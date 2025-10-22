कैसे होता है साइबर हमला, जानिए किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल

साइबर अटैक कई तरीकों से किए जाते हैं और हर तरीके के पीछे एक अलग तकनीक होती है. कुछ प्रमुख तकनीकें नीचे दी गई हैं. Phishing सबसे आम साइबर हमला है जिसमें हैकर्स नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं जो असली कंपनी के जैसे लगते हैं. यूज़र जब उन पर क्लिक करता है या अपनी जानकारी दर्ज करता है तो उसका पासवर्ड, बैंक डिटेल या पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है.