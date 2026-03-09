IGNOU में जनवरी 2026 एडमिशन का आखिरी मौका, जान लें रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाIGNOU में जनवरी 2026 एडमिशन का आखिरी मौका, जान लें रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Indira Gandhi National Open University (IGNOU) जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. अगर आप IGNOU से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले अपना APAAR ID तैयार रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है. फॉर्म भरते समय छात्रों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वे ODL (डिस्टेंस मोड) या पूरी तरह ऑनलाइन मोड में से किस माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं.

सबसे पहले उम्मीदवारों को IGNOU के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाना होगा. वहीं से सभी ODL और ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन किया जा सकता है. पोर्टल पर आपको उपलब्ध कोर्स और उनसे जुड़ी जानकारी भी मिल जाएगी.
अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको नए यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके अकाउंट बनाना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा.
Published at : 09 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
IGNOU January Session IGNOU Application Form IGNOU Online Course IGNOU Admission 2026

शिक्षा फोटो गैलरी

