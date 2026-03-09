Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smartphone Tips: आज के समय में मोबाइल और लैपटॉप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. इन्हें बार-बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है इसलिए कई लोग चार्जर को हमेशा बिजली के प्लग में ही लगा रहने देते हैं. भले ही फोन या लैपटॉप उससे जुड़ा न हो, लेकिन चार्जर स्विच में लगा रहता है. यह आदत छोटी लग सकती है लेकिन लंबे समय में इसके कई नुकसान हो सकते हैं.

लगातार बिजली की खपत

जब चार्जर प्लग में लगा रहता है तो वह थोड़ी-बहुत बिजली खपत करता रहता है भले ही उससे कोई डिवाइस चार्ज न हो रही हो. इसे स्टैंडबाय पावर कहा जाता है. एक चार्जर से भले ही बिजली की खपत बहुत कम लगे लेकिन अगर घर में कई चार्जर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसी तरह प्लग में लगे रहते हैं तो बिजली बिल पर इसका असर पड़ सकता है.

चार्जर की लाइफ हो सकती है कम

चार्जर के अंदर छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो लगातार बिजली से जुड़े रहने पर धीरे-धीरे गर्म हो सकते हैं. लंबे समय तक ऐसा होने से चार्जर की उम्र कम हो सकती है और वह जल्दी खराब हो सकता है. कई बार यह समस्या चार्जिंग स्पीड पर भी असर डाल सकती है.

सुरक्षा से जुड़ा खतरा

चार्जर को लंबे समय तक प्लग में लगाए रखना कभी-कभी सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं माना जाता. अगर बिजली में अचानक वोल्टेज बढ़ जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए तो चार्जर खराब हो सकता है या ज्यादा गर्म भी हो सकता है. खासकर सस्ते या नकली चार्जर इस्तेमाल करने पर जोखिम और बढ़ जाता है.

क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जब फोन या लैपटॉप चार्ज न हो रहा हो तो चार्जर को प्लग से निकाल देना बेहतर होता है. इससे बिजली की बचत होती है और चार्जर की लाइफ भी बढ़ती है. इसके अलावा हमेशा अच्छी क्वालिटी और कंपनी का ओरिजिनल चार्जर ही इस्तेमाल करना चाहिए.

छोटी आदत, बड़ा फायदा

अगर आप चार्जिंग पूरी होने के बाद चार्जर को प्लग से निकालने की आदत बना लेते हैं तो यह न केवल बिजली की बचत करेगा बल्कि आपके डिवाइस और चार्जर को भी सुरक्षित रखेगा. छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर हम अपने गैजेट्स को लंबे समय तक सही हालत में रख सकते हैं.

