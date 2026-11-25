तमिलनाडु के मदुरै जिले की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपाथून पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम नहीं जलाया गया. तमिलनाडु में विजय की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजर अंदाज करते हुए तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के खंभे पर दीपक न जलाकर उची पिल्लयार मंदिर के पास दीपक जलाने का फैसला किया. इसको लेकर BJP-VHP ने विजय सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जारी आदेश को भी TVK सरकार ने नजर अंदाज कर दिया. हालांकि, इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अगर दीपाथून पर कार्तिगई दीपम पर दीपक जलाया जाता तो विजय को नुकसान हो सकता था.

तमिलनाडु में TVK को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK), CPI, CPI(M) और कांग्रेस समर्थन देती है. इन पार्टियों ने विवादित जगह पर दूसरा दीपक जलाने का कड़ा विरोध किया था.

BJP के प्रदेश अध्यक्ष का बयान

दीपाथून पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम ने जलाने के मामले पर BJP के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट ने मामले पर हस्तक्षेप किया. उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करने करने और कलेक्टर-पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद पिल्लयार मंदिर में दीपक जला दिया गया. VHP ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया कि उसने मदुरै के पास तिरुप्परनकुंद्रम में कार्तिगई दीपम जलाने के मामले में खुद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊपर मान लिया है.

VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान

VHP ने कहा कि इन घटनाओं से कानून के शासन और न्यायपालिका की गरिमा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज तमिलनाडु में जो हुआ, मुझे उसी बात का डर था. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर अपनी सर्वोच्चता थोप दी है." तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को विवादित स्तंभ पर एक बार के लिए कार्तिगई दीपम जलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की. इस घटना ने एक बड़े कानूनी और राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसके चलते बीजेपी और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं.

बंसल ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंगलवार को एक बार के लिए यह अनुष्ठान करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद, स्थानीय प्रशासन ने तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के स्तंभ दीपाथून पर दीपक जलाने की सदियों पुरानी परंपरा को पूरा नहीं होने दिया.