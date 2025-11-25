आपके शहर की हवा जहरीली है या नहीं! सिर्फ एक टैप में ऐसे चल जाएगा पता, जानिए क्या है तरीका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
How to Check AQI: सर्दियों के आते ही शहरों की हवा फिर से धुंध और धुएं की चादर में लिपटने लगी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 25 Nov 2025 10:50 AM (IST)
सर्दियों के आते ही शहरों की हवा फिर से धुंध और धुएं की चादर में लिपटने लगी है. बढ़ते प्रदूषण ने लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रोजाना एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करनी पड़ती है. ऐसे समय में हवा की गुणवत्ता जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

इसी जरूरत को देखते हुए Google Maps ने भारतीय यूजर्स के लिए एक खास सुविधा जोड़ी है जिसके जरिए आप किसी भी शहर या इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI रियल-टाइम में देख सकते हैं. यह फीचर मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध है और अलग-अलग रंगों के ज़रिए यह बताता है कि किस जगह की हवा कितनी साफ या कितनी ज़हरीली है.
गूगल मैप्स पर AQI देखने की प्रक्रिया बेहद सरल है. यह फीचर Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करता है. हवा की गुणवत्ता दिखाने के लिए एक नंबर और कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण के तौर पर 0 से 50 की रेंज को ‘गुड’ माना जाता है यानी हवा ताज़ा है. 51 से 100 के बीच AQI का मतलब हवा संतोषजनक है.
अगर रीडिंग 101 से 200 तक पहुंच जाए तो यह मध्यम स्तर का प्रदूषण माना जाता है. 201 से 300 तक पहुंचते ही हवा खराब हो जाती है जबकि 301 से 400 की रेंज में यह बहुत खराब श्रेणी में आ जाती है. 400 से ऊपर का AQI गंभीर प्रदूषण का संकेत देता है जिसमें बाहर रहना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है.
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको बस Google Maps खोलना होता है. सर्च बार में वह जगह डालें जिसकी हवा की स्थिति आप जानना चाहते हैं. जैसे ही मैप लोड होता है, आपको स्क्रीन के दाईं ओर सर्च बार के नीचे Layers का आइकन दिखाई देगा. इस पर टैप करते ही एक मेन्यू खुलेगा जहां आपको Air Quality का विकल्प चुनना है.
इसे सिलेक्ट करने के बाद मैप पर उस इलाके और आसपास के क्षेत्रों का AQI डेटा दिखाई देने लगेगा. किसी भी रंगीन क्षेत्र या लोकेशन पर टैप करके आप हवा की स्थिति का विस्तृत विवरण भी देख सकते हैं.
इस तरह Google Maps अब सिर्फ रास्ते ही नहीं दिखाता बल्कि आपकी सेहत का भी ध्यान रखता है ताकि आप यह तय कर सकें कि बाहर निकलना कितना सुरक्षित है.
Published at : 25 Nov 2025 10:49 AM (IST)
