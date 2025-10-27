Incognito Mode की हिस्ट्री कैसे होगी डिलीट? जानिए सबसे आसान और असरदार तरीका

इन्कॉग्निटो मोड वास्तव में आपके ब्राउज़र को यह निर्देश देता है कि वह आपके विज़िट किए गए पेज, कुकीज़, फॉर्म डाटा या ब्राउज़िंग हिस्ट्री को लोकल डिवाइस पर सेव न करे. यानी जैसे ही आप इन्कॉग्निटो टैब को बंद करते हैं, वह सभी जानकारी डिलीट हो जाती है. मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपकी गतिविधि इंटरनेट से गायब हो गई है. आपकी ब्राउज़िंग अभी भी आपके इंटरनेट प्रोवाइडर, राउटर, और कुछ थर्ड पार्टी टूल्स के रिकॉर्ड में रह सकती है. खासकर DNS Cache और नेटवर्क लॉग्स में आपकी इन्कॉग्निटो एक्टिविटी का पता लगाया जा सकता है.