Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. इस वीडियो में एक युवक सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वह यह कि वह करीब 2 से ढाई घंटे तक बिना हिले-डुले एक ही जगह खड़ा रहा. बताया जा रहा है कि यह घटना चंडीगढ़ के सेक्टर-33 की है, जहां लोगों ने पहले तो इसे सामान्य समझा, लेकिन जब युवक लंबे समय तक उसी स्थिति में खड़ा रहा, तो आसपास मौजूद लोगों को चिंता होने लगी.

क्या था वीडियो में?

वीडियो में एक युवक Blinkit डिलीवरी बैग टांगे हुए एक कार के पास खड़ा नजर आता है. उसके मुंह में बीड़ी थी और वह काफी असमंजस या अजीब स्थिति में दिख रहा था. लोगों का कहना है कि वह अपना संतुलन ठीक से नहीं बना पा रहा था और पूरी तरह से अपने होश में नहीं लग रहा था. युवक लगभग 2 से 2.5 घंटे तक उसी जगह एक ही पोजीशन में खड़ा रहा. इस दौरान उसने न तो किसी से बात की और न ही कहीं जाने की कोशिश की, धीरे-धीरे आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे और स्थिति को समझने की कोशिश करने लगे. जब काफी देर तक कोई बदलाव नहीं हुआ.

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A young man in Sector 33B stood frozen for almost 2-2.5 hours, bidi between his lips, gaze locked, utterly detached from the world.



Onlookers stared, then grew concerned. Someone alerted the police, who arrived and took him away.

pic.twitter.com/pdivz9o5Th — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 25, 2026

सच क्या है, अब भी साफ नहीं

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि युवक नशे में था, जबकि कुछ इसे मानसिक या शारीरिक समस्या से जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए इन दावों को पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इसे ड्रग्स का असर बता रहे हैं और पंजाब व चंडीगढ़ में युवाओं में ड्रग्स की लत को लेकर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इस पर कमेंट्स की लाइन लगा दी, किसी ने लिखा भाई तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था. वहीं एक यूजर ने कहा लगता है टाइम ही रुक गया इसके लिए. कुछ लोगों का कहना है कि इतनी देर तक एक ही जगह खड़ा रहना आसान नहीं है. बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी उसे अपने साथ ले गए.

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