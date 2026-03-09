इंडिया ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ मैच खेला और जीत हासिल की. भारत ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराकर अपना T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार ये खिताब जीता है. जैसे ही इंडिया ने यह जीत हासिल की और पूरा देश खुशी से झूम उठा. बॉलीवुड के भी तमाम सेलिब्रिटीज़ ने इस जीत का जश्न मनाया.

शाहरुख खान ने भारतीय क्रिकेट टीम को दी शाबाशी

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख ने अपने एक्स अकाउंट पर टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की तारीफ की और देश के लिए गर्व की तारीफ़ की. उन्होंने लिखा, “क्या ज़बरदस्त जीत है!! हमारे मेन इन ब्लू को शाबाशी!!! आप लोग चैंपियन हैं और आपको मैदान पर देखकर हम सभी को बहुत गर्व हुआ है. थैंक यू. जय हिंद!”

What a comprehensive victory!! Well done to our men in blue!!! You guys are champions and watching you on the field has made us all very proud.

Take a bow. Jai Hind! pic.twitter.com/X3Tsym3e01 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 8, 2026

अमिताभ बच्चन ने भी अनोखे अंदाज में टीम इंडिया की दी बधाई

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेते हुए कई तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की हैं. इसके साथ ही बिग बी ने लिखा, " T 5679 - कहा था नहीं देखूँगा तो जीत जाएंगे ! हो गया !"

अक्षय कुमार ने टीम इंडिया को दी बधाई

अक्षय कुमार ने हमेशा की तरह, मज़ेदार अंदाज़ में टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी. उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'भूत बांग्ला' से अपने डांस का एक GIF शेयर किया और लिखा, "हर घर का माहौल, वर्ल्ड कप घर लाने पर बधाई, टीम इंडिया."

हर घर का माहौल 🕺🏼🥁

Congratulations on bringing the World Cup home, Team India 🇮🇳 pic.twitter.com/m6Tmmqj4NB — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 8, 2026

अजय देवगन ने टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न

अजय देवगन ने लिखा, "चिल्लाने से मेरा गला रुंध गया है, लेकिन मेरी मुस्कान पूरे हफ्ते कहीं नहीं जा रही है! टीमइंडिया आपने आज रात अरबों दिलों को गर्व से धड़का दिया है! एक बार फिर चैंपियंस!”

My throat is gone from all the shouting, but my smile isn't going anywhere all week!#TeamIndia you have made billions of hearts beat with pride tonight! CHAMPIONS once again! 🇮🇳🙌 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 8, 2026

महेश बाबू ने टीम इंडिया की तारीफ की

साउथ एक्टर महेश बाबू ने भी टीम के लिए चीयर किया और लिखा, "वह क्या था!!! टीम इंडिया के दबदबे का एक शानदार प्रमाण, 1.4 बिलियन दिलों तक पहुंचने के लिए पूरे बीस्ट मोड को उजागर करना...सैमसन, अभिषेक, इशान, दूबे, बुमराह, अक्षर और हर किसी का शानदार प्रदर्शन जिन्होंने इसे यादगार बना दिया... बधाई हो टीम इंडिया इतिहास राष्ट्र के लिए गौरव के साथ अपने पेजों को टर्न करता रहता है, जय हिंद."

What was that!!! 🤯🤯🤯

A magnificent testimony to Team India’s dominance unleashing full beast mode to bring it home for 1.4 billion hearts…😍😍😍Exemplary performances from Samson, Abhishek, Ishan, Dube , Bumrah, Axar and everyone who made this unforgettable…. Congratulations… pic.twitter.com/1S6vZx17vM — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) March 8, 2026

विवेक ओबेरॉय ने टीम इंडिया के लिए लिखा लॉन्ग नोट

विवेक ओबेरॉय ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लॉन्ग नोट लिखा, उन्होंने कहा, "आज रात, हमने अपनी इच्छाशक्ति के दम पर “अहमदाबाद जिंक्स” को दबा दिया है. यह इस बात का सबूत है कि जिंक्स उनके लिए होता है जो डरते हैं, लेकिन पोडियम जीतने वालों के लिए होता है! लड़कों ने एक ऐतिहासिक डबल धमाका किया, एक ही रात में दो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए: 255/5 का बड़ा स्कोर—T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल—और T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली पहली और इकलौती टीम बन गई."

View this post on Instagram A post shared by Vivek Oberoi (@vivekoberoi)

उन्होंने टीम के हर सदस्य की तारीफ़ करते हुए कहा, "संजू सैमसन कमाल के रहे हैं—लगातार तीन मैचों में, उन्होंने माइलस्टोन को नज़रअंदाज़ किया और सिर्फ़ देश की आत्मा के लिए खेला. यह दिल को छू लेने वाला और लेजेंडरी था. अभिषेक, शिवम और ईशान किशन ने बल्ले से बिना किसी रोक-टोक के धमाकेदार शुरुआत की, और ईशान मैदान पर एक ह्यूमन मैग्नेट भी बन गए, उन्होंने मैच जिताने वाले कैच पकड़े जिससे कीवी टीम का हौसला टूट गया। क्या नज़ारा था!

सनी देओल ने भी टीम इंडिया की जीत का मनाया जश्न

सनी देओल ने हिंदुस्तान ज़िंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा, "टीम इंडिया का गबरू!!! आपने जीत लिया!!!चैंपियंस आपने हिंदुस्तान को गर्व महसूस कराया है!! लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई, आप सच में गबरूज की तरह खेले- कोई डर नहीं, पूरे दिल से! आपके शानदार प्रदर्शन के लिए जरप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन, अक्षर पटेल, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे को खास तालियां हिंदुस्तान ज़िंदाबाद!!!"

The GABRUS of Team India!!! You have WON IT!!! 🏆#Champions you have made Hindustan Proud!! 🇮🇳🇮🇳🙌🏽



Congratulations #TeamIndia for back to back World Cup wins, you truly played like GABRUS- No Fear, All heart! 🫡 pic.twitter.com/YCNdAhYXbK — Sunny Deol (@iamsunnydeol) March 8, 2026

अनुष्का शर्मा ने टीम इंडिया को दी बधाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टास्टोरी पर पोस्ट कर टीम इंडिया को जीत की मुबारकबाद दी है. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, " दिल से ब्रिलियंट टीम को इस शानदार जीत की बधाई.बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीते."



