हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनAishwarya Rai Bachchan: अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल

Aishwarya Rai Bachchan: अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल

Aishwarya Rai Blue Anarkali: अर्जुन तेंदुलकर और सानिया सानिया चंडोक की शादी में फैशन और ग्लैमर का तगड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिला. ऐश्वर्या राय ने अपने लुक से सभी को दीवाना बना दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

Aishwarya Rai Look At Arjun Tendulkar Wedding: शादियां अब सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर का भी बड़ा मंच बन जाती हैं. अर्जुन तेंदुलकर और सानिया सानिया चंडोक की शादी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलाय इस खास मौके पर खेल, फिल्म और बिजनेस जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने एक साथ एंट्री की, पूरा ध्यान उन्हीं पर टिक गया. दोनों की मौजूदगी ने इस समारोह में बॉलीवुड की क्लासिक शान और ग्लैमर जोड़ दिया.

ऐश्वर्या राय का शानदार अनारकली लुक

इस खास मौके के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने गहरे नीले और सिल्वर रंग का बेहद खूबसूरत अनारकली सूट पहना था. यह फ्लोर-लेंथ आउटफिट बारीक सिल्वर एम्ब्रॉयडरी से सजा हुआ था, जो रोशनी में हल्की चमक के साथ बेहद आकर्षक लग रहा था. अनारकली का फिटेड बोडिस और नीचे की ओर फैलता हुआ फ्लेयर इस आउटफिट को शाही अंदाज दे रहा था.


Aishwarya Rai Bachchan: अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल

इस ड्रेस की कारीगरी में सिल्वर थ्रेडवर्क और जरी जैसी बारीक कढ़ाई दिखाई दे रही थी, जो इसे और भी रॉयल बना रही थी. यह लुक पारंपरिक भारतीय फैशन और मॉडर्न स्टाइल का खूबसूरत मेल था, जो शादी जैसे बड़े समारोह के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था.


Aishwarya Rai Bachchan: अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल

मेकअप और स्टाइलिंग ने बढ़ाई खूबसूरती

ऐश्वर्या ने अपने सिग्नेचर स्टाइल को बरकरार रखते हुए क्लासिक मेकअप चुना. उनका बोल्ड रेड लिपस्टिक लुक नीले रंग की ड्रेस के साथ शानदार कॉन्ट्रास्ट बना रहा था. बालों को उन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स में खुला रखा, जिससे पूरा लुक और भी ग्रेसफुल लग रहा था. अपने आउटफिट को और खास बनाने के लिए उन्होंने सिल्वर रंग का एक स्टेटमेंट बैग कैरी किया, जो ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी से पूरी तरह मैच कर रहा था. वहीं ज्वेलरी में उन्होंने डायमंड पीस चुने, जो लुक को एलिगेंट बनाते हुए भी ज्यादा भारी नहीं लग रहे थे.

इसे भी पढ़ें- Stylish Outfit For Men: ये 7 कलर कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो हर जगह होगा आपका ही रौला, मुड़-मुड़कर आपको ही देखेंगी लड़कियां


Aishwarya Rai Bachchan: अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल


ऐश्वर्या के साथ खड़े अभिषेक बच्चन ने भी अपने लुक से सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने एक क्लासिक ब्लैक शेरवानी पहनी थी, जो बेहद सादगी भरे लेकिन स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रही थी. उनकी शेरवानी का स्ट्रक्चर्ड डिजाइन ऐश्वर्या के चमकदार आउटफिट के साथ शानदार कॉन्ट्रास्ट बना रहा था.


Aishwarya Rai Bachchan: अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चांधोक की शादी इस सीजन की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई. इस समारोह में क्रिकेट और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. लेकिन ऐश्वर्या और अभिषेक की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

इसे भी पढ़ें- Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर

Published at : 09 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Bachchan Arjun Tendulkar Wedding Aishwarya Rai Anarkali Look
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फैशन
Patola Lehenga Bridal Look: अंबानी परिवार की नई बहू ने पहना 900 साल पुराना पटोला, होश उड़ा देगा शवियाना का श्रृंगार
अंबानी परिवार की नई बहू ने पहना 900 साल पुराना पटोला, होश उड़ा देगा शवियाना का श्रृंगार
फैशन
Aishwarya Rai Bachchan: अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल
अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल
फैशन
Sara Tendulkar: अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर
अर्जुन की शादी में बला की खूबसूरत दिखीं सारा तेंदुलकर, गुलाबी साड़ी में काटा गदर
फैशन
Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget