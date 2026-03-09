IGNOU में जनवरी 2026 एडमिशन का आखिरी मौका, जान लें रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका

अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको नए यूजर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके अकाउंट बनाना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा.