अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल

Aishwarya Rai Look At Arjun Tendulkar Wedding: शादियां अब सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर का भी बड़ा मंच बन जाती हैं. अर्जुन तेंदुलकर और सानिया सानिया चंडोक की शादी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलाय इस खास मौके पर खेल, फिल्म और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने एक साथ एंट्री की, पूरा ध्यान उन्हीं पर टिक गया. दोनों की मौजूदगी ने इस समारोह में बॉलीवुड की क्लासिक शान और ग्लैमर जोड़ दिया.

ऐश्वर्या राय का शानदार अनारकली लुक

इस खास मौके के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने गहरे नीले और सिल्वर रंग का बेहद खूबसूरत अनारकली सूट पहना था. यह फ्लोर-लेंथ आउटफिट बारीक सिल्वर एम्ब्रॉयडरी से सजा हुआ था, जो रोशनी में हल्की चमक के साथ बेहद आकर्षक लग रहा था. अनारकली का फिटेड बोडिस और नीचे की ओर फैलता हुआ फ्लेयर इस आउटफिट को शाही अंदाज दे रहा था.





इस ड्रेस की कारीगरी में सिल्वर थ्रेडवर्क और जरी जैसी बारीक कढ़ाई दिखाई दे रही थी, जो इसे और भी रॉयल बना रही थी. यह लुक पारंपरिक भारतीय फैशन और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मेल था, जो शादी जैसे बड़े समारोह के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था.





मेकअप और स्टाइलिंग ने बढ़ाई खूबसूरती

ऐश्वर्या ने अपने सिग्नेचर स्टाइल को बरकरार रखते हुए क्लासिक मेकअप चुना. उनका बोल्ड रेड लिपस्टिक लुक नीले रंग की ड्रेस के साथ शानदार कॉन्ट्रास्ट बना रहा था. बालों को उन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स में खुला रखा, जिससे पूरा लुक और भी ग्रेसफुल लग रहा था. अपने आउटफिट को और खास बनाने के लिए उन्होंने सिल्वर रंग का एक स्टेटमेंट बैग कैरी किया, जो ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी से पूरी तरह मैच कर रहा था. वहीं ज्वेलरी में उन्होंने डायमंड पीस चुने, जो लुक को एलिगेंट बनाते हुए भी ज्यादा भारी नहीं लग रहे थे.

ऐश्वर्या के साथ खड़े अभिषेक बच्चन ने भी अपने लुक से सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने एक क्लासिक ब्लैक शेरवानी पहनी थी, जो बेहद सादगी भरे लेकिन स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही थी. उनकी शेरवानी का स्ट्रक्चर्ड डिजाइन ऐश्वर्या के चमकदार आउटफिट के साथ शानदार कॉन्ट्रास्ट बना रहा था.





अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चांधोक की शादी इस सीजन की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई. इस समारोह में क्रिकेट और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन ऐश्वर्या और अभिषेक की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

