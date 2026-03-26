राजस्थान रॉयल्स का पूर्व खिलाड़ी कैसे बना RCB टीम का चेयरमैन? बेहद दिलचस्प है कहानी

IPL 2026 से ठीक पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू फ्रेंचाइजी को नया मालिक मिल गया है. आदित्य बिरला ग्रुप के नेतृत्व वाले संघ ने RCB को 16,706 करोड़ रुपये में खरीद लिया है, जिससे बेंगलुरू आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है. आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट ग्रुप और बोल्ट वेंचर्स ने मिलकर बेंगलुरू टीम को खरीदा है. जब फ्रेंचाइजी को मैनेज करने की बारी आई तो राजस्थान रॉयल्स के एक पूर्व खिलाड़ी को आरसीबी फ्रेंचाइजी का चेयरमैन बनाया गया है. जानिए पूरी कहानी, आखिर ऐसा कैसे हुआ.

राजस्थान रॉयल्स का पूर्व खिलाड़ी बना RCB का चेयरमैन

दरअसल आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिरला के बेटे, आर्यमान बिरला को RCB का चेयरमैन बनाया गया है. आर्यमान की उम्र अभी सिर्फ 28 साल है. सच्चाई ये है कि आर्यमान अपने फैमिली बिजनेस में एंट्री मारने से पहले एक क्रिकेटर हुआ करते थे और इस खेल में अच्छा भी कर रहे थे.

ये आईपीएल 2018 के मेगा ऑक्शन की बात है, जब आर्यमान बिरला ने मेगा ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया था. उस समय राजस्थान रॉयल्स ने आर्यमान को उनके बेस प्राइस यानी 30 लाख रुपये में अपने स्क्वाड में शामिल किया था. वह अलग बात रही कि आर्यमान को कभी भी IPL में कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला. 2020 सीजन से पहले उन्हें 2008 की चैंपियन टीम ने रिलीज कर दिया, लेकिन उनपर RR के पूर्व क्रिकेटर होने का टैग लग चुका था.

क्यों छोड़ा क्रिकेट?

आर्यमान बिरला भारतीय घरेलू क्रिकेट में रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर जैसे स्टार खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था. 9 फर्स्ट-क्लास मैचों में उनके नाम 414 रन हैं, जिनमें एक शतक और एक अर्धशतक भी शामिल है.

साल 2019 में उन्होंने महज 21 वर्ष की आयु में मानसिक स्वास्थ्य के चलते क्रिकेट छोड़ने का निर्णय किया था. उनका कहना था कि प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट के दबाव का उनपर गहरा असर पड़ा है, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया था. उसके बाद उन्होंने कभी क्रिकेट में वापसी नहीं की है.