखी है. ग्राहक अपनी पसंद के विक्टोरिस स्ट्रांग हाइब्रिड वेरिएंट को चुनते समय इस एक्सेसरी पैकेज को जोड़ सकते हैं. बता दें कि भारतीय बाजार में मारुति विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख से शुरू होकर 20.22 लाख तक जाती है.

अगर आप इस त्योहारी सीजन में एक ऐसी स्ट्रांग हाइब्रिड एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं जो सड़क पर चलने में बेहद अलग दिखे और जिसका माइलेज बेहतरीन हो और जिसमें लग्जरी टच मिले तो महज 22,990 रुपये की यह अतिरिक्त एक्सेसरी किट आपकी विक्टोरिस को एक नया और शानदार अवतार देने के लिए बिल्कुल सही सौदा साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: EV, CNG या हाइब्रिड, आखिर किस तरफ जा रहा है भारत का कार बाजार?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 04:08 PM (IST)
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