हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकैसे होता है साइबर हमला, जानिए किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल

कैसे होता है साइबर हमला, जानिए किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल

Cyber Attack: डिजिटल युग में इंटरनेट ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है उतना ही खतरा भी बढ़ा दिया है खासकर साइबर हमलों (Cyber Attacks) का.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 02:57 PM (IST)
Cyber Attack: डिजिटल युग में इंटरनेट ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है उतना ही खतरा भी बढ़ा दिया है खासकर साइबर हमलों (Cyber Attacks) का.

डिजिटल युग में इंटरनेट ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है उतना ही खतरा भी बढ़ा दिया है खासकर साइबर हमलों (Cyber Attacks) का. ये ऐसे डिजिटल हमले होते हैं जिनमें हैकर्स किसी कंप्यूटर, नेटवर्क या ऑनलाइन सिस्टम में सेंध लगाकर जानकारी चुराते हैं या सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये साइबर अटैक होते कैसे हैं और इनमें कौन-सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? आइए जानते हैं विस्तार से.

1/8
साइबर हमला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत पहुंच हासिल करता है. इसका उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है जैसे डाटा चोरी करना, सिस्टम को क्रैश करना, ब्लैकमेल करना या फिर आर्थिक नुकसान पहुंचाना.
साइबर हमला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या समूह तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत पहुंच हासिल करता है. इसका उद्देश्य अलग-अलग हो सकता है जैसे डाटा चोरी करना, सिस्टम को क्रैश करना, ब्लैकमेल करना या फिर आर्थिक नुकसान पहुंचाना.
2/8
साइबर अटैक कई तरीकों से किए जाते हैं और हर तरीके के पीछे एक अलग तकनीक होती है. कुछ प्रमुख तकनीकें नीचे दी गई हैं. Phishing सबसे आम साइबर हमला है जिसमें हैकर्स नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं जो असली कंपनी के जैसे लगते हैं. यूज़र जब उन पर क्लिक करता है या अपनी जानकारी दर्ज करता है तो उसका पासवर्ड, बैंक डिटेल या पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है.
साइबर अटैक कई तरीकों से किए जाते हैं और हर तरीके के पीछे एक अलग तकनीक होती है. कुछ प्रमुख तकनीकें नीचे दी गई हैं. Phishing सबसे आम साइबर हमला है जिसमें हैकर्स नकली ईमेल या मैसेज भेजते हैं जो असली कंपनी के जैसे लगते हैं. यूज़र जब उन पर क्लिक करता है या अपनी जानकारी दर्ज करता है तो उसका पासवर्ड, बैंक डिटेल या पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है.
3/8
मैलवेयर एक तरह का खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइस में घुसकर फाइल्स को खराब करता है या डेटा चुरा लेता है. इसमें वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर और रैनसमवेयर जैसे प्रोग्राम शामिल होते हैं.
मैलवेयर एक तरह का खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डिवाइस में घुसकर फाइल्स को खराब करता है या डेटा चुरा लेता है. इसमें वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर और रैनसमवेयर जैसे प्रोग्राम शामिल होते हैं.
4/8
Ransomware तकनीक में हैकर सिस्टम को लॉक कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती (ransom) मांगता है. कई बार बड़ी कंपनियां अपने डाटा को वापस पाने के लिए लाखों रुपये तक चुका देती हैं.
Ransomware तकनीक में हैकर सिस्टम को लॉक कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती (ransom) मांगता है. कई बार बड़ी कंपनियां अपने डाटा को वापस पाने के लिए लाखों रुपये तक चुका देती हैं.
5/8
DDoS Attack एक ऐसा हमला है जिसमें किसी वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ हजारों रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं. इससे सिस्टम ओवरलोड होकर बंद पड़ जाता है. यह तकनीक अक्सर बड़ी कंपनियों और सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाती है.
DDoS Attack एक ऐसा हमला है जिसमें किसी वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ हजारों रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं. इससे सिस्टम ओवरलोड होकर बंद पड़ जाता है. यह तकनीक अक्सर बड़ी कंपनियों और सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाती है.
6/8
Keylogging में हैकर्स ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो यूज़र के कीबोर्ड पर टाइप की गई हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है. इससे पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स आसानी से चुराई जा सकती हैं.
Keylogging में हैकर्स ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जो यूज़र के कीबोर्ड पर टाइप की गई हर कुंजी को रिकॉर्ड करता है. इससे पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स आसानी से चुराई जा सकती हैं.
7/8
अब साइबर अपराधी AI (Artificial Intelligence) और Machine Learning का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. ये तकनीकें हमलों को ज्यादा स्मार्ट और तेज़ बनाती हैं. उदाहरण के लिए, AI से हैकर्स नकली वॉइस कॉल या डीपफेक वीडियो बनाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं.
अब साइबर अपराधी AI (Artificial Intelligence) और Machine Learning का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. ये तकनीकें हमलों को ज्यादा स्मार्ट और तेज़ बनाती हैं. उदाहरण के लिए, AI से हैकर्स नकली वॉइस कॉल या डीपफेक वीडियो बनाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं.
8/8
साइबर अटैक से बचने के लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं. मजबूत और यूनिक पासवर्ड का उपयोग करें. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें. संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें. सिस्टम और एंटीवायरस को अपडेटेड रखें.
साइबर अटैक से बचने के लिए कुछ सावधानियां बेहद जरूरी हैं. मजबूत और यूनिक पासवर्ड का उपयोग करें. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें. संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें. सिस्टम और एंटीवायरस को अपडेटेड रखें.
Published at : 22 Oct 2025 02:55 PM (IST)
Tags :
Cyber Attack TECH NEWS HINDI

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
Advertisement
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
