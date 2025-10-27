एक्सप्लोरर
Incognito Mode की हिस्ट्री कैसे होगी डिलीट? जानिए सबसे आसान और असरदार तरीका
Incognito Mode: आज के डिजिटल युग में हमारी हर एक ऑनलाइन गतिविधि कहीं न कहीं दर्ज हो रही होती है.
आज के डिजिटल युग में हमारी हर एक ऑनलाइन गतिविधि कहीं न कहीं दर्ज हो रही होती है. ऐसे में जब भी हमें कोई ऐसा काम करना होता है जिसे हम निजी रखना चाहते हैं जैसे किसी खास वेबसाइट पर जाना, किसी टॉपिक को गुप्त रूप से सर्च करना या अपने अकाउंट्स में बिना ट्रेस के लॉगिन करना तो हम Incognito Mode यानी प्राइवेट ब्राउज़िंग का सहारा लेते हैं. अधिकतर लोग यही मानते हैं कि इन्कॉग्निटो मोड में ब्राउज़िंग करने से उनकी सारी हिस्ट्री अपने आप गायब हो जाती है. लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 27 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Tags :Incognito Mode TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
6 Photos
टॉयलेट में मोबाइल चलाते हैं? जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं इस गंभीर बीमारी के शिकार, रिसर्च में हुआ हैरान करने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
7 Photos
आधी कीमत में मिल रहा Samsung का 11 इंच वाला टैबलेट! यहां से खरीदने पर होगी जबरदस्त बचत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे ब्रांडेड मोबाइल फोन! एक में तो धनाधन चलता है 4G इंटरनेट भी, चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
ये हैं दुनिया के 5 सुपरफास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन, नंबर 1 मिनटों में कर देता है 100% चार्ज
टेक्नोलॉजी
6 Photos
एयरपोर्ट पर बैग से Laptop निकालने को क्यों कहा जाता है? जानिए इसके पीछे की असली वजह
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जूता उछालने के मामले में अवमानना का मुकदमा शुरू करने की मांग पर बोले जस्टिस सूर्यकांत- हम मोटी चमड़ी के लोग हैं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में इस गांव का नाम बदलने जा रही है यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
इंडिया
बिहार में अनंत सिंह से लेकर सूरजभान सिंह तक...जानें कौन-कौन करोड़पति लड़ रहे चुनाव
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
टॉयलेट में मोबाइल चलाते हैं? जानिए कैसे आप भी बन सकते हैं इस गंभीर बीमारी के शिकार, रिसर्च में हुआ हैरान करने वाला खुलासा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion