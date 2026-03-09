Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







AC Gas Filling Tips: गर्मी के दस्तक देते ही लोगों को AC की याद आ गई है. अभी भले ही AC चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन सर्विस के लिए यह सही समय है. कूलिंग के लिए AC में गैस की जरूरत होती है. कुछ तरीकों से AC में गैस लीकेज का आसानी से पता लगाया जा सकता है. वहीं अगर आपको AC में लीकेज या किसी दूसरे कारण से गैस रिफिल करवानी पड़े तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

गैस रिफिल के समय ये बातें रखें याद

AC में गैस रिफिल करवाने से पहले यह देख लें कि इसमें किस टाइप की गैस आएगी. AC की आउटर यूनिट पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी. इसलिए टेक्नीशियन को पहले ही बता दें कि आपकी AC में किस टाइप की गैस की जरूरत है. अगर गलत टाइप की गैस भरी जाएगी तो यह AC को जल्दी खराब कर सकती है. इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें.

सही मात्रा भी है जरूरी

AC को ठीक तरीके से काम करने के लिए निश्चित मात्रा में गैस की जरूरत होती है. अगर इससे कम गैस भरी जाएगी तो यह कूलिंग नहीं देगी. इसलिए टेक्नीशियन को पूरी मात्रा में गैस भरने को कहें. टेक्नीशियन के कहे पर भरोसा न करें और आप खुद भी इसकी जांच कर सकते हैं कि कितनी गैस भरी गई है. इसलिए गैस भरने से पहले और बाद में कैन का वजन कर लें. इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी गैस भरी गई है.

गैस में न हो मिलावट

अगर गैस में मिलावट होगी तो यह AC को खराब कर सकती है. इसलिए हमेशा गैस रिफिल करवाने से पहले उसकी प्योरिटी को जांच लें. इसके लिए हमेशा सीलबंद कैन से ही AC में गैस रिफिल करवाएं. अगर कोई टेक्नीशियन अपने सिलेंडर से गैस भरने की बात कहे तो उसे इनकार कर दें. इसमें मिलावट हो सकती है. इसलिए हमेशा टेक्नीशियन को कैन से ही गैस भरने को कहें.

ये भी पढ़ें-

नया फोन लेना है तो इस हफ्ते शुरू होगी इन नए स्मार्टफोन्स की बिक्री, लिस्ट में iPhone 17e भी शामिल