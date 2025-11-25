आपके शहर की हवा जहरीली है या नहीं! सिर्फ एक टैप में ऐसे चल जाएगा पता, जानिए क्या है तरीका

गूगल मैप्स पर AQI देखने की प्रक्रिया बेहद सरल है. यह फीचर Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करता है. हवा की गुणवत्ता दिखाने के लिए एक नंबर और कलर कोड का इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण के तौर पर 0 से 50 की रेंज को ‘गुड’ माना जाता है यानी हवा ताज़ा है. 51 से 100 के बीच AQI का मतलब हवा संतोषजनक है.