IGNOU में जनवरी 2026 एडमिशन का आखिरी मौका, जान लें रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका
अगर आप IGNOU से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है.
Indira Gandhi National Open University (IGNOU) जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. अगर आप IGNOU से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 तय की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले अपना APAAR ID तैयार रखें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के दौरान इसकी जरूरत पड़ सकती है. फॉर्म भरते समय छात्रों को यह भी ध्यान रखना होगा कि वे ODL (डिस्टेंस मोड) या पूरी तरह ऑनलाइन मोड में से किस माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं.
Published at : 09 Mar 2026 08:34 AM (IST)
