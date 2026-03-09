हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRIND vs NZ: भारत की जीत पर मजेदार पोस्ट वायरल, दिल्ली-अहमदाबाद और UP पुलिस की जुगलबंदी वायरल

IND vs NZ: भारत की जीत पर मजेदार पोस्ट वायरल, दिल्ली-अहमदाबाद और UP पुलिस की जुगलबंदी वायरल

T-20 World Cup 2026: भारत ने विश्व कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. इस बीच पुलिस विभाग ने अनोखे अंदाज मे सेलिब्रेट किया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने रविवार (8 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम को बड़े अंतर से मात देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. टीम इंडिया की शानदार जीत पर देशभर के फैंस की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया.

इस बीच एक अनोखा मामला सामने आया है. दरअसल भारत के जीतने पर दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया. जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने उस पर रिप्लाई कर मजे लिए. दोनों के ट्वीट पर यूपी पुलिस ने भी अब प्रतिक्रिया दे दी है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है.  

दिल्ली पुलिस ने किया ये ट्वीट

दिल्ली पुलिस ने अपने ट्वीट में अहमदाबाद पुलिस को मेंशन किया. जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को लेकर मजेदार तंज कसा है. दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट में लिखा गया कि प्रिय अहमदाबाद पुलिस आपको कीवी टीम से गेंद गायब होने की शिकायत मिल सकती है, यह हमारा मामला है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. बल्लेबाज उन्हें स्टैंड में भेज रहे हैं.

अहमदाबाद पुलिस ने कुछ इस तरह दिया जवाब

दिल्ली पुलिस के ट्वीट के बाद अहमदाबाद पुलिस फौरन एक्टिव हो गई. जिसके जवाब में अहमदाबाद पुलिस ने लिखा कि यह हमारे ध्यान में लाने के लिए आपका धन्यवाद. मामले की सूचना पुलिस के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है.

जुगलबंदी में कूदी यूपी पुलिस

ऐसे में यूपी पुलिस कैसे पीछे हट जाती. यूपी पुलिस की ओर से दोनों की जुगलबंदी में कूदना लाजमी था. दोनों के ट्वीट का जवाब देते हुए यूपी पुलिस ने पूरी शिकायत लिस्ट बनाकर पोस्ट की. जिसमें लिखा कि मामले की स्थिति पर अपडेट. पिछली शिकायत मे गेंद गायब हो गई. नई शिकायत में पूरी बल्लेबाजी लाइनअप गायब हो गई. हमारा आकलन है कि यह कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है. यह बुमराह है. फिलहाल पुलिस की तरफ से भारत की जीत पर यह मजेदार जुगलबंदी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. 

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Ahmedabad News UP NEWS UP Police INDIA DELHI NEWS DELHI POLICE Ahemdabad Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत, साकेत कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए की मंजूर
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत, साकेत कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए की मंजूर
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली NCR
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू
दिल्ली: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War Update: अमेरिका में तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार | Mojtaba Khamenei | Trump
Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget