इंडोनेशिया में कुछ घंटों में दूसरी बार आया भूकंप, 6.8 तीव्रता से कांपी धरती

इंडोनेशिया में शनिवार को दूसरी बार धरती बुरी तरह कांप उठी है. यहां नॉर्थ समुात्रा में 6.8 की तीव्रता का भूकंप आया है. यह नई प्राकृतिक आपदा कुछ घंटे पहले आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद आया है. इसमें कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई थी. ताजा भूकंप के झटके 163 किमी की गहराई में दर्ज किए गए हैं. इसकी पुष्टी जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने की है.

शनिवार की सुबह इंडोनेशियाके फ्लोरेस इलाके के तट पर भूकंप आया था. इसमें नुसा तेंगारा के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया. कई इलाकों में झटके महसूस किए गए. इससे अधिकारियों को नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए अस्पताल को खाली कराना पड़ा है. इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

भूकंप की वजह से लैंड स्लाइड और बिजली गुल

भूकंप की वजह से लैंड स्लाइड और बिजली गुल होने की घटनाएं सामने आई हैं. साथ ही प्रभावित इलाकों के कुछ हिस्सों में कम्युनिकेशन व्यवस्था भी बाधित हुआ है. जमीन खिसकने से रास्ते बंद होने के कारण रेस्क्यू टीम अभी तक भूकंप के केंद्र के सबसे स्थित इलाके, नागेकेओ तक नहीं पहुंच पाए . सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में इमारतें मलबे में तब्दील होती, ढही हुई संरचनाओं से धूल के गुबार उठते और जोरदार झटकों के दौरान लोगों को सड़कों पर भागते हुए देखा गया है. देशभर में बचाव और राहत कार्य जारी थे.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबुरा के 51 साल के रहने वाले नोना ने कहा है कि भूकंप बहुत जबरदस्त था. झटके इतने तेज थे कि हम घर पर परिवार के साथ आराम कर रहे थे.