कैसे होता है साइबर हमला, जानिए किस टेक्नोलॉजी का होता है इस्तेमाल
Cyber Attack: डिजिटल युग में इंटरनेट ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है उतना ही खतरा भी बढ़ा दिया है खासकर साइबर हमलों (Cyber Attacks) का.
डिजिटल युग में इंटरनेट ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है उतना ही खतरा भी बढ़ा दिया है खासकर साइबर हमलों (Cyber Attacks) का. ये ऐसे डिजिटल हमले होते हैं जिनमें हैकर्स किसी कंप्यूटर, नेटवर्क या ऑनलाइन सिस्टम में सेंध लगाकर जानकारी चुराते हैं या सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये साइबर अटैक होते कैसे हैं और इनमें कौन-सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? आइए जानते हैं विस्तार से.
Published at : 22 Oct 2025 02:55 PM (IST)
