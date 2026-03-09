हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोजल्द लॉन्च होगी Renault Bridger SUV, दमदार लुक के साथ Jimny को देगी टक्कर, जानें फीचर्स

जल्द लॉन्च होगी Renault Bridger SUV, दमदार लुक के साथ Jimny को देगी टक्कर, जानें फीचर्स

Renault Bridger SUV का नया कॉन्सेप्ट सामने आया है. ये SUV Defender जैसे बॉक्सी लुक के साथ आएगी साथ ही Maruti Jimny और Mahindra Thar को टक्कर दे सकती है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Mar 2026 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

रेनॉल्ट जल्द ही अपनी नई कॉन्सेप्ट एसयूवी Renault Bridger को दुनिया के सामने पेश करने वाली है. इस एसयूवी का वर्ल्ड प्रीमियर 10 मार्च 2026 को होने वाला है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका एक छोटा सा टीजर जारी किया है, जिससे इसके डिजाइन की झलक मिलती है. पहली नजर में यह एसयूवी काफी मजबूत और बॉक्सी लुक के साथ दिखाई देती है. इसके डिजाइन में लैंड रोवर डिफेंडर जैसी झलक देखने को मिलती है, जो इसे और भी खास बनाती है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और लुक में दिखेगी दमदार स्टाइल

रेनॉल्ट ब्रिजर का डिजिटल रेंडरिंग टीजर से काफी मिलता-जुलता है और इससे इसके पूरे लुक का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस एसयूवी का डिजाइन सीधा और बॉक्सी है, जिससे यह एक मजबूत ऑफ-रोड गाड़ी की तरह दिखाई देती है. गाड़ी के चारों तरफ मोटी ब्लैक क्लैडिंग दी गई है, जो इसे और ज्यादा रफ लुक देती है. इसके अलावा इसमें ब्लैक पिलर, चौकोर व्हील आर्च, साइड स्टेप्स और ब्लैक रूफ रेल्स भी दिए गए हैं. पीछे की तरफ टेलगेट पर स्पेयर टायर लगाया गया है, जो ऑफ-रोड एसयूवी में आमतौर पर देखा जाता है. साथ ही इसमें खास डिजाइन वाले टेललैंप और ‘Bridger Concept’ की बैजिंग भी दी गई है.

इंजन और फीचर्स

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आने वाली Renault Bridger में वही इंजन दिया जा सकता है जो रेनॉल्ट किगर में मिलता है. किगर में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 100 बीएचपी पावर देता है. यह इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों विकल्पों के साथ आता है. ऐसी भी चर्चा है कि इस एसयूवी को फ्रंट व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों विकल्पों के साथ पेश किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो यह Maruti Jimny और Mahindra Thar 3-door जैसी ऑफ-रोड एसयूवी को कड़ी टक्कर दे सकती है.

लॉन्च और संभावित कीमत

खास बात ये है कि Renault Bridger को भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया जाएगा. इसका प्रोडक्शन रेनॉल्ट की चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एसयूवी को 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है. कीमत की बात करें तो इसके एंट्री लेवल मॉडल की कीमत लगभग 10 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. 

Published at : 09 Mar 2026 09:37 AM (IST)
Tags :
INDIA Renault Bridger SUV Renault Bridger Renault Bridger Price Renault Bridger Launch
